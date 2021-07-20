Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210720/istrebitel-1741967188.html
В ФСВТС рассказали о перспективах экспорта нового истребителя
В ФСВТС рассказали о перспективах экспорта нового истребителя - РИА Новости, 20.07.2021
В ФСВТС рассказали о перспективах экспорта нового истребителя
Россия с новым однодвигательным самолетом, прототип которого будет представлен Ростехом в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021,... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T08:44
2021-07-20T18:20
новое оружие россии
макс-2021
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
ростех
жуковский
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742087206_0:0:1637:921_1920x0_80_0_0_fb30c88ff46d92b80db0329b7fad987c.jpg
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россия с новым однодвигательным самолетом, прототип которого будет представлен Ростехом в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, планирует занять существенную долю международного рынка в сегменте однодвигательных истребителей пятого поколения, сказал в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.По его словам, самолет будет иметь прорывные характеристики, "включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность и еще ряд ноу-хау". "При этом его стоимость, если не раскрывать все карты, скажем так, будет максимально конкурентоспособной", - добавил директор ФСВТС.Шугаев подчеркнул, что "новейший российский однодвигательный многоцелевой самолет, прототип которого будет показан в первый день авиасалона, - это машина ориентированная прежде всего на экспортные поставки".Как сообщал РИА Новости в конце мая источник в "оборонке", Ростех разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Новый самолет со сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха.Разработчиком машины является компания "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех").МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на территории ЛИИ имени Громова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.Читайте полный текст интервью Дмитрия Шугаева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210719/istrebitel-1741788179.html
https://ria.ru/20210720/aviasalon-1741842794.html
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742087206_39:0:1540:1126_1920x0_80_0_0_c91c4986bc1587de4f6b64fe0f06bb92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
макс-2021, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), ростех, жуковский, безопасность
08:44 20.07.2021 (обновлено: 18:20 20.07.2021)
 
В ФСВТС рассказали о перспективах экспорта нового истребителя

ФСВТС: Россия с новым истребителем рассчитывает на существенную долю рынка

© Фото : ФСВТСДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : ФСВТС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россия с новым однодвигательным самолетом, прототип которого будет представлен Ростехом в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, планирует занять существенную долю международного рынка в сегменте однодвигательных истребителей пятого поколения, сказал в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"По предварительным оценкам, с данной машиной мы сможем занять существенную долю рынка однодвигательных истребителей пятого поколения", - сказал Шугаев в преддверии МАКС-2021.
По его словам, самолет будет иметь прорывные характеристики, "включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность и еще ряд ноу-хау". "При этом его стоимость, если не раскрывать все карты, скажем так, будет максимально конкурентоспособной", - добавил директор ФСВТС.
Шугаев подчеркнул, что "новейший российский однодвигательный многоцелевой самолет, прототип которого будет показан в первый день авиасалона, - это машина ориентированная прежде всего на экспортные поставки".
Принципиально новый военный самолет ОАК на МАКС-2021
19 июля, 05:54Новое оружие России
Иностранцы не сдержали эмоций после видео с новым российским истребителем
Как сообщал РИА Новости в конце мая источник в "оборонке", Ростех разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Новый самолет со сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха.
Разработчиком машины является компания "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех").
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на территории ЛИИ имени Громова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Шугаева >>
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 01:03
Международный авиационно-космический салон МАКС
 
Новое оружие РоссииМАКС-2021Дмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)РостехЖуковскийБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
07:41Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
03:58Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
03:56В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021
03:45Диетолог рассказала, что будет, если несколько дней есть только ягоды
Лента новостейМолния