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Алиев заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном
Алиев заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном - РИА Новости, 20.07.2021
Алиев заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном
Москва и Баку уверенно движутся по двусторонней повестке, товарооборот за первые полгода вырос, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T19:29
2021-07-20T19:29
ильхам алиев
владимир путин
москва
баку
в мире
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Москва и Баку уверенно движутся по двусторонней повестке, товарооборот за первые полгода вырос, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным."По двусторонней повестке дня мы движемся очень уверенно, товарооборот за первые полгода вырос, это очень важно, потому что у нас падение было в прошло году было более 10%", - сказал он.По словам Алиева, стороны "также активно наращивают сотрудничество в деле транспортно-транзитных отношений". "По транспортному коридору Север-Юг было транспортировано грузов где-то на 20% больше, чем в прошлом году, так что коридор уже работает в большом объеме", - сообщил он.
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ильхам алиев, владимир путин, москва, баку, в мире
19:29 20.07.2021
 
Алиев заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном

Алиев: Москва и Баку движутся по двусторонней повестке, товарооборот за первые полгода вырос

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Москва и Баку уверенно движутся по двусторонней повестке, товарооборот за первые полгода вырос, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
"По двусторонней повестке дня мы движемся очень уверенно, товарооборот за первые полгода вырос, это очень важно, потому что у нас падение было в прошло году было более 10%", - сказал он.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в субботу во дворце Гюлистан в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
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По словам Алиева, стороны "также активно наращивают сотрудничество в деле транспортно-транзитных отношений". "По транспортному коридору Север-Юг было транспортировано грузов где-то на 20% больше, чем в прошлом году, так что коридор уже работает в большом объеме", - сообщил он.
 
Ильхам АлиевВладимир ПутинМоскваБакуВ мире
 
 
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