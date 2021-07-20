https://ria.ru/20210720/don-1742113297.html

МИД о выходе России из Договора по открытому небу: "Поезд ушел"

МИД о выходе России из Договора по открытому небу: "Поезд ушел" - РИА Новости, 20.07.2021

МИД о выходе России из Договора по открытому небу: "Поезд ушел"

Пересмотра принятого Москвой решения по выходу из Договора по открытому небу не будет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T21:56

2021-07-20T21:56

2021-07-20T22:39

россия

договор по открытому небу

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

москва

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пересмотра принятого Москвой решения по выходу из Договора по открытому небу не будет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Пересмотра не будет, поезд ушел, дамы и господа. Если бы вы были реально заинтересованы в том, чтобы Россия осталась в ДОН, вы бы действовали по-иному", - заявил Рябков на конференции государств-участников Договора по открытому небу.По его словам, договор "был нужен России отнюдь не больше, чем вам"."Расчет на то, что Россия "прогнется" под нажимом, не срабатывал раньше (вспомните, к примеру, ДОВСЕ), не сработает и теперь. Мы будем выстраивать нашу линию в отношении договора в строжайшем соответствии с национальными интересами России и с интересами наших союзников", - добавил он.По предположению Рябкова, Вашингтон посчитал, что возможностей его спутниковой группировки вполне достаточно для ведения технической разведки территории России, и Договор по открытому небу больше не нужен, он слишком затратен."Озабоченности других государств-участников, включая собственных союзников, относительно утраты важного соглашения в области укрепления доверия его не интересуют", - заявил замминистра.Он отметил также, что российское отношение к договору "никогда не воспроизводило приемы, использовавшиеся большой группой наших оппонентов, не исключая и Грузию, на протяжении многих лет: а именно, стремление применить механизмы контроля над вооружениями в интересах решения сугубо политических проблем"."Наш подход был противоположным: там, где возникали трудности в имплементации Договора по открытому небу, мы старались предлагать решения, которые не имели отношения к тем или иным политическим, а тем более территориальным аспектам на тех или иных направлениях нашей совместной работы. К сожалению, именно Грузия саботировала наши конструктивные предложения", - сказал Рябков."Именно Грузия до предела политизировала подходы к этим вопросам. Стоящие за Тбилиси силы поощряли грузинскую сторону. И несомненно, негативное отношение к нашим конструктивным предложениям о том, как эту проблему решить, стало одним из факторов, предопределивших нынешнее плачевное состояние дел, включающее, как мы это признаём, возможные сложности с существованием самого договора", - добавил он.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после Холодной войны, позволяя 34 странам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ МИД России 15 января 2021 года объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации договора.

https://ria.ru/20210720/ryabkov-1742112317.html

https://ria.ru/20210720/politika-1742112659.html

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россия, договор по открытому небу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва