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Раскрыты характеристики дешевого iPhone SE 3
Раскрыты характеристики дешевого iPhone SE 3 - РИА Новости, 20.07.2021
Раскрыты характеристики дешевого iPhone SE 3
В компании Apple собираются выпустить новое поколение недорогого iPhone уже в следующем году. Об этом сообщает Gizmochina. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:50
2021-07-20T11:50
2021-07-20T11:50
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В компании Apple собираются выпустить новое поколение недорогого iPhone уже в следующем году. Об этом сообщает Gizmochina.Новинка будет выполнена в корпусе iPhone 8 образца 2017 года, как и iPhone SE (2020). Иными словами, смартфону не достанется разблокировка по лицу, но останется сканер отпечатка пальце в кнопке под экраном.Ожидается, что iPhone SE 3 оснастят процессором Apple A14 Bionic, который используется в серии iPhone 12. Компания будет рекламировать модель, как самый доступный iPhone с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения.Презентация трубки должна состояться в первой половине следующего года. Цена Phone SE 3 не раскрывается, актуальная версия продается в России от 37 000 рублей.
https://ria.ru/20210624/iphone-1738464018.html
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