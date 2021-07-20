https://ria.ru/20210720/dostavschik-1742030523.html

В Краснодаре доставщик пиццы на мопеде плюнул в инспектора ДПС

В Краснодаре доставщик пиццы на мопеде плюнул в инспектора ДПС - РИА Новости, 20.07.2021

В Краснодаре доставщик пиццы на мопеде плюнул в инспектора ДПС

Полиция Краснодара возбудила два административных дела за нарушение ПДД водителем мопеда, который проехал на красный свет, не остановился по требованию... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:10

2021-07-20T14:10

2021-07-20T23:50

россия

уральский

краснодар

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/06/1735891776_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8422b103cffb50e2def00e83dca12dcd.jpg

КРАСНОДАР, 20 июл — РИА Новости. Полиция Краснодара возбудила два административных дела за нарушение ПДД водителем мопеда, который проехал на красный свет, не остановился по требованию гаишника, а затем плюнул в его сторону, сообщили РИА Новости в городском УМВД.Во вторник в соцсетях появилось видео, на котором водитель мопеда со специфическим зеленым рюкзаком доставщика пиццы проезжает на красный свет мимо стоящего на перекрестке инспектора ДПС. Правоохранитель взмахивает жезлом, пытаясь остановить нарушителя, однако тот уклоняется от инспектора, игнорирует его требование и продолжает движение. На кадрах видно, что, опуская жезл, полицейский, предположительно, случайно ударяет им скутериста по шлему, после чего тот разворачивается и плюет в сторону правоохранителя."В настоящее время сотрудниками дорожно-патрульной службы краснодарской полиции возбуждено два административных расследования по факту нарушения водителем мопеда правил дорожного движения, допущенного на улицах Уральской и Ялтинской (перекресток. — Прим. ред.), а именно по факту невыполнения законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, <…> а также за проезд на запрещающий сигнал светофора. Устанавливается личность нарушителя, после чего он будет привлечен к предусмотренной законом ответственности", — сообщили РИА Новости в пресс-службе краснодарской полиции, комментируя появившееся видео.О правовой оценке инцидента с плевком в сообщении не говорится.

https://ria.ru/20210615/dps-1737118356.html

россия

уральский

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, уральский, краснодар, происшествия