https://ria.ru/20210720/dtp-1741977165.html

В Подмосковье один человек погиб в ДТП с автобусом

В Подмосковье один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 20.07.2021

В Подмосковье один человек погиб в ДТП с автобусом

Одна женщина, управлявшая легковым автомобилем, погибла в ДТП с автобусом в подмосковной Коломне, еще три человека из автобуса пострадали, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T10:09

2021-07-20T10:09

2021-07-20T10:23

гумвд

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Одна женщина, управлявшая легковым автомобилем, погибла в ДТП с автобусом в подмосковной Коломне, еще три человека из автобуса пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД."Время 8:30, Коломна, выезд с объездной дороги на Малинское шоссе, столкновение легкового автомобиля с автобусом. По предварительной информации, водитель легковушки скончалась, в автобусе трое раненых", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210720/avariya-1741968362.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, московская область (подмосковье), происшествия