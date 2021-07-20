https://ria.ru/20210720/ispytaniya-1742046567.html
В России начались испытания радиофармпрепарата для лечения рака
В России начались испытания радиофармпрепарата для лечения рака - РИА Новости, 20.07.2021
В России начались испытания радиофармпрепарата для лечения рака
Клинические испытания радиофармпрепарата для лечения рака предстательной железы на поздней стадии начинаются в России, заявил главный внештатный онколог... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:23
2021-07-20T15:23
2021-07-20T18:05
россия
андрей каприн
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734894904_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_72f0733b65f7ddad23a7be78d3540dcf.jpg
ОБНИНСК, 20 июл — РИА Новости. Клинические испытания радиофармпрепарата для лечения рака предстательной железы на поздней стадии начинаются в России, заявил главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн."У нас начинаются клинические испытания (препарата "Лютеций-177"), все идет по плану. Мы получили госзадание впервые. Следом мы выйдем на актиний", — сказал он.Врач отметил, что рак предстательной железы, для лечения которого может применяться "Лютеций-177", быстро прогрессирует и дает метастазы. Препарат на основе актиния позволит воздействовать на метастазы печени и брюшины.По словам Каприна, за радиофармпрепаратами очень большое будущее. Страны, работающие над ними, рассчитывают получать многомиллиардную выручку, поэтому Россия движется по пути создания собственных лекарств.
https://ria.ru/20210720/rak-1741956443.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734894904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb4afa3f191f1322fa4e748d145048ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей каприн, здоровье - общество, общество
15:23 20.07.2021 (обновлено: 18:05 20.07.2021)
В России начались испытания радиофармпрепарата для лечения рака
Онколог Минздрава Каприн: в России начались испытания радиофармпрепарата для лечения рака
ОБНИНСК, 20 июл — РИА Новости.
Клинические испытания радиофармпрепарата для лечения рака предстательной железы на поздней стадии начинаются в России
, заявил главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн
.
"У нас начинаются клинические испытания (препарата "Лютеций-177"), все идет по плану. Мы получили госзадание впервые. Следом мы выйдем на актиний", — сказал он.
Врач отметил, что рак предстательной железы, для лечения которого может применяться "Лютеций-177", быстро прогрессирует и дает метастазы. Препарат на основе актиния позволит воздействовать на метастазы печени и брюшины.
По словам Каприна, за радиофармпрепаратами очень большое будущее. Страны, работающие над ними, рассчитывают получать многомиллиардную выручку, поэтому Россия движется по пути создания собственных лекарств.