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Бесплатную форму получат 12 тысяч тверских учеников из многодетных семей
Бесплатную форму получат 12 тысяч тверских учеников из многодетных семей - РИА Новости, 20.07.2021
Бесплатную форму получат 12 тысяч тверских учеников из многодетных семей
Бесплатные комплекты школьной формы для учеников с 1 по 5 классы получат более 12 тысяч детей из многодетных семей Тверской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T20:17
2021-07-20T20:17
2021-07-20T20:17
тверская область
игорь руденя
тверская область
общество
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ТВЕРЬ, 20 июл – РИА Новости. Бесплатные комплекты школьной формы для учеников с 1 по 5 классы получат более 12 тысяч детей из многодетных семей Тверской области, сообщает пресс-служба правительства Тверской области"Эта мера поддержки была введена по инициативе губернатора Игоря Рудени в 2020 году. Вопрос ее предоставления в 2021 году обсуждался во вторник на заседании правительства Тверской области. Глава региона поручил оперативно составлять списки получателей, выдавать форму в максимально короткие сроки, а также при необходимости организовать сверку и замену комплектов", - отметили в пресс-службе.На заседании регионального правительства также принято решение о выделении средств на компенсацию производителям затрат на изготовление школьной формы.Субсидии будут предоставляться на возмещение затрат на закупку материалов, выполнение работ, производство и комплектацию школьной формы, исходя из себестоимости комплектов.Выдача школьной формы начнется с 12 августа, заявки на ее получение можно будет подать до 15 октября.
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игорь руденя, тверская область, общество