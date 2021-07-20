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Врач предупредил о новой опасности после снятия ограничений по COVID-19
Врач предупредил о новой опасности после снятия ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 20.07.2021
Врач предупредил о новой опасности после снятия ограничений по COVID-19
После окончания ограничений по коронавирусу можно ожидать всплеска заболеваемости менингококковой инфекцией, считает глава Детского научно-клинического центра... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:01
2021-07-20T13:01
распространение коронавируса
юрий лобзин
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. После окончания ограничений по коронавирусу можно ожидать всплеска заболеваемости менингококковой инфекцией, считает глава Детского научно-клинического центра детских инфекций ФМБА России, заслуженный деятель науки РФ Юрий Лобзин."Учитывая характерную для менингококковой инфекции периодичность подъемов и спадов заболеваемости, существует высокая вероятность того, что после окончания локдауна, связанного с коронавирусом, мы столкнемся с резким эпидемическим подъемом заболевания, протекающего более чем в половине случаев с развитием генерализованных форм, которые могут заканчиваться тяжелыми последствиями вплоть до летальных исходов", - следует из презентации, представленной Лобзиным на конференции "Развитие календаря прививок в условиях COVID-19 – забота о здоровье и долголетии".Добавляется, что в рамках реализации стратегии развития иммунопрофилактики следует расширять количество вакцинируемых лиц за счет региональных календарей и программ.
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юрий лобзин, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
13:01 20.07.2021
 
Врач предупредил о новой опасности после снятия ограничений по COVID-19

Инфекционист Лобзин: после окончания ограничений по COVID-19 можно ожидать всплеска менингококка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
Врач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. После окончания ограничений по коронавирусу можно ожидать всплеска заболеваемости менингококковой инфекцией, считает глава Детского научно-клинического центра детских инфекций ФМБА России, заслуженный деятель науки РФ Юрий Лобзин.
"Учитывая характерную для менингококковой инфекции периодичность подъемов и спадов заболеваемости, существует высокая вероятность того, что после окончания локдауна, связанного с коронавирусом, мы столкнемся с резким эпидемическим подъемом заболевания, протекающего более чем в половине случаев с развитием генерализованных форм, которые могут заканчиваться тяжелыми последствиями вплоть до летальных исходов", - следует из презентации, представленной Лобзиным на конференции "Развитие календаря прививок в условиях COVID-19 – забота о здоровье и долголетии".
Добавляется, что в рамках реализации стратегии развития иммунопрофилактики следует расширять количество вакцинируемых лиц за счет региональных календарей и программ.
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