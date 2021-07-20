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Тамбовский губернатор проверил ход строительства детсада на 350 мест
Тамбовский губернатор проверил ход строительства детсада на 350 мест - РИА Новости, 20.07.2021
Тамбовский губернатор проверил ход строительства детсада на 350 мест
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин во вторник оценил ход строительства детского сада на севере областного центра и выразил уверенность,... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T18:53
2021-07-20T18:53
2021-07-20T18:53
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ТАМБОВ, 20 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин во вторник оценил ход строительства детского сада на севере областного центра и выразил уверенность, что объект будет введен в эксплуатацию к 1 сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Строительство детсада "Акварелька" в новом большом микрорайоне областного центра "Новый Тамбов" по региональному проекту "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография" началось в 2020 году. Его проектная стоимость составляет около 250 миллионов рублей, из них более 190 миллионов рублей - средства федерального бюджета.С учетом социальной значимости объекта, губернатор решил лично проконтролировать ход строительства."У нас иногда возникает диссонанс между планами по срокам ввода и фактическим вводом в эксплуатацию детских садов. Однако я уверен, что с "Акварелькой" таких проблем не будет. Благодаря слаженной работе заказчика в лице администрации города Тамбова, подрядчика и поставщиков оборудования детский сад распахнет свои двери в установленные сроки, то есть к 1 сентября", - приводит пресс-служба слова Никитина.По словам губернатора, соцобъекты должны строиться в каждом новом микрорайоне Тамбова."Детский сад является обязательным элементом комплексного развития территорий и повышает привлекательность нового микрорайона", - сказал Никитин.В пресс-службе добавили, что для ликвидации очереди в детсады по нацпроекту "Демография" регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" на территории Тамбовской области до 2022 года будет в общей сложности построено 14 детских садов на 2130 мест.
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александр никитин, тамбовская область, тамбов, общество
ТАМБОВ, 20 июл – РИА Новости.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
во вторник оценил ход строительства детского сада на севере областного центра и выразил уверенность, что объект будет введен в эксплуатацию к 1 сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Строительство детсада "Акварелька" в новом большом микрорайоне областного центра "Новый Тамбов" по региональному проекту "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография" началось в 2020 году. Его проектная стоимость составляет около 250 миллионов рублей, из них более 190 миллионов рублей - средства федерального бюджета.
"Детский сад рассчитан на 350 мест. Он станет настоящей академией художественного и музыкального воспитания, где творчеством можно заниматься без границ. Здесь оборудуют мастерскую живописи, в которой дети будут осваивать различные техники изодеятельности, декоративно-прикладное творчество, скульптуру и элементы дизайна. В шоу-мастерской актерского искусства их познакомят с театрально-музыкальной деятельностью, секретами ораторского мастерства. Основы технического моделирования и легоконструирования ребята получат в мастерской архитектурного дизайна и цифрового моделирования. На уличной территории планируется создать арт-зоны: площадку для пленэра, открытый вернисаж и летнюю сцену", - сказал представитель пресс-службы.
С учетом социальной значимости объекта, губернатор решил лично проконтролировать ход строительства.
"У нас иногда возникает диссонанс между планами по срокам ввода и фактическим вводом в эксплуатацию детских садов. Однако я уверен, что с "Акварелькой" таких проблем не будет. Благодаря слаженной работе заказчика в лице администрации города Тамбова
, подрядчика и поставщиков оборудования детский сад распахнет свои двери в установленные сроки, то есть к 1 сентября", - приводит пресс-служба слова Никитина.
По словам губернатора, соцобъекты должны строиться в каждом новом микрорайоне Тамбова.
"Детский сад является обязательным элементом комплексного развития территорий и повышает привлекательность нового микрорайона", - сказал Никитин.
В пресс-службе добавили, что для ликвидации очереди в детсады по нацпроекту "Демография" регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" на территории Тамбовской области
до 2022 года будет в общей сложности построено 14 детских садов на 2130 мест.