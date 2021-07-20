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СК завершил дело против жителя Кузбасса, истязавшего пасынка
СК завершил дело против жителя Кузбасса, истязавшего пасынка - РИА Новости, 20.07.2021
СК завершил дело против жителя Кузбасса, истязавшего пасынка
Следователи в Кемеровской области завершили расследование уголовного дела против мужчины, обвиняемого в истязании своего пасынка, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:37
2021-07-20T11:37
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новокузнецкий район
кемеровская область
происшествия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следователи в Кемеровской области завершили расследование уголовного дела против мужчины, обвиняемого в истязании своего пасынка, сообщается на сайте СК РФ.32-летний мужчина в Новокузнецком районе Кемеровской области прижигал 11-летнему пасынку утюгом руки и ноги, было возбуждено уголовное дело. Ребенок был изъят из семьи и госпитализирован. Обвиняемый сотрудничал со следствием, вину признал.Отмечается, что сейчас ребенок находится в соцучреждении, решается вопрос о лишении матери родительских прав. В отношении нее расследуется уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
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россия
новокузнецкий район
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россия, следственный комитет россии (ск рф), новокузнецкий район, кемеровская область, происшествия
11:37 20.07.2021
 
СК завершил дело против жителя Кузбасса, истязавшего пасынка

СК завершил расследование дела против жителя Кузбасса, прижигавшего утюгом руки и ноги пасынку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следователи в Кемеровской области завершили расследование уголовного дела против мужчины, обвиняемого в истязании своего пасынка, сообщается на сайте СК РФ.
32-летний мужчина в Новокузнецком районе Кемеровской области прижигал 11-летнему пасынку утюгом руки и ноги, было возбуждено уголовное дело. Ребенок был изъят из семьи и госпитализирован. Обвиняемый сотрудничал со следствием, вину признал.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя региона, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, с применением пыток)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас ребенок находится в соцучреждении, решается вопрос о лишении матери родительских прав. В отношении нее расследуется уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Новокузнецкий районКемеровская областьПроисшествия
 
 
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