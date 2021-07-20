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Истребитель Checkmate сможет нести на борту группу беспилотников
Истребитель Checkmate сможет нести на борту группу беспилотников - РИА Новости, 21.07.2021
Истребитель Checkmate сможет нести на борту группу беспилотников
Новый российский истребитель Checkmate сможет нести на борту группу беспилотников, следует из презентации Ростеха, представленной во время первого показа... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-20T20:04
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россия
су-57
ростех
жуковский
макс-2021
авиасалон макс
безопасность
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ЖУКОВСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Новый российский истребитель Checkmate сможет нести на борту группу беспилотников, следует из презентации Ростеха, представленной во время первого показа прототипа самолета на авиасалоне МАКС-2021.В видеоролике госкорпорации Ростех была показана компьютерная графика с вариантом применения звена истребителей Checkmate. В ходе полета каждый истребитель выбросил из внутрифюзеляжных отсеков беспилотные летательные аппараты, выполненные в форм-факторе крылатых ракет. Дроны продолжили полет совместно с группой пилотируемых истребителей.Как сообщал ранее РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, в настоящее время для Воздушно-космических сил РФ разрабатывается беспилотная система группового применения "Молния", которая будет включать малые беспилотные аппараты, сбрасываемые с различных самолетов-носителей.Позднее сообщалось, что для Су-57 создается система управления группой беспилотников, которые он будет нести на внешней и внутренней подвеске.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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россия, су-57, ростех, жуковский, макс-2021, авиасалон макс, безопасность
20:04 20.07.2021 (обновлено: 04:16 21.07.2021)
 
Истребитель Checkmate сможет нести на борту группу беспилотников

Истребитель Checkmate сможет нести на борту группу беспилотников

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЖУКОВСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Новый российский истребитель Checkmate сможет нести на борту группу беспилотников, следует из презентации Ростеха, представленной во время первого показа прототипа самолета на авиасалоне МАКС-2021.
В видеоролике госкорпорации Ростех была показана компьютерная графика с вариантом применения звена истребителей Checkmate. В ходе полета каждый истребитель выбросил из внутрифюзеляжных отсеков беспилотные летательные аппараты, выполненные в форм-факторе крылатых ракет. Дроны продолжили полет совместно с группой пилотируемых истребителей.
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Как сообщал ранее РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, в настоящее время для Воздушно-космических сил РФ разрабатывается беспилотная система группового применения "Молния", которая будет включать малые беспилотные аппараты, сбрасываемые с различных самолетов-носителей.
Позднее сообщалось, что для Су-57 создается система управления группой беспилотников, которые он будет нести на внешней и внутренней подвеске.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
Российский истребитель пятого поколения Checkmate
03:28Инфографика
Российский истребитель пятого поколения Checkmate
Инфографика
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РоссияСу-57РостехЖуковскийМАКС-2021Авиасалон МАКСБезопасность
 
 
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