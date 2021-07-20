https://ria.ru/20210720/dtp-1741977165.html
В Подмосковье один человек погиб в ДТП с автобусом
В Подмосковье один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 20.07.2021
В Подмосковье один человек погиб в ДТП с автобусом
Одна женщина, управлявшая легковым автомобилем, погибла в ДТП с автобусом в подмосковной Коломне, еще три человека из автобуса пострадали, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:09
2021-07-20T10:09
2021-07-20T10:23
гумвд
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_484e2a352743e42ef7b0b6b22d2e885b.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Одна женщина, управлявшая легковым автомобилем, погибла в ДТП с автобусом в подмосковной Коломне, еще три человека из автобуса пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД."Время 8:30, Коломна, выезд с объездной дороги на Малинское шоссе, столкновение легкового автомобиля с автобусом. По предварительной информации, водитель легковушки скончалась, в автобусе трое раненых", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210720/avariya-1741968362.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_a71eb83ae11a176f1f9e5b39bfc354e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, московская область (подмосковье), происшествия
10:09 20.07.2021 (обновлено: 10:23 20.07.2021)
В Подмосковье один человек погиб в ДТП с автобусом
В Подмосковье один человек погиб в ДТП с автобусом, трое пострадали