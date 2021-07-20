https://ria.ru/20210720/germaniya-1742057707.html

Германии нужны механизмы предотвращения новых катастроф, заявил Лашет

Германии нужны механизмы предотвращения новых катастроф, заявил Лашет - РИА Новости, 20.07.2021

Германии нужны механизмы предотвращения новых катастроф, заявил Лашет

Германии нужны механизмы предотвращения новых катастроф в связи с изменением климата в Европе и в мире, заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:15

2021-07-20T16:15

2021-07-20T16:15

наводнение в германии

армин лашет

хдс/хсс

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Германии нужны механизмы предотвращения новых катастроф в связи с изменением климата в Европе и в мире, заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия и кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет.Лашет в сопровождении канцлера ФРГ Ангелы Меркель прибыл во вторник в пострадавший от наводнения город Бад-Мюнстерайфель на западе страны."Мы должны предварительно позаботиться обо всех кризисах, вызванных непогодой и катастрофами. В следующие годы они будут происходить у нас чаще. Нам нужны механизмы не только на крупных реках, но и на мелких реках повсюду в стране, чтобы лучше подготовиться в условиях изменения климата", - сказал Лашет, добавив, что "мы должны сделать все для предотвращения изменения климата здесь у нас в регионе, по всей стране, по всей Европе, глобально, это катастрофа, сделанная людьми, и мы можем сделать все для того, чтобы смягчить ее, не допустить худшего".По словам главы региона, власти сделают все "для полного восстановления ущерба", нанесенного наводнением. Он выразил благодарность правительству ФРГ, которое уже завтра, в среду, представит проект программы материальной помощи пострадавшим. Северный Рейн - Вестфалия, со своей стороны, также выделит средства для оказания помощи, формуляры для получения этих денег будут подготовлены на этой неделе, чтобы "начать распределять средства как можно скорее", сказал Лашет."Многие говорили, что коронавирус разобщил людей. Здесь это не ощущается, здесь ощущается, что люди поддерживают друг друга, утешают друг друга, и мы должны сохранять это, когда следы катастрофы будут устранены", - добавил премьер-министр, призвав граждан Германии оказать пострадавшим не только "гуманитарную помощь, которой уже достаточно", но и финансовую поддержку - для этих целей в Северном Рейне - Вестфалия открыт специальный счет.Ранее во вторник Меркель прибыла в Бад-Мюнстерайфель в сопровождении премьер-министра Северного Рейна - Вестфалии Армина Лашета. Они обсудили сложившуюся ситуацию с представителями местных властей, спасателями и местными жителями. Бад-Мюнстерайфель входит в округ Ойскирхен, который наиболее сильно пострадал от разгула стихии. В минувшее воскресенье Меркель также посетила пострадавшие от наводнения районы в федеральной земле Рейнланд - Пфальц.В результате проливных дождей на западе ФРГ на прошлой неделе началось наводнение. Наиболее пострадали федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия, Рейнланд - Пфальц. В Минтрансе ФРГ заявили, что убытки от бедствия на данный момент превышают два миллиарда евро, большая часть - это стоимость поврежденных железнодорожных путей.Ранее немецкие СМИ сообщили, что первые признаки наводнения в Германии уже были зафиксированы спутниками девятью днями ранее. За четыре дня до катастрофы Европейская система предупреждения о наводнениях (Efas) сообщила правительствам ФРГ и Бельгии о подъеме воды на Рейне и Маасе. За 24 часа до трагедии немецким властям было почти точно предсказано, какие районы будут затронуты наводнением, в том числе районы на реке Ар (округ Арвейлер, где число погибших превысило на данный момент 160). В кабмине ФРГ в понедельник заявили о том, что инструменты предупреждения о катастрофах сработали в стране в ходе наводнений.

https://ria.ru/20210720/kantsler-1741922367.html

https://ria.ru/20210719/navodnenie-1741811613.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение в германии, армин лашет, хдс/хсс, ангела меркель, германия, в мире