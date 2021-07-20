https://ria.ru/20210720/gaz-1742090147.html

СМИ узнали детали соглашения США и Германии по "Северному потоку — 2"

СМИ узнали детали соглашения США и Германии по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 20.07.2021

СМИ узнали детали соглашения США и Германии по "Северному потоку — 2"

Берлин примет ответные меры, если Москва будет использовать поставки газа "в качестве оружия" против Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T18:38

2021-07-20T18:38

2021-07-20T21:29

россия

северный поток — 2

сша

берлин (город)

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Берлин примет ответные меры, если Москва будет использовать поставки газа "в качестве оружия" против Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект соглашения США и Германии по "Северному потоку — 2".По данным портала, ответные меры могут включать санкции против российского энергетического экспорта. Отмечается, что соглашение могут окончательно оформить в ближайшие дни.Кроме того, США и Германия будут стремиться к наращиванию инвестиций в размере до миллиарда долларов в "зеленый фонд" Украины, чтобы помочь ее переходу на экологически чистую энергию.Берлин также назначит специального посланника для поддержки двусторонних энергетических проектов с Киевом. Финансирование этой миссии составит около 70 миллионов долларов.В рамках соглашения Германия принимает обязательства способствовать продлению не менее чем на десять лет договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210603/sanktsii-1735327212.html

россия

сша

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, сша, берлин (город)