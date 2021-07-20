Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/ispytaniya-1742046567.html
В России начались испытания радиофармпрепарата для лечения рака
В России начались испытания радиофармпрепарата для лечения рака - РИА Новости, 20.07.2021
В России начались испытания радиофармпрепарата для лечения рака
Клинические испытания радиофармпрепарата для лечения рака предстательной железы на поздней стадии начинаются в России, заявил главный внештатный онколог... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:23
2021-07-20T18:05
россия
андрей каприн
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734894904_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_72f0733b65f7ddad23a7be78d3540dcf.jpg
ОБНИНСК, 20 июл — РИА Новости. Клинические испытания радиофармпрепарата для лечения рака предстательной железы на поздней стадии начинаются в России, заявил главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн."У нас начинаются клинические испытания (препарата "Лютеций-177"), все идет по плану. Мы получили госзадание впервые. Следом мы выйдем на актиний", — сказал он.Врач отметил, что рак предстательной железы, для лечения которого может применяться "Лютеций-177", быстро прогрессирует и дает метастазы. Препарат на основе актиния позволит воздействовать на метастазы печени и брюшины.По словам Каприна, за радиофармпрепаратами очень большое будущее. Страны, работающие над ними, рассчитывают получать многомиллиардную выручку, поэтому Россия движется по пути создания собственных лекарств.
https://ria.ru/20210720/rak-1741956443.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734894904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb4afa3f191f1322fa4e748d145048ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей каприн, здоровье - общество, общество
15:23 20.07.2021 (обновлено: 18:05 20.07.2021)
 
В России начались испытания радиофармпрепарата для лечения рака

Онколог Минздрава Каприн: в России начались испытания радиофармпрепарата для лечения рака

© РИА Новости / Александр КряжевЛабораторная работа
Лабораторная работа - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
ОБНИНСК, 20 июл — РИА Новости. Клинические испытания радиофармпрепарата для лечения рака предстательной железы на поздней стадии начинаются в России, заявил главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.
"У нас начинаются клинические испытания (препарата "Лютеций-177"), все идет по плану. Мы получили госзадание впервые. Следом мы выйдем на актиний", — сказал он.
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 02:23
Врач назвал распространенную ошибку, которая может привести к раку
Врач отметил, что рак предстательной железы, для лечения которого может применяться "Лютеций-177", быстро прогрессирует и дает метастазы. Препарат на основе актиния позволит воздействовать на метастазы печени и брюшины.
По словам Каприна, за радиофармпрепаратами очень большое будущее. Страны, работающие над ними, рассчитывают получать многомиллиардную выручку, поэтому Россия движется по пути создания собственных лекарств.
 
РоссияАндрей КапринЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
07:41Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
03:58Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
03:56В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021
03:45Диетолог рассказала, что будет, если несколько дней есть только ягоды
Лента новостейМолния