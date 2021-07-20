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Наука
https://ria.ru/20210720/iphone-1741999314.html
Раскрыты характеристики дешевого iPhone SE 3
Раскрыты характеристики дешевого iPhone SE 3 - РИА Новости, 20.07.2021
Раскрыты характеристики дешевого iPhone SE 3
В компании Apple собираются выпустить новое поколение недорогого iPhone уже в следующем году. Об этом сообщает Gizmochina. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:50
2021-07-20T11:50
наука
apple iphone
apple
технологии
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В компании Apple собираются выпустить новое поколение недорогого iPhone уже в следующем году. Об этом сообщает Gizmochina.Новинка будет выполнена в корпусе iPhone 8 образца 2017 года, как и iPhone SE (2020). Иными словами, смартфону не достанется разблокировка по лицу, но останется сканер отпечатка пальце в кнопке под экраном.Ожидается, что iPhone SE 3 оснастят процессором Apple A14 Bionic, который используется в серии iPhone 12. Компания будет рекламировать модель, как самый доступный iPhone с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения.Презентация трубки должна состояться в первой половине следующего года. Цена Phone SE 3 не раскрывается, актуальная версия продается в России от 37 000 рублей.
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apple iphone, apple, технологии
11:50 20.07.2021
 

Раскрыты характеристики дешевого iPhone SE 3

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple iPhone SE 2020 в магазине Cstore в Москве
Новый смартфон компании Apple iPhone SE 2020 в магазине Cstore в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В компании Apple собираются выпустить новое поколение недорогого iPhone уже в следующем году. Об этом сообщает Gizmochina.
Новинка будет выполнена в корпусе iPhone 8 образца 2017 года, как и iPhone SE (2020). Иными словами, смартфону не достанется разблокировка по лицу, но останется сканер отпечатка пальце в кнопке под экраном.
Ожидается, что iPhone SE 3 оснастят процессором Apple A14 Bionic, который используется в серии iPhone 12. Компания будет рекламировать модель, как самый доступный iPhone с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения.
Презентация трубки должна состояться в первой половине следующего года. Цена Phone SE 3 не раскрывается, актуальная версия продается в России от 37 000 рублей.
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