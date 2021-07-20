01:02 20.07.2021 (обновлено: 01:14 20.07.2021)
Мать девушки, сбившей детей в Москве, высказалась об устроенном ей ДТП
Мать Башкировой, сбившей детей в московском Солнцево, рассказала о реакции семьи на ДТП
© АГН "Москва" / Пресс-служба Тверского судаВалерия Башкирова, сбившая на машине трех детей в Солнцево
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мать участницы аварии на улице Авиаторов в Москве, в результате которой погибли двое детей, рассказала в беседе с телеканалом "360" о состоянии родственников Валерии Башкировой.
По ее словам, семья девушки искренне переживает из-за случившегося.
"Мы все очень переживаем. Мне очень тяжело говорить обо всем. Мы искренне переживаем. Это же дети! Я переживаю за них так же, как за нее и за всех", — призналась собеседница телеканала.
Дорожно-транспортное происшествие с участием Башкировой произошло 16 июля. Будучи за рулем автомобиля Mazda, она совершила наезд на пешеходном переходе на трех маленьких детей, от пяти лет до девяти месяцев. Основной удар пришелся на старших из них, младший ребенок в момент ДТП находился в коляске. Двое детей впоследствии скончались в больнице. Девятимесячной девочке оказывается медицинская помощь.
Тверской суд Москвы в понедельник ужесточил меру пресечения и отправил Башкирову в СИЗО. Срок ареста установлен на два месяца, до 16 сентября. Уточняется, что водитель получила водительское удостоверение в прошлом году. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев, по предварительным данным, девушка была пьяна.