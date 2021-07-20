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Германии нужны механизмы предотвращения новых катастроф, заявил Лашет
Германии нужны механизмы предотвращения новых катастроф, заявил Лашет - РИА Новости, 20.07.2021
Германии нужны механизмы предотвращения новых катастроф, заявил Лашет
Германии нужны механизмы предотвращения новых катастроф в связи с изменением климата в Европе и в мире, заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:15
2021-07-20T16:15
наводнение в германии
армин лашет
хдс/хсс
ангела меркель
германия
в мире
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БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Германии нужны механизмы предотвращения новых катастроф в связи с изменением климата в Европе и в мире, заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия и кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока&nbsp; ХДС/ХСС Армин Лашет.Лашет в сопровождении канцлера ФРГ Ангелы Меркель прибыл во вторник в пострадавший от наводнения город Бад-Мюнстерайфель на западе страны."Мы должны предварительно позаботиться обо всех кризисах, вызванных непогодой и катастрофами. В следующие годы они будут происходить у нас чаще. Нам нужны механизмы не только на крупных реках, но и на мелких реках повсюду в стране, чтобы лучше подготовиться в условиях изменения климата", - сказал Лашет, добавив, что "мы должны сделать все для предотвращения изменения климата здесь у нас в регионе, по всей стране, по всей Европе, глобально, это катастрофа, сделанная людьми, и мы можем сделать все для того, чтобы смягчить ее, не допустить худшего".По словам главы региона, власти сделают все "для полного восстановления ущерба", нанесенного наводнением. Он выразил благодарность правительству ФРГ, которое уже завтра, в среду, представит проект программы материальной помощи пострадавшим. Северный Рейн - Вестфалия, со своей стороны, также выделит средства для оказания помощи, формуляры для получения этих денег будут подготовлены на этой неделе, чтобы "начать распределять средства как можно скорее", сказал Лашет."Многие говорили, что коронавирус разобщил людей. Здесь это не ощущается, здесь ощущается, что люди поддерживают друг друга, утешают друг друга, и мы должны сохранять это, когда следы катастрофы будут устранены", - добавил премьер-министр, призвав граждан Германии оказать пострадавшим не только "гуманитарную помощь, которой уже достаточно", но и финансовую поддержку - для этих целей в Северном Рейне - Вестфалия открыт специальный счет.Ранее во вторник Меркель прибыла в Бад-Мюнстерайфель в сопровождении премьер-министра Северного Рейна - Вестфалии Армина Лашета. Они обсудили сложившуюся ситуацию с представителями местных властей, спасателями и местными жителями. Бад-Мюнстерайфель входит в округ Ойскирхен, который наиболее сильно пострадал от разгула стихии. В минувшее воскресенье Меркель также посетила пострадавшие от наводнения районы в федеральной земле Рейнланд - Пфальц.В результате проливных дождей на западе ФРГ на прошлой неделе началось наводнение. Наиболее пострадали федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия, Рейнланд - Пфальц. В Минтрансе ФРГ заявили, что убытки от бедствия на данный момент превышают два миллиарда евро, большая часть - это стоимость поврежденных железнодорожных путей.Ранее немецкие СМИ сообщили, что первые признаки наводнения в Германии уже были зафиксированы спутниками девятью днями ранее. За четыре дня до катастрофы Европейская система предупреждения о наводнениях (Efas) сообщила правительствам ФРГ и Бельгии о подъеме воды на Рейне и Маасе. За 24 часа до трагедии немецким властям было почти точно предсказано, какие районы будут затронуты наводнением, в том числе районы на реке Ар (округ Арвейлер, где число погибших превысило на данный момент 160). В кабмине ФРГ в понедельник заявили о том, что инструменты предупреждения о катастрофах сработали в стране в ходе наводнений.
https://ria.ru/20210720/kantsler-1741922367.html
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наводнение в германии, армин лашет, хдс/хсс, ангела меркель, германия, в мире
16:15 20.07.2021
 
Германии нужны механизмы предотвращения новых катастроф, заявил Лашет

Кандидат в канцлеры Лашет: Германии нужны механизмы предотвращения катастроф из-за изменения климата

© AP Photo / Michael ProbstПоследствия наводнения в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия
Последствия наводнения в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AP Photo / Michael Probst
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БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Германии нужны механизмы предотвращения новых катастроф в связи с изменением климата в Европе и в мире, заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия и кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока  ХДС/ХСС Армин Лашет.
Лашет в сопровождении канцлера ФРГ Ангелы Меркель прибыл во вторник в пострадавший от наводнения город Бад-Мюнстерайфель на западе страны.
"Мы должны предварительно позаботиться обо всех кризисах, вызванных непогодой и катастрофами. В следующие годы они будут происходить у нас чаще. Нам нужны механизмы не только на крупных реках, но и на мелких реках повсюду в стране, чтобы лучше подготовиться в условиях изменения климата", - сказал Лашет, добавив, что "мы должны сделать все для предотвращения изменения климата здесь у нас в регионе, по всей стране, по всей Европе, глобально, это катастрофа, сделанная людьми, и мы можем сделать все для того, чтобы смягчить ее, не допустить худшего".
По словам главы региона, власти сделают все "для полного восстановления ущерба", нанесенного наводнением. Он выразил благодарность правительству ФРГ, которое уже завтра, в среду, представит проект программы материальной помощи пострадавшим. Северный Рейн - Вестфалия, со своей стороны, также выделит средства для оказания помощи, формуляры для получения этих денег будут подготовлены на этой неделе, чтобы "начать распределять средства как можно скорее", сказал Лашет.
Затопленная дорога в Эрфтштадте, Германия - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 08:00
Наводнение топит будущего канцлера
"Многие говорили, что коронавирус разобщил людей. Здесь это не ощущается, здесь ощущается, что люди поддерживают друг друга, утешают друг друга, и мы должны сохранять это, когда следы катастрофы будут устранены", - добавил премьер-министр, призвав граждан Германии оказать пострадавшим не только "гуманитарную помощь, которой уже достаточно", но и финансовую поддержку - для этих целей в Северном Рейне - Вестфалия открыт специальный счет.
Ранее во вторник Меркель прибыла в Бад-Мюнстерайфель в сопровождении премьер-министра Северного Рейна - Вестфалии Армина Лашета. Они обсудили сложившуюся ситуацию с представителями местных властей, спасателями и местными жителями. Бад-Мюнстерайфель входит в округ Ойскирхен, который наиболее сильно пострадал от разгула стихии. В минувшее воскресенье Меркель также посетила пострадавшие от наводнения районы в федеральной земле Рейнланд - Пфальц.
Последствия наводнения в городе Эрфтштадт-Блессем, Германия - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 11:02
Власти ФРГ отказались говорить о причине большого числа жертв наводнений
В результате проливных дождей на западе ФРГ на прошлой неделе началось наводнение. Наиболее пострадали федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия, Рейнланд - Пфальц. В Минтрансе ФРГ заявили, что убытки от бедствия на данный момент превышают два миллиарда евро, большая часть - это стоимость поврежденных железнодорожных путей.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что первые признаки наводнения в Германии уже были зафиксированы спутниками девятью днями ранее. За четыре дня до катастрофы Европейская система предупреждения о наводнениях (Efas) сообщила правительствам ФРГ и Бельгии о подъеме воды на Рейне и Маасе. За 24 часа до трагедии немецким властям было почти точно предсказано, какие районы будут затронуты наводнением, в том числе районы на реке Ар (округ Арвейлер, где число погибших превысило на данный момент 160). В кабмине ФРГ в понедельник заявили о том, что инструменты предупреждения о катастрофах сработали в стране в ходе наводнений.
"Это действительно катастрофа". Наводнение в Германии
© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/Ernst Mettlach

В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.

Пожарные забираются в дом в затопленном районе Эранг в Трире, западная Германия
1 из 15

В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/Ernst Mettlach
© AFP 2021 / DPA/ Sebastian Schmitt

К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать.

Региональный поезд, стоящий на вокзале города Кордел, затопленный водой реки Килль в западной Германии
2 из 15

К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать.

© AFP 2021 / DPA/ Sebastian Schmitt
© REUTERS / Wolfgang Rattay

В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.

Разрушенная от наводнения дорога в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия
3 из 15

В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© REUTERS / Wolfgang Rattay

В округе Рейн-Эрфт ввели режим чрезвычайной ситуации.

Общий вид зоны, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия
4 из 15

В округе Рейн-Эрфт ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/ Ernst Mettlach

По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.

Автомобиль специального назначения везёт лодку в затопленном районе Эранг в Трире, западная Германия
5 из 15

По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/ Ernst Mettlach
© REUTERS / Wolfgang Rattay

"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Последствия наводнения в Шульде, Германия
6 из 15

"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© AFP 2021 / Sebastien Bozon

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

Жители очищают улицу от грязи после наводнения. Бирсдорф-ам-Зее, недалеко от Битбурга, Западная Германия
7 из 15

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

© AFP 2021 / Sebastien Bozon
© AP Photo / Michael Probst

"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.

Разрушенный мост, река Ар в Шульд, Германия. Из-за проливных дождей река Ар резко вышла из берегов
8 из 15

"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.

© AP Photo / Michael Probst
© REUTERS / Wolfgang Rattay

"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.

Кошка на улице после наводнения в Шульде, Германия
9 из 15

"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© REUTERS / Wolfgang Rattay

По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".

Разрушенные здания на пострадавшей от наводнения территории после проливных дождей в Шульде, Германия
10 из 15

По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© REUTERS / Wolfgang Rattay

Минобороны Германии объявило в стране режим военной катастрофы.

Пожарные работают в зоне, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия
11 из 15

Минобороны Германии объявило в стране режим военной катастрофы.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© AFP 2021 / Bernd Lauter

Устранять последствия наводнения помогают 850 солдат бундесвера.

Обломки домов, разрушенных наводнением, в Шульде недалеко от Бад-Нойенара, западная Германия
12 из 15

Устранять последствия наводнения помогают 850 солдат бундесвера.

© AFP 2021 / Bernd Lauter
© AP Photo / Michael Probst

Сейчас главное — помочь людям на местах.

Владелец отеля сидит на статуе Иисуса перед своим поврежденным отелем в Инсуле, на юге Германии
13 из 15

Сейчас главное — помочь людям на местах.

© AP Photo / Michael Probst
© AP Photo / Martin Meissner

Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.

Поврежденные машины и дома в Хагене, Германия
14 из 15

Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.

© AP Photo / Martin Meissner
© REUTERS / Wolfgang Rattay

Последствия проливных дождей в Германии.

Общий вид зоны, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия
15 из 15

Последствия проливных дождей в Германии.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
1 из 15

В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/Ernst Mettlach
2 из 15

К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать.

© AFP 2021 / DPA/ Sebastian Schmitt
3 из 15

В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
4 из 15

В округе Рейн-Эрфт ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
5 из 15

По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/ Ernst Mettlach
6 из 15

"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
7 из 15

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

© AFP 2021 / Sebastien Bozon
8 из 15

"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.

© AP Photo / Michael Probst
9 из 15

"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
10 из 15

По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".

© REUTERS / Wolfgang Rattay
11 из 15

Минобороны Германии объявило в стране режим военной катастрофы.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
12 из 15

Устранять последствия наводнения помогают 850 солдат бундесвера.

© AFP 2021 / Bernd Lauter
13 из 15

Сейчас главное — помочь людям на местах.

© AP Photo / Michael Probst
14 из 15

Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.

© AP Photo / Martin Meissner
15 из 15

Последствия проливных дождей в Германии.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
 
Наводнение в ГерманииАрмин ЛашетХДС/ХССАнгела МеркельГерманияВ мире
 
 
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