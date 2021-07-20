https://ria.ru/20210720/detsad-1742087324.html

Тамбовский губернатор проверил ход строительства детсада на 350 мест

Тамбовский губернатор проверил ход строительства детсада на 350 мест - РИА Новости, 20.07.2021

Тамбовский губернатор проверил ход строительства детсада на 350 мест

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин во вторник оценил ход строительства детского сада на севере областного центра и выразил уверенность,... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T18:53

2021-07-20T18:53

2021-07-20T18:53

тамбовская область

александр никитин

тамбовская область

тамбов

общество

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ТАМБОВ, 20 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин во вторник оценил ход строительства детского сада на севере областного центра и выразил уверенность, что объект будет введен в эксплуатацию к 1 сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Строительство детсада "Акварелька" в новом большом микрорайоне областного центра "Новый Тамбов" по региональному проекту "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография" началось в 2020 году. Его проектная стоимость составляет около 250 миллионов рублей, из них более 190 миллионов рублей - средства федерального бюджета.С учетом социальной значимости объекта, губернатор решил лично проконтролировать ход строительства."У нас иногда возникает диссонанс между планами по срокам ввода и фактическим вводом в эксплуатацию детских садов. Однако я уверен, что с "Акварелькой" таких проблем не будет. Благодаря слаженной работе заказчика в лице администрации города Тамбова, подрядчика и поставщиков оборудования детский сад распахнет свои двери в установленные сроки, то есть к 1 сентября", - приводит пресс-служба слова Никитина.По словам губернатора, соцобъекты должны строиться в каждом новом микрорайоне Тамбова."Детский сад является обязательным элементом комплексного развития территорий и повышает привлекательность нового микрорайона", - сказал Никитин.В пресс-службе добавили, что для ликвидации очереди в детсады по нацпроекту "Демография" регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" на территории Тамбовской области до 2022 года будет в общей сложности построено 14 детских садов на 2130 мест.

https://ria.ru/20210706/zhile-1740161537.html

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александр никитин, тамбовская область, тамбов, общество