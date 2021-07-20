https://ria.ru/20210720/dtp-1741954093.html

Мать девушки, сбившей детей в Москве, высказалась об устроенном ей ДТП

Мать девушки, сбившей детей в Москве, высказалась об устроенном ей ДТП - РИА Новости, 20.07.2021

Мать девушки, сбившей детей в Москве, высказалась об устроенном ей ДТП

Мать участницы аварии на улице Авиаторов в Москве, в результате которой погибли двое детей, рассказала в беседе с телеканалом "360" о состоянии родственников... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T01:02

2021-07-20T01:02

2021-07-20T01:14

дтп с тремя детьми в солнцево

валерия башкирова

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мать участницы аварии на улице Авиаторов в Москве, в результате которой погибли двое детей, рассказала в беседе с телеканалом "360" о состоянии родственников Валерии Башкировой.По ее словам, семья девушки искренне переживает из-за случившегося.Дорожно-транспортное происшествие с участием Башкировой произошло 16 июля. Будучи за рулем автомобиля Mazda, она совершила наезд на пешеходном переходе на трех маленьких детей, от пяти лет до девяти месяцев. Основной удар пришелся на старших из них, младший ребенок в момент ДТП находился в коляске. Двое детей впоследствии скончались в больнице. Девятимесячной девочке оказывается медицинская помощь.Тверской суд Москвы в понедельник ужесточил меру пресечения и отправил Башкирову в СИЗО. Срок ареста установлен на два месяца, до 16 сентября. Уточняется, что водитель получила водительское удостоверение в прошлом году. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев, по предварительным данным, девушка была пьяна.

https://ria.ru/20210719/dtp-1741785223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с тремя детьми в солнцево, валерия башкирова, россия, москва, происшествия