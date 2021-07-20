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ЛНР обвинила Киев в уклонении от диалога по поиску без вести пропавших
ЛНР обвинила Киев в уклонении от диалога по поиску без вести пропавших - РИА Новости, 20.07.2021
ЛНР обвинила Киев в уклонении от диалога по поиску без вести пропавших
Киев уклоняется от диалога при обсуждении вопроса поиска без вести пропавших в ходе конфликта в Донбассе, заявила журналистам пресс-секретарь делегации ЛНР на... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:30
2021-07-20T14:30
ситуация в днр и лнр
обсе
донбасс
луганская народная республика
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Киев уклоняется от диалога при обсуждении вопроса поиска без вести пропавших в ходе конфликта в Донбассе, заявила журналистам пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.Во вторник прошли переговоры рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам. На среду запланировано заседание контактной группы по Донбассу."Украинская сторона предприняла попытку уклониться от прямого диалога с республиками по согласованию механизма поиска без вести пропавших и переложить ответственность за поиск на координатора подгруппы, то есть на ОБСЕ", - сказала Ковшарь.Представитель ЛНР пояснила, что все заседание Киева вместо работы по существу пыталась уйти от предметного обсуждения вопросов повестки дня.
https://ria.ru/20210719/provokatsiya-1741898723.html
донбасс
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ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, луганская народная республика, киев, в мире
14:30 20.07.2021
 
ЛНР обвинила Киев в уклонении от диалога по поиску без вести пропавших

Пресс-секретарь делегации ЛНР Ковшарь: Киев уклоняется от диалога по поиску без вести пропавших

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Киев уклоняется от диалога при обсуждении вопроса поиска без вести пропавших в ходе конфликта в Донбассе, заявила журналистам пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.
Во вторник прошли переговоры рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам. На среду запланировано заседание контактной группы по Донбассу.
"Украинская сторона предприняла попытку уклониться от прямого диалога с республиками по согласованию механизма поиска без вести пропавших и переложить ответственность за поиск на координатора подгруппы, то есть на ОБСЕ", - сказала Ковшарь.
Представитель ЛНР пояснила, что все заседание Киева вместо работы по существу пыталась уйти от предметного обсуждения вопросов повестки дня.
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