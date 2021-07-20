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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20210720/dispanserizatsiya-1741978231.html
В Ивановской области стартовала углубленная диспансеризация после COVID
В Ивановской области стартовала углубленная диспансеризация после COVID - РИА Новости, 20.07.2021
В Ивановской области стартовала углубленная диспансеризация после COVID
В Ивановской области стартовала углубленная диспансеризация для пациентов, переболевших COVID-19, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:18
2021-07-20T10:18
ивановская область
коронавирус в россии
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ИВАНОВО, 20 июл – РИА Новости. В Ивановской области стартовала углубленная диспансеризация для пациентов, переболевших COVID-19, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Диспансеризацию могут пройти граждане старше 18 лет, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, спустя 60 и более дней со дня выздоровления. Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства, запись ведется в колл-центрах поликлиник. Также записаться на углубленную диспансеризацию вскоре можно будет в личном кабинете "Мое здоровье" на портале Госуслуг", – сказал собеседник агентства.По его словам, из федерального бюджета на организацию мероприятий в Ивановскую область поступили средства в размере более 24 миллионов рублей.Углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый этап исследований для переболевших COVID-19 в легкой форме включает анализы крови, проведение спирометрии и ряда тестов, рентгенографию органов грудной клетки, осмотр врача-терапевта. В случае если пациент перенес коронавирус в средне-тяжелой и тяжелой форме, добавляется исследование на склонность к образованию тромбов.По результатам первого этапа врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости, для уточнения диагноза, направят пациента на второй этап диспансеризации. Он включает три обследования - компьютерную томографию легких, сканирование сосудов нижних конечностей и эхокардиографию. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.
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коронавирус в россии
10:18 20.07.2021
 

В Ивановской области стартовала углубленная диспансеризация после COVID

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖитель села Литковка Омской области во время медицинского обследования
Житель села Литковка Омской области во время медицинского обследования - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ИВАНОВО, 20 июл – РИА Новости. В Ивановской области стартовала углубленная диспансеризация для пациентов, переболевших COVID-19, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Диспансеризацию могут пройти граждане старше 18 лет, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, спустя 60 и более дней со дня выздоровления. Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства, запись ведется в колл-центрах поликлиник. Также записаться на углубленную диспансеризацию вскоре можно будет в личном кабинете "Мое здоровье" на портале Госуслуг", – сказал собеседник агентства.
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По его словам, из федерального бюджета на организацию мероприятий в Ивановскую область поступили средства в размере более 24 миллионов рублей.
Углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый этап исследований для переболевших COVID-19 в легкой форме включает анализы крови, проведение спирометрии и ряда тестов, рентгенографию органов грудной клетки, осмотр врача-терапевта. В случае если пациент перенес коронавирус в средне-тяжелой и тяжелой форме, добавляется исследование на склонность к образованию тромбов.
По результатам первого этапа врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости, для уточнения диагноза, направят пациента на второй этап диспансеризации. Он включает три обследования - компьютерную томографию легких, сканирование сосудов нижних конечностей и эхокардиографию.
Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.
 
Ивановская областьКоронавирус в России
 
 
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