https://ria.ru/20210720/defitsit-1742108678.html

В Минпромторге оценили заявления ретейлеров о риске дефицита товаров

В Минпромторге оценили заявления ретейлеров о риске дефицита товаров - РИА Новости, 20.07.2021

В Минпромторге оценили заявления ретейлеров о риске дефицита товаров

Обсуждаемые поправки с новыми требованиями к утилизации товаров никак не влияют на заполненность полок в магазинах, и никакого дефицита товаров в России не... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T21:00

2021-07-20T21:00

2021-07-20T21:00

россия

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

виктор евтухов

александр козлов (глава минприроды)

экономика

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Обсуждаемые поправки с новыми требованиями к утилизации товаров никак не влияют на заполненность полок в магазинах, и никакого дефицита товаров в России не будет, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, при этом призвав представителей бизнеса аккуратнее относиться к публичным высказываниям.Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ объединяет ведущих онлайн-ритейлеров) ранее направили письмо главе Минприроды РФ Александру Козлову, в котором выразили опасения из-за законопроекта с поправками в закон об отходах производства и потребления и в закон о торговле.Ассоциации отметили риски дестабилизации рынка в связи с нормами, предложенными в законопроекте об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки. По оценке объединений, запрет на продажу товаров, сведения о которых не внесены в специальную информационную систему, в частности, "с большой долей вероятности может привести к пустым полкам" и сокращению ассортимента в интернет-магазинах.Евтухов указал, что поправки, которые подготовлены Минприроды в рамках проходящей реформы Расширенной ответственности производителей (РОП), Минпромторгом пока не согласованы. "Есть ряд вопросов, которые требуют более детальной проработки. Но из подготовленных законопроектов никак "не вытекают" пустые или полные полки в магазинах", - подчеркнул замглавы Минпромторга."Конечно, никакого дефицита ни по каким позициям не ожидается. Подобные заявления некорректны, бизнесу, конечно, нужно аккуратнее относиться к публичным высказываниям. Минпромторг входит в правительственную рабочую группу по концепции РОП. Все вопросы нового регулирования должны широко обсуждаться и обсуждаются вместе с бизнес-сообществом. Уверен, работа будет продолжена", - добавил замминистра промышленности и торговли.

https://ria.ru/20210713/kod-1741012262.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, александр козлов (глава минприроды), экономика