https://ria.ru/20210720/epivakkorona-1741965210.html

Вирусолог перечислил преимущества вакцины "ЭпиВакКорона"

Вирусолог перечислил преимущества вакцины "ЭпиВакКорона" - РИА Новости, 20.07.2021

Вирусолог перечислил преимущества вакцины "ЭпиВакКорона"

Преимуществами вакцины "ЭпиВакКорона" являются безопасность, отсутствие побочных эффектов, простота производства и транспортировки, заявил РИА Новости профессор РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T08:14

2021-07-20T08:14

2021-07-20T08:14

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Преимуществами вакцины "ЭпиВакКорона" являются безопасность, отсутствие побочных эффектов, простота производства и транспортировки, заявил РИА Новости профессор вирусологии Университета Квинсленда, член оперативной группы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов Александр Хромых.Он отметил, что дополнительными преимуществами вакцины являются простота производства, а также удобные способы хранения и транспортировки."ЭпиВакКорона" – вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

https://ria.ru/20210703/epivakkorona-1739440399.html

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2021

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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество