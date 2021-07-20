https://ria.ru/20210720/dispanserizatsiya-1741978231.html

В Ивановской области стартовала углубленная диспансеризация после COVID

В Ивановской области стартовала углубленная диспансеризация после COVID - РИА Новости, 20.07.2021

В Ивановской области стартовала углубленная диспансеризация после COVID

В Ивановской области стартовала углубленная диспансеризация для пациентов, переболевших COVID-19, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T10:18

2021-07-20T10:18

2021-07-20T10:18

ивановская область

коронавирус в россии

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ИВАНОВО, 20 июл – РИА Новости. В Ивановской области стартовала углубленная диспансеризация для пациентов, переболевших COVID-19, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Диспансеризацию могут пройти граждане старше 18 лет, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, спустя 60 и более дней со дня выздоровления. Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства, запись ведется в колл-центрах поликлиник. Также записаться на углубленную диспансеризацию вскоре можно будет в личном кабинете "Мое здоровье" на портале Госуслуг", – сказал собеседник агентства.По его словам, из федерального бюджета на организацию мероприятий в Ивановскую область поступили средства в размере более 24 миллионов рублей.Углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый этап исследований для переболевших COVID-19 в легкой форме включает анализы крови, проведение спирометрии и ряда тестов, рентгенографию органов грудной клетки, осмотр врача-терапевта. В случае если пациент перенес коронавирус в средне-тяжелой и тяжелой форме, добавляется исследование на склонность к образованию тромбов.По результатам первого этапа врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости, для уточнения диагноза, направят пациента на второй этап диспансеризации. Он включает три обследования - компьютерную томографию легких, сканирование сосудов нижних конечностей и эхокардиографию. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.

https://ria.ru/20210708/fap-1740465851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии