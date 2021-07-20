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В Минпромторге оценили заявления ретейлеров о риске дефицита товаров
В Минпромторге оценили заявления ретейлеров о риске дефицита товаров - РИА Новости, 20.07.2021
В Минпромторге оценили заявления ретейлеров о риске дефицита товаров
Обсуждаемые поправки с новыми требованиями к утилизации товаров никак не влияют на заполненность полок в магазинах, и никакого дефицита товаров в России не... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T21:00
2021-07-20T21:00
россия
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
александр козлов (глава минприроды)
экономика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Обсуждаемые поправки с новыми требованиями к утилизации товаров никак не влияют на заполненность полок в магазинах, и никакого дефицита товаров в России не будет, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, при этом призвав представителей бизнеса аккуратнее относиться к публичным высказываниям.Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ объединяет ведущих онлайн-ритейлеров) ранее направили письмо главе Минприроды РФ Александру Козлову, в котором выразили опасения из-за законопроекта с поправками в закон об отходах производства и потребления и в закон о торговле.Ассоциации отметили риски дестабилизации рынка в связи с нормами, предложенными в законопроекте об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки. По оценке объединений, запрет на продажу товаров, сведения о которых не внесены в специальную информационную систему, в частности, "с большой долей вероятности может привести к пустым полкам" и сокращению ассортимента в интернет-магазинах.Евтухов указал, что поправки, которые подготовлены Минприроды в рамках проходящей реформы Расширенной ответственности производителей (РОП), Минпромторгом пока не согласованы. "Есть ряд вопросов, которые требуют более детальной проработки. Но из подготовленных законопроектов никак "не вытекают" пустые или полные полки в магазинах", - подчеркнул замглавы Минпромторга."Конечно, никакого дефицита ни по каким позициям не ожидается. Подобные заявления некорректны, бизнесу, конечно, нужно аккуратнее относиться к публичным высказываниям. Минпромторг входит в правительственную рабочую группу по концепции РОП. Все вопросы нового регулирования должны широко обсуждаться и обсуждаются вместе с бизнес-сообществом. Уверен, работа будет продолжена", - добавил замминистра промышленности и торговли.
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россия, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, александр козлов (глава минприроды), экономика
21:00 20.07.2021
 
В Минпромторге оценили заявления ретейлеров о риске дефицита товаров

Замглавы Минпромторга Евтухов: поправки к требованиям по утилизации не влияют на поставки товаров

© AP Photo / LM OteroПокупательница в маске проходит через мясные ряды в продуктовом магазине
Покупательница в маске проходит через мясные ряды в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AP Photo / LM Otero
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Обсуждаемые поправки с новыми требованиями к утилизации товаров никак не влияют на заполненность полок в магазинах, и никакого дефицита товаров в России не будет, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, при этом призвав представителей бизнеса аккуратнее относиться к публичным высказываниям.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ объединяет ведущих онлайн-ритейлеров) ранее направили письмо главе Минприроды РФ Александру Козлову, в котором выразили опасения из-за законопроекта с поправками в закон об отходах производства и потребления и в закон о торговле.
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Ассоциации отметили риски дестабилизации рынка в связи с нормами, предложенными в законопроекте об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки. По оценке объединений, запрет на продажу товаров, сведения о которых не внесены в специальную информационную систему, в частности, "с большой долей вероятности может привести к пустым полкам" и сокращению ассортимента в интернет-магазинах.
Евтухов указал, что поправки, которые подготовлены Минприроды в рамках проходящей реформы Расширенной ответственности производителей (РОП), Минпромторгом пока не согласованы. "Есть ряд вопросов, которые требуют более детальной проработки. Но из подготовленных законопроектов никак "не вытекают" пустые или полные полки в магазинах", - подчеркнул замглавы Минпромторга.
"Конечно, никакого дефицита ни по каким позициям не ожидается. Подобные заявления некорректны, бизнесу, конечно, нужно аккуратнее относиться к публичным высказываниям. Минпромторг входит в правительственную рабочую группу по концепции РОП. Все вопросы нового регулирования должны широко обсуждаться и обсуждаются вместе с бизнес-сообществом. Уверен, работа будет продолжена", - добавил замминистра промышленности и торговли.
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РоссияАссоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор ЕвтуховАлександр Козлов (глава Минприроды)Экономика
 
 
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