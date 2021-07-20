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Вирусолог считает, что "ЭпиВакКорона" защитит от мутаций коронавируса
Вирусолог считает, что "ЭпиВакКорона" защитит от мутаций коронавируса - РИА Новости, 20.07.2021
Вирусолог считает, что "ЭпиВакКорона" защитит от мутаций коронавируса
Иммунитет после вакцинации "ЭпиВакКороной", скорее всего, сможет предотвратить заболевание новой коронавирусной инфекцией даже при разных вариантах вируса,... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T03:12
2021-07-20T03:12
2021-07-20T07:01
распространение коронавируса
александр хромых
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
квинсленд
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Иммунитет после вакцинации "ЭпиВакКороной", скорее всего, сможет предотвратить заболевание новой коронавирусной инфекцией даже при разных вариантах вируса, заявил РИА Новости профессор вирусологии Университета Квинсленда, член Оперативной группы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов Александр Хромых.Он пояснил, что вакцина "ЭпиВакКорона" состоит из комбинации трех пептидов из основного коронавирусного антигена - спайк-белка."ЭпиВакКорона" - вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
квинсленд
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александр хромых, вакцина "эпиваккорона", коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), квинсленд, общество
03:12 20.07.2021 (обновлено: 07:01 20.07.2021)
Вирусолог считает, что "ЭпиВакКорона" защитит от мутаций коронавируса
Вирусолог Александр Хромых считает, что "ЭпиВакКорона" сможет защитить от мутаций коронавируса