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Козак оценил необходимость модернизации "нормандского формата"

Козак оценил необходимость модернизации "нормандского формата" - РИА Новости, 20.07.2021

Козак оценил необходимость модернизации "нормандского формата"

Нет объективной необходимости в модернизации "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе, в том числе во включении в формат США, заявил заместитель... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:43

2021-07-20T16:43

2021-07-20T16:43

россия

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

дмитрий козак

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Нет объективной необходимости в модернизации "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе, в том числе во включении в формат США, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак в интервью "Политик Интернасьональ", текст которого опубликован на сайте посольства РФ во Франции.Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе."Объективной необходимости в модернизации "нормандского формата" нет", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать предложение Украины включить в формат США, Канаду и Великобританию.По словам Козака, у России нет принципиальных возражений, но "чем больше в нем (формате - ред.) будет представлено участников и мнений, тем сложнее будет находить консенсус". Он отметил также, что "потенциал "нормандского формата" используется явно недостаточно", в частности, минская трехсторонняя контактная группа остро нуждается в поддержке "нормандского формата" для преодоления патовой ситуации, в которой она находится с 2015 года. "Нужны не общие призывы и декларации, а максимально конкретизированные рекомендации каждому из участников переговоров в ТКГ. К сожалению, такого подхода нам добиться не удается", - сказал заместитель руководителя администрации президента РФ.Он также отметил, что РФ не против конструктивных идей от США о мирном политическом урегулировании конфликта. "Но если за таким участием и поддержкой Украины будет просматриваться поощрение военного разрешения конфликта, мы, конечно же, против. Уверен, что новая администрация США, используя свое влияние в Украине, может внести существенный вклад в восстановление там мира и внутриполитической стабильности. Мы будем приветствовать и поддерживать усилия в этом направлении", - сказал Козак.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

https://ria.ru/20210710/plennye-1740719909.html

https://ria.ru/20210710/donbass-1740626812.html

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франция

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россия, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, дмитрий козак, франция, оон, сша, в мире