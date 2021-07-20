https://ria.ru/20210720/ekonomika-1742098426.html

Алиев заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном

Алиев заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном - РИА Новости, 20.07.2021

Алиев заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном

Москва и Баку уверенно движутся по двусторонней повестке, товарооборот за первые полгода вырос, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T19:29

2021-07-20T19:29

2021-07-20T19:29

ильхам алиев

владимир путин

москва

баку

в мире

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Москва и Баку уверенно движутся по двусторонней повестке, товарооборот за первые полгода вырос, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным."По двусторонней повестке дня мы движемся очень уверенно, товарооборот за первые полгода вырос, это очень важно, потому что у нас падение было в прошло году было более 10%", - сказал он.По словам Алиева, стороны "также активно наращивают сотрудничество в деле транспортно-транзитных отношений". "По транспортному коридору Север-Юг было транспортировано грузов где-то на 20% больше, чем в прошлом году, так что коридор уже работает в большом объеме", - сообщил он.

https://ria.ru/20210718/karabakh-1741758696.html

москва

баку

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ильхам алиев, владимир путин, москва, баку, в мире