https://ria.ru/20210720/draka-1742033211.html
В Подмосковье произошла драка со стрельбой
В Подмосковье произошла драка со стрельбой - РИА Новости, 20.07.2021
В Подмосковье произошла драка со стрельбой
Четыре человека доставлены в полицию после драки со стрельбой у кафе в Апрелевке, у одного из них изъят травматический пистолет, возбуждено уголовное дело по... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:23
2021-07-20T14:23
2021-07-20T14:23
россия
татьяна петрова
наро-фоминский район
апрелевка
происшествия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Четыре человека доставлены в полицию после драки со стрельбой у кафе в Апрелевке, у одного из них изъят травматический пистолет, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.По ее словам, в дежурную часть УМВД России по Наро-Фоминскому району поступило сообщение о драке со стрельбой у кафе в Апрелевке."Полицейскими установлены и доставлены в отдел полиции четверо участников конфликта, у одного из которых изъят травматический пистолет, предположительно из которого производились выстрелы", - сказала Петрова.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", добавила она.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, доставленные в полицию - граждане России.
https://ria.ru/20210719/draka-1741861200.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/draka-1741294400.html
россия
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россия, татьяна петрова, наро-фоминский район, апрелевка, происшествия
В Подмосковье произошла драка со стрельбой
В подмосковной Апрелевке у кафе произошла драка со стрельбой