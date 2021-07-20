https://ria.ru/20210720/draka-1742033211.html

В Подмосковье произошла драка со стрельбой

В Подмосковье произошла драка со стрельбой - РИА Новости, 20.07.2021

В Подмосковье произошла драка со стрельбой

Четыре человека доставлены в полицию после драки со стрельбой у кафе в Апрелевке, у одного из них изъят травматический пистолет, возбуждено уголовное дело по... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:23

2021-07-20T14:23

2021-07-20T14:23

россия

татьяна петрова

наро-фоминский район

апрелевка

происшествия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Четыре человека доставлены в полицию после драки со стрельбой у кафе в Апрелевке, у одного из них изъят травматический пистолет, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.По ее словам, в дежурную часть УМВД России по Наро-Фоминскому району поступило сообщение о драке со стрельбой у кафе в Апрелевке."Полицейскими установлены и доставлены в отдел полиции четверо участников конфликта, у одного из которых изъят травматический пистолет, предположительно из которого производились выстрелы", - сказала Петрова.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", добавила она.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, доставленные в полицию - граждане России.

https://ria.ru/20210719/draka-1741861200.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/draka-1741294400.html

россия

наро-фоминский район

апрелевка

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россия, татьяна петрова, наро-фоминский район, апрелевка, происшествия