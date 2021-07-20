https://ria.ru/20210720/egipet-1742014341.html

Эксперты рассказали, как недорого добраться до курортов Египта

Эксперты рассказали, как недорого добраться до курортов Египта - РИА Новости, 20.07.2021

Эксперты рассказали, как недорого добраться до курортов Египта

Эксперты проанализировали, помогут ли российским туристам добраться до курортов Египта стыковочные рейсы турецких перевозчиков, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:42

2021-07-20T14:42

2021-07-20T14:42

туризм

куда можно лететь

отдых на море

коронавирус covid-19

куда поехать

россия

туризм

туристы

авиакомпании

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598149268_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_ffb1477635ac703ad851bb2c4cce9dc7.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Эксперты проанализировали, помогут ли российским туристам добраться до курортов Египта стыковочные рейсы турецких перевозчиков, сообщает TourDom.ru.В системах онлайн-бронирования замечены предложения авиабилетов из Москвы в Шарм-эш-Шейх (Египет). Долететь на курорт стыковочным рейсом турецкой авиакомпании туда – 25 июля, обратно – 9 августа можно за 23,1 тысячи рублей, еще четыре тысячи нужно заплатить за багаж. Пересадка в Стамбуле займет шесть часов.Эксперты напомнили, что указ президента РФ Владимира Путина от ноября 2015 года, запрещавший российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, отменен. Но перевозчикам пока отказано в допусках на полеты в указанные аэропорты. Единственным египетским городом, куда можно отправлять лайнеры, остается Каир. Авиабилеты на те же даты на рейсы египетского перевозчика обойдутся в 28,7 тысячи рублей с багажом, перевозка чемодана включена, российского – в 50 тысяч.Однако потом путешественникам предстоит долгий наземный трансфер до курортов Красного моря – групповой стоит 30 долларов на человека (2250 рублей), индивидуальный – 300 (22 500 рублей).Стыковочный перелет выглядит более выгодным и удобным. Юристы подчеркивают, что с отменой президентом РФ указа от ноября 2015 года снимается и запрет на включение авиаперевозки в Шарм-эш-Шейх и Хургаду в состав турпакетов. Таким образом, воспользоваться стыковочными рейсами иностранных авиакомпаний могут не только самостоятельные, но и организованные туристы.Специалисты не исключают, что, после того, как возможность летать в аэропорты курортных городов Египта получат и отечественные перевозчики, стоимость авиабилетов у них может оказаться выше, чем у зарубежных конкурентов.

https://ria.ru/20210719/egipet-1741905868.html

россия

хургада

шарм-эш-шейх

стамбул

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, россия, туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, стамбул, египет