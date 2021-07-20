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Туризм
https://ria.ru/20210720/egipet-1742014341.html
Эксперты рассказали, как недорого добраться до курортов Египта
Эксперты рассказали, как недорого добраться до курортов Египта - РИА Новости, 20.07.2021
Эксперты рассказали, как недорого добраться до курортов Египта
Эксперты проанализировали, помогут ли российским туристам добраться до курортов Египта стыковочные рейсы турецких перевозчиков, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:42
2021-07-20T14:42
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
россия
туризм
туристы
авиакомпании
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Эксперты проанализировали, помогут ли российским туристам добраться до курортов Египта стыковочные рейсы турецких перевозчиков, сообщает TourDom.ru.В системах онлайн-бронирования замечены предложения авиабилетов из Москвы в Шарм-эш-Шейх (Египет). Долететь на курорт стыковочным рейсом турецкой авиакомпании туда – 25 июля, обратно – 9 августа можно за 23,1 тысячи рублей, еще четыре тысячи нужно заплатить за багаж. Пересадка в Стамбуле займет шесть часов.Эксперты напомнили, что указ президента РФ Владимира Путина от ноября 2015 года, запрещавший российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, отменен. Но перевозчикам пока отказано в допусках на полеты в указанные аэропорты. Единственным египетским городом, куда можно отправлять лайнеры, остается Каир. Авиабилеты на те же даты на рейсы египетского перевозчика обойдутся в 28,7 тысячи рублей с багажом, перевозка чемодана включена, российского – в 50 тысяч.Однако потом путешественникам предстоит долгий наземный трансфер до курортов Красного моря – групповой стоит 30 долларов на человека (2250 рублей), индивидуальный – 300 (22 500 рублей).Стыковочный перелет выглядит более выгодным и удобным. Юристы подчеркивают, что с отменой президентом РФ указа от ноября 2015 года снимается и запрет на включение авиаперевозки в Шарм-эш-Шейх и Хургаду в состав турпакетов. Таким образом, воспользоваться стыковочными рейсами иностранных авиакомпаний могут не только самостоятельные, но и организованные туристы.Специалисты не исключают, что, после того, как возможность летать в аэропорты курортных городов Египта получат и отечественные перевозчики, стоимость авиабилетов у них может оказаться выше, чем у зарубежных конкурентов.
https://ria.ru/20210719/egipet-1741905868.html
россия
хургада
шарм-эш-шейх
стамбул
египет
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, россия, туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, стамбул, египет
14:42 20.07.2021
 

Эксперты рассказали, как недорого добраться до курортов Египта

© РИА Новости / Надим Зуауи / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Шарм-эш-Шейх
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Надим Зуауи
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Эксперты проанализировали, помогут ли российским туристам добраться до курортов Египта стыковочные рейсы турецких перевозчиков, сообщает TourDom.ru.
В системах онлайн-бронирования замечены предложения авиабилетов из Москвы в Шарм-эш-Шейх (Египет). Долететь на курорт стыковочным рейсом турецкой авиакомпании туда – 25 июля, обратно – 9 августа можно за 23,1 тысячи рублей, еще четыре тысячи нужно заплатить за багаж. Пересадка в Стамбуле займет шесть часов.
Эксперты напомнили, что указ президента РФ Владимира Путина от ноября 2015 года, запрещавший российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, отменен. Но перевозчикам пока отказано в допусках на полеты в указанные аэропорты. Единственным египетским городом, куда можно отправлять лайнеры, остается Каир. Авиабилеты на те же даты на рейсы египетского перевозчика обойдутся в 28,7 тысячи рублей с багажом, перевозка чемодана включена, российского – в 50 тысяч.
Однако потом путешественникам предстоит долгий наземный трансфер до курортов Красного моря – групповой стоит 30 долларов на человека (2250 рублей), индивидуальный – 300 (22 500 рублей).
Стыковочный перелет выглядит более выгодным и удобным. Юристы подчеркивают, что с отменой президентом РФ указа от ноября 2015 года снимается и запрет на включение авиаперевозки в Шарм-эш-Шейх и Хургаду в состав турпакетов. Таким образом, воспользоваться стыковочными рейсами иностранных авиакомпаний могут не только самостоятельные, но и организованные туристы.
Специалисты не исключают, что, после того, как возможность летать в аэропорты курортных городов Египта получат и отечественные перевозчики, стоимость авиабилетов у них может оказаться выше, чем у зарубежных конкурентов.
Самолет в небе над Шарм-эль-Шейхом - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 17:15Туризм
Росавиация отказала авиакомпаниям в допусках к полетам в Египет
 
Туризмкуда можно лететьотдых на мореКоронавирус COVID-19куда поехатьРоссияТуризмтуристыавиакомпаниисамолетыНовости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхСтамбулЕгипет
 
 
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