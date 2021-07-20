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Биография Людмилы Чурсиной
Биография Людмилы Чурсиной - РИА Новости, 20.07.2021
Биография Людмилы Чурсиной
Людмила Алексеевна Чурсина родилась 20 июля 1941 года в городе Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан). Ее отец был военным, мать — медицинским работником. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T01:18
2021-07-20T01:18
людмила чурсина
справки
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Людмила Алексеевна Чурсина родилась 20 июля 1941 года в городе Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан). Ее отец был военным, мать — медицинским работником.Семья постоянно переезжала — они жили в Грузии, на Камчатке, на Чукотке, в Заполярье, Великих Луках.В 1963 году Людмила Чурсина окончила Высшее театральное училище (ныне институт) имени Б. Щукина (курс Леонида Шихматова).Поступила в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где прослужила три года. Начав с ролей в массовках в "Принцессе Турандот", "Русском лесе" и других спектаклях, Чурсина вскоре стала играть самостоятельные роли — официантку Настю в спектакле "Новые знакомые", поставленном Евгением Симоновым, леди Анну в "Ричарде III", где ее партнерами стали Михаил Астангов и Михаил Ульянов.Кинодебют Людмилы Чурсиной состоялся в 1961 году в картине "Когда деревья были большими". Потом были небольшие роли в фильмах "Утренние поезда" (1961), "Две жизни" (1961), "На семи ветрах" (1962). Первая серьезная и большая работа в кино — главная роль Дарьи в "Донской повести" (1964).На съемках фильма "Донская повесть" Чурсина вышла замуж за режиссера Владимира Фетина и уехала с ним в Ленинград (Санкт‑Петербург). До середины 1970‑х актриса играла только в кино.Артистка создала в кинематографе образ красивой гордой русской женщины с сильным характером. Партнерами Чурсиной были Евгений Леонов, Армен Джигарханян, Василий Шукшин, Юрий Никулин, Леонид Куравлев и другие.Чурсина снималась в таких известных фильмах, как "Два билета на дневной сеанс" (1966), "Туманность Андромеды (1967), сериалах "Щит и меч" (1968) и "Адъютант его превосходительства" (1969).Она исполнила главные роли в картинах "Весна на Одере" (1967), "Виринея" (1968), "Журавушка" (1968), сериале "Угрюм-река" (1969), "Любовь Яровая" (1970), "Олеся" (1970).За участие в кинофильмах "Виринея", "Угрюм-река", "Журавушка" Чурсиной была присуждена Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1970). За "Журавушку" она получила Гран-при XVII Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне (1969).В 1972 году вышли фильмы с Чурсиной в главных ролях: "На углу Арбата и улицы Бубулинас", "Приваловские миллионы", "Схватка". В 1973 году она исполнила главную роль в популярном сериале "Открытая книга".Актриса снималась в таких фильмах и сериалах, как "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976), "И это все о нем" (1977), "Собственное мнение" (1977), "Гонка с преследованием" (1979), "Долгая дорога в дюнах" (1980-1981), "Демидовы" (1983), "Русь изначальная" (1985), "Досье человека в "Мерседесе" (1985).В 1990-х годах Чурсина играла в картинах "Графиня" (1991), "Дело Сухово-Кобылина" (1991), "Кодекс бесчестия" (1993), сериале "Горячев и другие" (1992-1994) и др.В 2000-х годах исполнила главные роли в сериалах "Надежда уходит последней" (2004), "Держи меня крепче" (2007), "Застава" (2007), драме "Дом на Английской набережной" (2007), комедии "Юбилей" (2007), биографической драме "Мой муж – гений" (2008), сериалах "Ловушка" (2009), "Осенние цветы" (2009), "До смерти красива" (2013) и др.Среди киноработ Чурсиной последних лет – главная роль Екатерины Власовой в сериалах "Чисто московские убийства" (2017) и "Чисто московские убийства-2" (2019), роли в детективных сериалах "Купель дьявола" (2018), "Детектив на миллион" (2019), "Призраки Замоскворечья" (2019), "Анатомия убийства-4" (2021).Всего фильмография актрисы насчитывает свыше 100 ролей.На театральную сцену Чурсина вернулась в 1974 году, став артисткой Ленинградского академического театра драмы имени А.С. Пушкина (ныне Александринский театр).С 1984 года Людмила Чурсина выступает на сцене Центрального академического театра Советской (ныне Российской) Армии. Среди ее ролей в театре – Настасья Филипповна ("Идиот" Федора Достоевского), баронесса Штраль ("Маскарад" Михаила Лермонтова), Эрнестина Тютчева ("Прощальный свет" Павла Павловского), Ив ("Боже, храни короля!" Сомерсета Моэма), Мария Федоровна ("Павел I" Дмитрия Мережковского) и др.В текущем репертуаре театра Чурсина играет главные роли в спектаклях "Элинор и ее мужчины" Джеймса Голдмэна (Элинор) и "Игра на клавишах души" Нино Харатишвили (Лив).Актриса также занята в антрепризном спектакле "Супруги Каренины".Чурсина является академиком Российской академии кинематографических искусств.Людмила Чурсина – народная артистка СССР (1981), Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1970).Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000), орденом Почета (2011). В 2021 году она была удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.Актриса имеет также ведомственные и общественные награды.В 2017 году ей была вручена премия Министерства обороны РФ в области культуры и искусства.Чурсина – лауреат МКФ в Сан-Себастьяне (1969). Лучшая актриса 1969 года по опросу журнала "Советский экран".В 2012 году она была удостоена Российской национальной актерской премии "Фигаро" имени Андрея Миронова в номинации "За служение театральному Отечеству".Людмила Чурсина была трижды замужем. Первым ее супругом был кинорежиссер Владимир Фетин, вторым – ученый-океанолог. Третьим мужем актрисы был дипломат Игорь Андропов, сын генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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людмила чурсина, справки
01:18 20.07.2021
 

Биография Людмилы Чурсиной

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкИрина Людмила на чрезвычайном съезде Союза кинематографистов в Москве
Ирина Людмила на чрезвычайном съезде Союза кинематографистов в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Людмила Алексеевна Чурсина родилась 20 июля 1941 года в городе Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан). Ее отец был военным, мать — медицинским работником.
Семья постоянно переезжала — они жили в Грузии, на Камчатке, на Чукотке, в Заполярье, Великих Луках.
В 1963 году Людмила Чурсина окончила Высшее театральное училище (ныне институт) имени Б. Щукина (курс Леонида Шихматова).
Поступила в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где прослужила три года. Начав с ролей в массовках в "Принцессе Турандот", "Русском лесе" и других спектаклях, Чурсина вскоре стала играть самостоятельные роли — официантку Настю в спектакле "Новые знакомые", поставленном Евгением Симоновым, леди Анну в "Ричарде III", где ее партнерами стали Михаил Астангов и Михаил Ульянов.
Кинодебют Людмилы Чурсиной состоялся в 1961 году в картине "Когда деревья были большими". Потом были небольшие роли в фильмах "Утренние поезда" (1961), "Две жизни" (1961), "На семи ветрах" (1962). Первая серьезная и большая работа в кино — главная роль Дарьи в "Донской повести" (1964).
На съемках фильма "Донская повесть" Чурсина вышла замуж за режиссера Владимира Фетина и уехала с ним в Ленинград (Санкт‑Петербург). До середины 1970‑х актриса играла только в кино.
Артистка создала в кинематографе образ красивой гордой русской женщины с сильным характером. Партнерами Чурсиной были Евгений Леонов, Армен Джигарханян, Василий Шукшин, Юрий Никулин, Леонид Куравлев и другие.
Чурсина снималась в таких известных фильмах, как "Два билета на дневной сеанс" (1966), "Туманность Андромеды (1967), сериалах "Щит и меч" (1968) и "Адъютант его превосходительства" (1969).
Она исполнила главные роли в картинах "Весна на Одере" (1967), "Виринея" (1968), "Журавушка" (1968), сериале "Угрюм-река" (1969), "Любовь Яровая" (1970), "Олеся" (1970).
За участие в кинофильмах "Виринея", "Угрюм-река", "Журавушка" Чурсиной была присуждена Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1970). За "Журавушку" она получила Гран-при XVII Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне (1969).
В 1972 году вышли фильмы с Чурсиной в главных ролях: "На углу Арбата и улицы Бубулинас", "Приваловские миллионы", "Схватка". В 1973 году она исполнила главную роль в популярном сериале "Открытая книга".
Актриса снималась в таких фильмах и сериалах, как "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976), "И это все о нем" (1977), "Собственное мнение" (1977), "Гонка с преследованием" (1979), "Долгая дорога в дюнах" (1980-1981), "Демидовы" (1983), "Русь изначальная" (1985), "Досье человека в "Мерседесе" (1985).
В 1990-х годах Чурсина играла в картинах "Графиня" (1991), "Дело Сухово-Кобылина" (1991), "Кодекс бесчестия" (1993), сериале "Горячев и другие" (1992-1994) и др.
В 2000-х годах исполнила главные роли в сериалах "Надежда уходит последней" (2004), "Держи меня крепче" (2007), "Застава" (2007), драме "Дом на Английской набережной" (2007), комедии "Юбилей" (2007), биографической драме "Мой муж – гений" (2008), сериалах "Ловушка" (2009), "Осенние цветы" (2009), "До смерти красива" (2013) и др.
Среди киноработ Чурсиной последних лет – главная роль Екатерины Власовой в сериалах "Чисто московские убийства" (2017) и "Чисто московские убийства-2" (2019), роли в детективных сериалах "Купель дьявола" (2018), "Детектив на миллион" (2019), "Призраки Замоскворечья" (2019), "Анатомия убийства-4" (2021).
Всего фильмография актрисы насчитывает свыше 100 ролей.
На театральную сцену Чурсина вернулась в 1974 году, став артисткой Ленинградского академического театра драмы имени А.С. Пушкина (ныне Александринский театр).
С 1984 года Людмила Чурсина выступает на сцене Центрального академического театра Советской (ныне Российской) Армии. Среди ее ролей в театре – Настасья Филипповна ("Идиот" Федора Достоевского), баронесса Штраль ("Маскарад" Михаила Лермонтова), Эрнестина Тютчева ("Прощальный свет" Павла Павловского), Ив ("Боже, храни короля!" Сомерсета Моэма), Мария Федоровна ("Павел I" Дмитрия Мережковского) и др.
В текущем репертуаре театра Чурсина играет главные роли в спектаклях "Элинор и ее мужчины" Джеймса Голдмэна (Элинор) и "Игра на клавишах души" Нино Харатишвили (Лив).
Актриса также занята в антрепризном спектакле "Супруги Каренины".
Чурсина является академиком Российской академии кинематографических искусств.
Людмила Чурсина – народная артистка СССР (1981), Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1970).
Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000), орденом Почета (2011).
В 2021 году она была удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Актриса имеет также ведомственные и общественные награды.
В 2017 году ей была вручена премия Министерства обороны РФ в области культуры и искусства.
Чурсина – лауреат МКФ в Сан-Себастьяне (1969). Лучшая актриса 1969 года по опросу журнала "Советский экран".
В 2012 году она была удостоена Российской национальной актерской премии "Фигаро" имени Андрея Миронова в номинации "За служение театральному Отечеству".
Людмила Чурсина была трижды замужем. Первым ее супругом был кинорежиссер Владимир Фетин, вторым – ученый-океанолог. Третьим мужем актрисы был дипломат Игорь Андропов, сын генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Людмила ЧурсинаСправки
 
 
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