21:56 20.07.2021 (обновлено: 22:39 20.07.2021)
МИД о выходе России из Договора по открытому небу: "Поезд ушел"
Замглавы МИД Рябков о выходе России из Договора по открытому небу: "Пересмотра не будет, поезд ушел"
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пересмотра принятого Москвой решения по выходу из Договора по открытому небу не будет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, договор "был нужен России отнюдь не больше, чем вам".
"Расчет на то, что Россия "прогнется" под нажимом, не срабатывал раньше (вспомните, к примеру, ДОВСЕ), не сработает и теперь. Мы будем выстраивать нашу линию в отношении договора в строжайшем соответствии с национальными интересами России и с интересами наших союзников", - добавил он.
По предположению Рябкова, Вашингтон посчитал, что возможностей его спутниковой группировки вполне достаточно для ведения технической разведки территории России, и Договор по открытому небу больше не нужен, он слишком затратен.
"Озабоченности других государств-участников, включая собственных союзников, относительно утраты важного соглашения в области укрепления доверия его не интересуют", - заявил замминистра.
Он отметил также, что российское отношение к договору "никогда не воспроизводило приемы, использовавшиеся большой группой наших оппонентов, не исключая и Грузию, на протяжении многих лет: а именно, стремление применить механизмы контроля над вооружениями в интересах решения сугубо политических проблем".
"Наш подход был противоположным: там, где возникали трудности в имплементации Договора по открытому небу, мы старались предлагать решения, которые не имели отношения к тем или иным политическим, а тем более территориальным аспектам на тех или иных направлениях нашей совместной работы. К сожалению, именно Грузия саботировала наши конструктивные предложения", - сказал Рябков.
"Именно Грузия до предела политизировала подходы к этим вопросам. Стоящие за Тбилиси силы поощряли грузинскую сторону. И несомненно, негативное отношение к нашим конструктивным предложениям о том, как эту проблему решить, стало одним из факторов, предопределивших нынешнее плачевное состояние дел, включающее, как мы это признаём, возможные сложности с существованием самого договора", - добавил он.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после Холодной войны, позволяя 34 странам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ МИД России 15 января 2021 года объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации договора.