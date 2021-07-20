Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/dtp-1741977165.html
В Подмосковье один человек погиб в ДТП с автобусом
В Подмосковье один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 20.07.2021
В Подмосковье один человек погиб в ДТП с автобусом
Одна женщина, управлявшая легковым автомобилем, погибла в ДТП с автобусом в подмосковной Коломне, еще три человека из автобуса пострадали, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:09
2021-07-20T10:23
гумвд
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_484e2a352743e42ef7b0b6b22d2e885b.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Одна женщина, управлявшая легковым автомобилем, погибла в ДТП с автобусом в подмосковной Коломне, еще три человека из автобуса пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД."Время 8:30, Коломна, выезд с объездной дороги на Малинское шоссе, столкновение легкового автомобиля с автобусом. По предварительной информации, водитель легковушки скончалась, в автобусе трое раненых", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210720/avariya-1741968362.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_a71eb83ae11a176f1f9e5b39bfc354e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, московская область (подмосковье), происшествия
10:09 20.07.2021 (обновлено: 10:23 20.07.2021)
 
В Подмосковье один человек погиб в ДТП с автобусом

В Подмосковье один человек погиб в ДТП с автобусом, трое пострадали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Одна женщина, управлявшая легковым автомобилем, погибла в ДТП с автобусом в подмосковной Коломне, еще три человека из автобуса пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
"Время 8:30, Коломна, выезд с объездной дороги на Малинское шоссе, столкновение легкового автомобиля с автобусом. По предварительной информации, водитель легковушки скончалась, в автобусе трое раненых", - сообщили в пресс-службе.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 08:56
На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
 
ГУМВДМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
03:58Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
03:56В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021
03:45Диетолог рассказала, что будет, если несколько дней есть только ягоды
03:42Вильфанд рассказал об опасных погодных явлениях в некоторых регионах
03:30Аналитик рассказал, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах
Лента новостейМолния