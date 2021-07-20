https://ria.ru/20210720/indeksatsiya-1742068325.html

Профсоюзы предложили обязать работодателей индексировать зарплаты

Профсоюзы предложили обязать работодателей индексировать зарплаты - РИА Новости, 20.07.2021

Профсоюзы предложили обязать работодателей индексировать зарплаты

В законодательстве необходимо закрепить обязанность работодателей ежегодно индексировать зарплаты в соответствии с инфляцией, считает профсоюзная сторона... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:59

2021-07-20T16:59

2021-07-20T21:33

россия

экономика

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В законодательстве необходимо закрепить обязанность работодателей ежегодно индексировать зарплаты в соответствии с инфляцией, считает профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.Об этом говорится в заключении на проект "Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года", подписанном заместителем координатора профсоюзной стороны Ниной Кузьминой.Предлагается также ежегодно увеличивать соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода, а также МРОТ и медианной зарплаты.Помимо этого, профсоюзы считают необходимым ежегодно индексировать пенсии работающих пенсионеров не ниже уровня инфляции. Сегодня в проекте "Единого плана" прописана индексация только для неработающих пенсионеров.Представить новые инициативы по достижению национальных целей развития Владимир Путин поручил правительству в апреле в послании Федеральному собранию.

https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741925756.html

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