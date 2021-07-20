https://ria.ru/20210720/delo-1741995763.html

СК завершил дело против жителя Кузбасса, истязавшего пасынка

СК завершил дело против жителя Кузбасса, истязавшего пасынка - РИА Новости, 20.07.2021

СК завершил дело против жителя Кузбасса, истязавшего пасынка

Следователи в Кемеровской области завершили расследование уголовного дела против мужчины, обвиняемого в истязании своего пасынка, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:37

2021-07-20T11:37

2021-07-20T11:37

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новокузнецкий район

кемеровская область

происшествия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следователи в Кемеровской области завершили расследование уголовного дела против мужчины, обвиняемого в истязании своего пасынка, сообщается на сайте СК РФ.32-летний мужчина в Новокузнецком районе Кемеровской области прижигал 11-летнему пасынку утюгом руки и ноги, было возбуждено уголовное дело. Ребенок был изъят из семьи и госпитализирован. Обвиняемый сотрудничал со следствием, вину признал.Отмечается, что сейчас ребенок находится в соцучреждении, решается вопрос о лишении матери родительских прав. В отношении нее расследуется уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210720/mat-1741977473.html

россия

новокузнецкий район

кемеровская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), новокузнецкий район, кемеровская область, происшествия