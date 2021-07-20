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Профсоюзы предложили обязать работодателей индексировать зарплаты
Профсоюзы предложили обязать работодателей индексировать зарплаты - РИА Новости, 20.07.2021
Профсоюзы предложили обязать работодателей индексировать зарплаты
В законодательстве необходимо закрепить обязанность работодателей ежегодно индексировать зарплаты в соответствии с инфляцией, считает профсоюзная сторона... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:59
2021-07-20T16:59
2021-07-20T21:33
россия
экономика
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В законодательстве необходимо закрепить обязанность работодателей ежегодно индексировать зарплаты в соответствии с инфляцией, считает профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.Об этом говорится в заключении на проект "Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года", подписанном заместителем координатора профсоюзной стороны Ниной Кузьминой.Предлагается также ежегодно увеличивать соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода, а также МРОТ и медианной зарплаты.Помимо этого, профсоюзы считают необходимым ежегодно индексировать пенсии работающих пенсионеров не ниже уровня инфляции. Сегодня в проекте "Единого плана" прописана индексация только для неработающих пенсионеров.Представить новые инициативы по достижению национальных целей развития Владимир Путин поручил правительству в апреле в послании Федеральному собранию.
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россия, экономика
16:59 20.07.2021 (обновлено: 21:33 20.07.2021)
Профсоюзы предложили обязать работодателей индексировать зарплаты
Профсоюзы предложили обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты из-за инфляции
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В законодательстве необходимо закрепить обязанность работодателей ежегодно индексировать зарплаты в соответствии с инфляцией, считает профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Об этом говорится в заключении на проект "Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года", подписанном заместителем координатора профсоюзной стороны Ниной Кузьминой.
Предлагается также ежегодно увеличивать соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода, а также МРОТ и медианной зарплаты.
Помимо этого, профсоюзы считают необходимым ежегодно индексировать пенсии работающих пенсионеров не ниже уровня инфляции. Сегодня в проекте "Единого плана" прописана индексация только для неработающих пенсионеров.
Представить новые инициативы по достижению национальных целей развития Владимир Путин
поручил правительству в апреле в послании Федеральному собранию.