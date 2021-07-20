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В Подмосковье произошла драка со стрельбой
В Подмосковье произошла драка со стрельбой - РИА Новости, 20.07.2021
В Подмосковье произошла драка со стрельбой
Четыре человека доставлены в полицию после драки со стрельбой у кафе в Апрелевке, у одного из них изъят травматический пистолет, возбуждено уголовное дело по... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:23
2021-07-20T14:23
россия
татьяна петрова
наро-фоминский район
апрелевка
происшествия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Четыре человека доставлены в полицию после драки со стрельбой у кафе в Апрелевке, у одного из них изъят травматический пистолет, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.По ее словам, в дежурную часть УМВД России по Наро-Фоминскому району поступило сообщение о драке со стрельбой у кафе в Апрелевке."Полицейскими установлены и доставлены в отдел полиции четверо участников конфликта, у одного из которых изъят травматический пистолет, предположительно из которого производились выстрелы", - сказала Петрова.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", добавила она.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, доставленные в полицию - граждане России.
https://ria.ru/20210719/draka-1741861200.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/draka-1741294400.html
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россия, татьяна петрова, наро-фоминский район, апрелевка, происшествия
14:23 20.07.2021
 
В Подмосковье произошла драка со стрельбой

В подмосковной Апрелевке у кафе произошла драка со стрельбой

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Четыре человека доставлены в полицию после драки со стрельбой у кафе в Апрелевке, у одного из них изъят травматический пистолет, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
По ее словам, в дежурную часть УМВД России по Наро-Фоминскому району поступило сообщение о драке со стрельбой у кафе в Апрелевке.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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"Полицейскими установлены и доставлены в отдел полиции четверо участников конфликта, у одного из которых изъят травматический пистолет, предположительно из которого производились выстрелы", - сказала Петрова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", добавила она.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, доставленные в полицию - граждане России.
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РоссияТатьяна ПетроваНаро-Фоминский районАпрелевкаПроисшествия
 
 
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