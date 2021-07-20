https://ria.ru/20210720/istrebitel-1741967188.html

В ФСВТС рассказали о перспективах экспорта нового истребителя

В ФСВТС рассказали о перспективах экспорта нового истребителя - РИА Новости, 20.07.2021

В ФСВТС рассказали о перспективах экспорта нового истребителя

Россия с новым однодвигательным самолетом, прототип которого будет представлен Ростехом в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021,... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T08:44

2021-07-20T08:44

2021-07-20T18:20

новое оружие россии

макс-2021

дмитрий шугаев

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

ростех

жуковский

безопасность

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россия с новым однодвигательным самолетом, прототип которого будет представлен Ростехом в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, планирует занять существенную долю международного рынка в сегменте однодвигательных истребителей пятого поколения, сказал в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.По его словам, самолет будет иметь прорывные характеристики, "включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность и еще ряд ноу-хау". "При этом его стоимость, если не раскрывать все карты, скажем так, будет максимально конкурентоспособной", - добавил директор ФСВТС.Шугаев подчеркнул, что "новейший российский однодвигательный многоцелевой самолет, прототип которого будет показан в первый день авиасалона, - это машина ориентированная прежде всего на экспортные поставки".Как сообщал РИА Новости в конце мая источник в "оборонке", Ростех разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Новый самолет со сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха.Разработчиком машины является компания "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех").МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на территории ЛИИ имени Громова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.Читайте полный текст интервью Дмитрия Шугаева >>

https://ria.ru/20210719/istrebitel-1741788179.html

https://ria.ru/20210720/aviasalon-1741842794.html

жуковский

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макс-2021, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), ростех, жуковский, безопасность