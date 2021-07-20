https://ria.ru/20210720/ekonomika-1742078892.html

В ЕС намерены запретить анонимные кошельки для криптовалют

В ЕС намерены запретить анонимные кошельки для криптовалют - РИА Новости, 20.07.2021

В ЕС намерены запретить анонимные кошельки для криптовалют

Еврокомиссия предлагает обновить правила Евросоюза для улучшения контроля за движением криптоактивов, включая биткоин, говорится в сообщении ЕК. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:41

2021-07-20T17:41

2021-07-20T19:15

мария князева

еврокомиссия

евросоюз

технологии

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БРЮССЕЛЬ, 20 июл — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает обновить правила Евросоюза для улучшения контроля за движением криптоактивов, включая биткоин, говорится в сообщении ЕК.ЕК представила пакет законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Криптоактивы все чаще используются для преступных целей, поэтому многие предложения касаются именно этой сферы."Сегодняшние поправки обеспечат полную отслеживаемость переводов криптоактивов, таких как биткоины, и позволят обнаруживать и предотвращать их возможное использование в отмывании денег или финансировании терроризма", — сообщает ЕК.Еврокомиссия хочет, чтобы полная информация об отправителе и получателе включалась поставщиками платежных услуг по криптоактивам во все их переводы, точно так же, как поставщики таких услуг делают это для электронных переводов. Цель - идентифицировать тех, кто отправляет и получает криптовалюты для возможности отследить подозрительные транзакции и при необходимости заблокировать их, поясняет ЕК.В релизе также отмечается, что анонимные кошельки следует полностью запретить.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/kitay-1737964282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария князева, еврокомиссия, евросоюз, технологии