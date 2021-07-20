https://ria.ru/20210720/ispytaniya-1742046567.html

В России начались испытания радиофармпрепарата для лечения рака

В России начались испытания радиофармпрепарата для лечения рака - РИА Новости, 20.07.2021

В России начались испытания радиофармпрепарата для лечения рака

Клинические испытания радиофармпрепарата для лечения рака предстательной железы на поздней стадии начинаются в России, заявил главный внештатный онколог... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T15:23

2021-07-20T15:23

2021-07-20T18:05

россия

андрей каприн

здоровье - общество

общество

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ОБНИНСК, 20 июл — РИА Новости. Клинические испытания радиофармпрепарата для лечения рака предстательной железы на поздней стадии начинаются в России, заявил главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн."У нас начинаются клинические испытания (препарата "Лютеций-177"), все идет по плану. Мы получили госзадание впервые. Следом мы выйдем на актиний", — сказал он.Врач отметил, что рак предстательной железы, для лечения которого может применяться "Лютеций-177", быстро прогрессирует и дает метастазы. Препарат на основе актиния позволит воздействовать на метастазы печени и брюшины.По словам Каприна, за радиофармпрепаратами очень большое будущее. Страны, работающие над ними, рассчитывают получать многомиллиардную выручку, поэтому Россия движется по пути создания собственных лекарств.

https://ria.ru/20210720/rak-1741956443.html

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россия, андрей каприн, здоровье - общество, общество