https://ria.ru/20210720/ekonomika-1742078892.html
В ЕС намерены запретить анонимные кошельки для криптовалют
В ЕС намерены запретить анонимные кошельки для криптовалют - РИА Новости, 20.07.2021
В ЕС намерены запретить анонимные кошельки для криптовалют
Еврокомиссия предлагает обновить правила Евросоюза для улучшения контроля за движением криптоактивов, включая биткоин, говорится в сообщении ЕК. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:41
2021-07-20T17:41
2021-07-20T19:15
мария князева
еврокомиссия
евросоюз
технологии
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает обновить правила Евросоюза для улучшения контроля за движением криптоактивов, включая биткоин, говорится в сообщении ЕК.ЕК представила пакет законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Криптоактивы все чаще используются для преступных целей, поэтому многие предложения касаются именно этой сферы."Сегодняшние поправки обеспечат полную отслеживаемость переводов криптоактивов, таких как биткоины, и позволят обнаруживать и предотвращать их возможное использование в отмывании денег или финансировании терроризма", — сообщает ЕК.Еврокомиссия хочет, чтобы полная информация об отправителе и получателе включалась поставщиками платежных услуг по криптоактивам во все их переводы, точно так же, как поставщики таких услуг делают это для электронных переводов. Цель - идентифицировать тех, кто отправляет и получает криптовалюты для возможности отследить подозрительные транзакции и при необходимости заблокировать их, поясняет ЕК.В релизе также отмечается, что анонимные кошельки следует полностью запретить.
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мария князева, еврокомиссия, евросоюз, технологии
17:41 20.07.2021 (обновлено: 19:15 20.07.2021)
В ЕС намерены запретить анонимные кошельки для криптовалют
В ЕС намерены запретить анонимные электронные кошельки для криптовалют
БРЮССЕЛЬ, 20 июл — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия
предлагает обновить правила Евросоюза
для улучшения контроля за движением криптоактивов, включая биткоин, говорится в сообщении ЕК.
ЕК представила пакет законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Криптоактивы все чаще используются для преступных целей, поэтому многие предложения касаются именно этой сферы.
"Сегодняшние поправки обеспечат полную отслеживаемость переводов криптоактивов, таких как биткоины, и позволят обнаруживать и предотвращать их возможное использование в отмывании денег или финансировании терроризма", — сообщает ЕК.
Еврокомиссия хочет, чтобы полная информация об отправителе и получателе включалась поставщиками платежных услуг по криптоактивам во все их переводы, точно так же, как поставщики таких услуг делают это для электронных переводов. Цель - идентифицировать тех, кто отправляет и получает криптовалюты для возможности отследить подозрительные транзакции и при необходимости заблокировать их, поясняет ЕК.
В релизе также отмечается, что анонимные кошельки следует полностью запретить.