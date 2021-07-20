https://ria.ru/20210720/ekonomika-1742098426.html
Алиев заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном
Алиев заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном - РИА Новости, 20.07.2021
Алиев заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном
Москва и Баку уверенно движутся по двусторонней повестке, товарооборот за первые полгода вырос, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T19:29
2021-07-20T19:29
2021-07-20T19:29
ильхам алиев
владимир путин
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в мире
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Москва и Баку уверенно движутся по двусторонней повестке, товарооборот за первые полгода вырос, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным."По двусторонней повестке дня мы движемся очень уверенно, товарооборот за первые полгода вырос, это очень важно, потому что у нас падение было в прошло году было более 10%", - сказал он.По словам Алиева, стороны "также активно наращивают сотрудничество в деле транспортно-транзитных отношений". "По транспортному коридору Север-Юг было транспортировано грузов где-то на 20% больше, чем в прошлом году, так что коридор уже работает в большом объеме", - сообщил он.
https://ria.ru/20210718/karabakh-1741758696.html
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ильхам алиев, владимир путин, москва, баку, в мире
Алиев заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном
Алиев: Москва и Баку движутся по двусторонней повестке, товарооборот за первые полгода вырос