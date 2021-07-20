https://ria.ru/20210720/dyuzhev-1741995247.html

Думали, что смерть придет и за мной: Дюжев рассказал о потере семьи

Думали, что смерть придет и за мной: Дюжев рассказал о потере семьи - РИА Новости, 20.07.2021

Думали, что смерть придет и за мной: Дюжев рассказал о потере семьи

Дмитрий Дюжев вспомнил, как пережил смерть близких людей. О том, что чувствовал и как справился с потерей, он поделился в эфире программы "Судьба человека". РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:45

2021-07-20T11:45

2021-07-20T11:45

шоубиз

дмитрий дюжев

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Дмитрий Дюжев вспомнил, как пережил смерть близких людей. О том, что чувствовал и как справился с потерей, он поделился в эфире программы "Судьба человека". Его родная сестра Анастасия умерла от лейкемии в 12 лет. "От испуга, от нежелания видеть в гробу своего родного, любимого маленького человека, ноги мои шли, а голова отворачивалась. В какой-то момент у меня что-то случилось с мышцами, и я стоял и не мог повернуть даже голову. Слава Богу, есть православие, есть Бог. И всему оправдание. И во всем надо бежать от греха, а уныние — это грех. Неверие в вечную жизнь — это грех", — говорит актер.Через четыре года Дюжев потерял и отца. Он тяжело переживал смерть дочери, стал выпивать, а потом покончил с собой. Тогда актер задумался о том, чтобы постричься в монахи. Он хотел отмолить папу и спасти его душу. "Родственники поговаривали: "Вот, Димочка, злой рок на вашу судьбу". А когда еще и мамы не стало, то они как-то на меня глядели: "Скоро и за тобой придет смерть. Ты уж как-то береги себя или готовься". Это было для меня сильнейшим символом, знаком. Я очень четко тогда понимал, что, возможно, мне действительно очень недолго осталось и нужно многое успеть", — делится Дмитрий Дюжев.

https://ria.ru/20210529/presnyakov-1734648524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий дюжев