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Титов назвал перспективы иска Евросоюза против России в ВТО туманными

Титов назвал перспективы иска Евросоюза против России в ВТО туманными - РИА Новости, 20.07.2021

Титов назвал перспективы иска Евросоюза против России в ВТО туманными

Попытки Евросоюза оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) действующие в России преференции для отечественных производителей имеют туманные перспективы, РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T12:26

2021-07-20T12:26

2021-07-20T12:26

россия

борис титов

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

европа

в мире

экономика

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Попытки Евросоюза оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) действующие в России преференции для отечественных производителей имеют туманные перспективы, поскольку такое право было изначально включено в договоры РФ с ВТО, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов."Условия по ограничению госзакупок иностранных товаров были включены в изначальные договоры России с ВТО, плюс в целом такое ограничение подразумевается действующей хартией ВТО. Нельзя лишь ограждать импорт товаров, которые закупают обычные, негосударственные заказчики. Поэтому перспективы у иска Евросоюза туманные", - сказал Титов.Евросоюз инициировал спор с Россией в ВТО из-за преференций, которые российские производители имеют в рамках закупок. В сообщении на сайте Еврокомиссии говорится, что Россия с 2015 года проводит политику импортозамещения, и это, по их мнению, дискриминирует европейские компании.По словам Титова, Россия имеет право самостоятельно определять, как ограничивать госзакупки иностранных товаров. "Надо сказать, что ограничений, установленных в Европе в отношении российских товаров, достаточно - это и санкционные вопросы. Поэтому стороны могут предъявлять претензии друг другу на взаимной основе", - отметил он."Мы придерживаемся правил справедливого таможенного тарифа Менделеева: надо поддерживать свободный ввоз средств производства, а промышленность, которая в России только начинает формироваться, можно было бы и стимулировать тарифными и нетарифными мерами. Если же производства в России нет совсем, то ограничения не нужны", - пояснил бизнес-омбудсмен."К сожалению, логику протекционизма диктует не только российская действительность. Углеродный налог - пошлины предполагают изменение ландшафта свободной торговли в принципе", - напомнил он.

https://ria.ru/20210719/goszakupki-1741932217.html

https://ria.ru/20210712/germaniya-1740858015.html

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россия, борис титов, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, европа, в мире, экономика