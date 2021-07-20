https://ria.ru/20210720/chursina-1742006558.html
Путин поздравил актрису Чурсину с юбилеем
Путин поздравил актрису Чурсину с юбилеем - РИА Новости, 20.07.2021
Путин поздравил актрису Чурсину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку СССР Людмилу Чурсину, отметив, что своим творчеством она обогатила традиции отечественной... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:23
2021-07-20T12:23
2021-07-20T12:30
культура
владимир путин
душанбе
таджикистан
ссср
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку СССР Людмилу Чурсину, отметив, что своим творчеством она обогатила традиции отечественной драматической школы, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.Российская актриса театра и кино Людмила Алексеевна Чурсина родилась 20 июля 1941 года в Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан)."Блистательная актриса, вы исполнили десятки ярких, запоминающихся ролей на театральных подмостках и в кинематографе, многогранным талантливым творчеством обогатили замечательные традиции отечественной драматической школы. Ваша биография служит достойным примером для всех, кто решил посвятить себя служению искусству, российской культуре", - говорится в сообщении.Чурсина - актриса Театра Российской Армии. Снялась в нескольких десятках фильмов, в том числе, в картинах "Когда деревья были большими", "Туманность Андромеды", "Угрюм-река", "Адъютант его превосходительства", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Долгая дорога в дюнах".
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владимир путин, душанбе, таджикистан, ссср
12:23 20.07.2021 (обновлено: 12:30 20.07.2021)
Путин поздравил актрису Чурсину с юбилеем
Президент Путин поздравил актрису Людмилу Чурсину с юбилеем, отметив ее многогранный талант
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил с юбилеем народную артистку СССР
Людмилу Чурсину, отметив, что своим творчеством она обогатила традиции отечественной драматической школы, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российская актриса театра и кино Людмила Алексеевна Чурсина родилась 20 июля 1941 года в Сталинабаде (ныне Душанбе
, Таджикистан).
"Блистательная актриса, вы исполнили десятки ярких, запоминающихся ролей на театральных подмостках и в кинематографе, многогранным талантливым творчеством обогатили замечательные традиции отечественной драматической школы. Ваша биография служит достойным примером для всех, кто решил посвятить себя служению искусству, российской культуре", - говорится в сообщении.
Чурсина - актриса Театра Российской Армии. Снялась в нескольких десятках фильмов, в том числе, в картинах "Когда деревья были большими", "Туманность Андромеды", "Угрюм-река", "Адъютант его превосходительства", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Долгая дорога в дюнах".