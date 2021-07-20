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В Курганской области ввели режим ЧС
В Курганской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 20.07.2021
В Курганской области ввели режим ЧС
Режим ЧС из-за засухи вводится в агропромышленном комплексе Курганской области с 27 июля, сообщает во вторник правительство региона. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:54
2021-07-20T14:54
2021-07-20T15:08
россия
происшествия
курганская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Режим ЧС из-за засухи вводится в агропромышленном комплексе Курганской области с 27 июля, сообщает во вторник правительство региона."Режим чрезвычайной ситуации будет введен в агропромышленном комплексе Курганской области в связи с почвенной засухой. Такое решение принято на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 20 июля. Режим начнет действовать с 27 июля", - говорится в сообщении.Из-за засухи, которая случилась в июне, в большинстве районов на полях сейчас наблюдается угнетение посевов и снижение урожайности."Введение режима ЧС позволит сельхозтоваропроизводителям региона пролонгировать кредиты, если это будет необходимо, и освободиться от штрафов в случае недостижения целевых индикаторов", - приводятся в сообщении слова директора областного департамента АПК Рустама Камалетдинова.Основанием для снятия режима ЧС будет наличие 20-сантиметрового слоя влаги в пахотном слое."Введение режима ЧС не означает, что аграриям будут возвращать потери из бюджета. Действующим механизмом, который защищает сельхозпроизводителей, является страхование посевов", - отмечается в сообщении.
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россия, происшествия, курганская область
14:54 20.07.2021 (обновлено: 15:08 20.07.2021)
В Курганской области ввели режим ЧС
Правительство Курганской области: режим ЧС из-за засухи вводится в АПК региона с 27 июля
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости.
Режим ЧС из-за засухи вводится в агропромышленном комплексе Курганской области
с 27 июля, сообщает во вторник правительство региона.
"Режим чрезвычайной ситуации будет введен в агропромышленном комплексе Курганской области в связи с почвенной засухой. Такое решение принято на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 20 июля. Режим начнет действовать с 27 июля", - говорится в сообщении.
Из-за засухи, которая случилась в июне, в большинстве районов на полях сейчас наблюдается угнетение посевов и снижение урожайности.
"Введение режима ЧС позволит сельхозтоваропроизводителям региона пролонгировать кредиты, если это будет необходимо, и освободиться от штрафов в случае недостижения целевых индикаторов", - приводятся в сообщении слова директора областного департамента АПК Рустама Камалетдинова.
Основанием для снятия режима ЧС будет наличие 20-сантиметрового слоя влаги в пахотном слое.
"Введение режима ЧС не означает, что аграриям будут возвращать потери из бюджета. Действующим механизмом, который защищает сельхозпроизводителей, является страхование посевов", - отмечается в сообщении.