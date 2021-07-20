https://ria.ru/20210720/iphone-1741999314.html

Раскрыты характеристики дешевого iPhone SE 3

Раскрыты характеристики дешевого iPhone SE 3 - РИА Новости, 20.07.2021

Раскрыты характеристики дешевого iPhone SE 3

В компании Apple собираются выпустить новое поколение недорогого iPhone уже в следующем году. Об этом сообщает Gizmochina. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:50

2021-07-20T11:50

2021-07-20T11:50

наука

apple iphone

apple

технологии

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В компании Apple собираются выпустить новое поколение недорогого iPhone уже в следующем году. Об этом сообщает Gizmochina.Новинка будет выполнена в корпусе iPhone 8 образца 2017 года, как и iPhone SE (2020). Иными словами, смартфону не достанется разблокировка по лицу, но останется сканер отпечатка пальце в кнопке под экраном.Ожидается, что iPhone SE 3 оснастят процессором Apple A14 Bionic, который используется в серии iPhone 12. Компания будет рекламировать модель, как самый доступный iPhone с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения.Презентация трубки должна состояться в первой половине следующего года. Цена Phone SE 3 не раскрывается, актуальная версия продается в России от 37 000 рублей.

https://ria.ru/20210624/iphone-1738464018.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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