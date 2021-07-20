https://ria.ru/20210720/epivakkorona-1741965210.html
Вирусолог перечислил преимущества вакцины "ЭпиВакКорона"
Вирусолог перечислил преимущества вакцины "ЭпиВакКорона" - РИА Новости, 20.07.2021
Вирусолог перечислил преимущества вакцины "ЭпиВакКорона"
Преимуществами вакцины "ЭпиВакКорона" являются безопасность, отсутствие побочных эффектов, простота производства и транспортировки, заявил РИА Новости профессор РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T08:14
2021-07-20T08:14
2021-07-20T08:14
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Преимуществами вакцины "ЭпиВакКорона" являются безопасность, отсутствие побочных эффектов, простота производства и транспортировки, заявил РИА Новости профессор вирусологии Университета Квинсленда, член оперативной группы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов Александр Хромых.Он отметил, что дополнительными преимуществами вакцины являются простота производства, а также удобные способы хранения и транспортировки."ЭпиВакКорона" – вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
https://ria.ru/20210703/epivakkorona-1739440399.html
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Вирусолог перечислил преимущества вакцины "ЭпиВакКорона"
Вирусолог Александр Хромых перечислил преимущества вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона"