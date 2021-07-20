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В Краснодаре доставщик пиццы на мопеде плюнул в инспектора ДПС
В Краснодаре доставщик пиццы на мопеде плюнул в инспектора ДПС - РИА Новости, 20.07.2021
В Краснодаре доставщик пиццы на мопеде плюнул в инспектора ДПС
Полиция Краснодара возбудила два административных дела за нарушение ПДД водителем мопеда, который проехал на красный свет, не остановился по требованию... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:10
2021-07-20T23:50
россия
уральский
краснодар
происшествия
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КРАСНОДАР, 20 июл — РИА Новости. Полиция Краснодара возбудила два административных дела за нарушение ПДД водителем мопеда, который проехал на красный свет, не остановился по требованию гаишника, а затем плюнул в его сторону, сообщили РИА Новости в городском УМВД.Во вторник в соцсетях появилось видео, на котором водитель мопеда со специфическим зеленым рюкзаком доставщика пиццы проезжает на красный свет мимо стоящего на перекрестке инспектора ДПС. Правоохранитель взмахивает жезлом, пытаясь остановить нарушителя, однако тот уклоняется от инспектора, игнорирует его требование и продолжает движение. На кадрах видно, что, опуская жезл, полицейский, предположительно, случайно ударяет им скутериста по шлему, после чего тот разворачивается и плюет в сторону правоохранителя."В настоящее время сотрудниками дорожно-патрульной службы краснодарской полиции возбуждено два административных расследования по факту нарушения водителем мопеда правил дорожного движения, допущенного на улицах Уральской и Ялтинской (перекресток. — Прим. ред.), а именно по факту невыполнения законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, &lt;…&gt; а также за проезд на запрещающий сигнал светофора. Устанавливается личность нарушителя, после чего он будет привлечен к предусмотренной законом ответственности", — сообщили РИА Новости в пресс-службе краснодарской полиции, комментируя появившееся видео.О правовой оценке инцидента с плевком в сообщении не говорится.
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россия, уральский, краснодар, происшествия
14:10 20.07.2021 (обновлено: 23:50 20.07.2021)
 
В Краснодаре доставщик пиццы на мопеде плюнул в инспектора ДПС

Полиция Краснодара возбудила два дела против доставщика пиццы, плюнувшего в инспектора ДПС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КРАСНОДАР, 20 июл — РИА Новости. Полиция Краснодара возбудила два административных дела за нарушение ПДД водителем мопеда, который проехал на красный свет, не остановился по требованию гаишника, а затем плюнул в его сторону, сообщили РИА Новости в городском УМВД.
Во вторник в соцсетях появилось видео, на котором водитель мопеда со специфическим зеленым рюкзаком доставщика пиццы проезжает на красный свет мимо стоящего на перекрестке инспектора ДПС. Правоохранитель взмахивает жезлом, пытаясь остановить нарушителя, однако тот уклоняется от инспектора, игнорирует его требование и продолжает движение. На кадрах видно, что, опуская жезл, полицейский, предположительно, случайно ударяет им скутериста по шлему, после чего тот разворачивается и плюет в сторону правоохранителя.
"В настоящее время сотрудниками дорожно-патрульной службы краснодарской полиции возбуждено два административных расследования по факту нарушения водителем мопеда правил дорожного движения, допущенного на улицах Уральской и Ялтинской (перекресток. — Прим. ред.), а именно по факту невыполнения законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, <…> а также за проезд на запрещающий сигнал светофора. Устанавливается личность нарушителя, после чего он будет привлечен к предусмотренной законом ответственности", — сообщили РИА Новости в пресс-службе краснодарской полиции, комментируя появившееся видео.
О правовой оценке инцидента с плевком в сообщении не говорится.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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