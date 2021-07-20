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Титов назвал перспективы иска Евросоюза против России в ВТО туманными
Титов назвал перспективы иска Евросоюза против России в ВТО туманными - РИА Новости, 20.07.2021
Титов назвал перспективы иска Евросоюза против России в ВТО туманными
Попытки Евросоюза оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) действующие в России преференции для отечественных производителей имеют туманные перспективы, РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:26
2021-07-20T12:26
россия
борис титов
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
европа
в мире
экономика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Попытки Евросоюза оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) действующие в России преференции для отечественных производителей имеют туманные перспективы, поскольку такое право было изначально включено в договоры РФ с ВТО, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов."Условия по ограничению госзакупок иностранных товаров были включены в изначальные договоры России с ВТО, плюс в целом такое ограничение подразумевается действующей хартией ВТО. Нельзя лишь ограждать импорт товаров, которые закупают обычные, негосударственные заказчики. Поэтому перспективы у иска Евросоюза туманные", - сказал Титов.Евросоюз инициировал спор с Россией в ВТО из-за преференций, которые российские производители имеют в рамках закупок. В сообщении на сайте Еврокомиссии говорится, что Россия с 2015 года проводит политику импортозамещения, и это, по их мнению, дискриминирует европейские компании.По словам Титова, Россия имеет право самостоятельно определять, как ограничивать госзакупки иностранных товаров. "Надо сказать, что ограничений, установленных в Европе в отношении российских товаров, достаточно - это и санкционные вопросы. Поэтому стороны могут предъявлять претензии друг другу на взаимной основе", - отметил он."Мы придерживаемся правил справедливого таможенного тарифа Менделеева: надо поддерживать свободный ввоз средств производства, а промышленность, которая в России только начинает формироваться, можно было бы и стимулировать тарифными и нетарифными мерами. Если же производства в России нет совсем, то ограничения не нужны", - пояснил бизнес-омбудсмен."К сожалению, логику протекционизма диктует не только российская действительность. Углеродный налог - пошлины предполагают изменение ландшафта свободной торговли в принципе", - напомнил он.
https://ria.ru/20210719/goszakupki-1741932217.html
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россия, борис титов, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, европа, в мире, экономика
12:26 20.07.2021
 
Титов назвал перспективы иска Евросоюза против России в ВТО туманными

Бизнес-омбудсмен Титов назвал туманными перспективы иска ЕС в ВТО против России

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Попытки Евросоюза оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) действующие в России преференции для отечественных производителей имеют туманные перспективы, поскольку такое право было изначально включено в договоры РФ с ВТО, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.
"Условия по ограничению госзакупок иностранных товаров были включены в изначальные договоры России с ВТО, плюс в целом такое ограничение подразумевается действующей хартией ВТО. Нельзя лишь ограждать импорт товаров, которые закупают обычные, негосударственные заказчики. Поэтому перспективы у иска Евросоюза туманные", - сказал Титов.
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 19:20
В Минэкономразвития отреагировали на действия Еврокомиссии в ВТО
Евросоюз инициировал спор с Россией в ВТО из-за преференций, которые российские производители имеют в рамках закупок. В сообщении на сайте Еврокомиссии говорится, что Россия с 2015 года проводит политику импортозамещения, и это, по их мнению, дискриминирует европейские компании.
По словам Титова, Россия имеет право самостоятельно определять, как ограничивать госзакупки иностранных товаров. "Надо сказать, что ограничений, установленных в Европе в отношении российских товаров, достаточно - это и санкционные вопросы. Поэтому стороны могут предъявлять претензии друг другу на взаимной основе", - отметил он.
"Мы придерживаемся правил справедливого таможенного тарифа Менделеева: надо поддерживать свободный ввоз средств производства, а промышленность, которая в России только начинает формироваться, можно было бы и стимулировать тарифными и нетарифными мерами. Если же производства в России нет совсем, то ограничения не нужны", - пояснил бизнес-омбудсмен.
"К сожалению, логику протекционизма диктует не только российская действительность. Углеродный налог - пошлины предполагают изменение ландшафта свободной торговли в принципе", - напомнил он.
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
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РоссияБорис ТитовВсемирная торговая организация (ВТО)ЕвросоюзЕвропаВ миреЭкономика
 
 
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