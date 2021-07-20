Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/chs-1742041572.html
В Курганской области ввели режим ЧС
В Курганской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 20.07.2021
В Курганской области ввели режим ЧС
Режим ЧС из-за засухи вводится в агропромышленном комплексе Курганской области с 27 июля, сообщает во вторник правительство региона. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:54
2021-07-20T15:08
россия
происшествия
курганская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152994/30/1529943005_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_59b972fb387e0892485b5ed83436ca01.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Режим ЧС из-за засухи вводится в агропромышленном комплексе Курганской области с 27 июля, сообщает во вторник правительство региона."Режим чрезвычайной ситуации будет введен в агропромышленном комплексе Курганской области в связи с почвенной засухой. Такое решение принято на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 20 июля. Режим начнет действовать с 27 июля", - говорится в сообщении.Из-за засухи, которая случилась в июне, в большинстве районов на полях сейчас наблюдается угнетение посевов и снижение урожайности."Введение режима ЧС позволит сельхозтоваропроизводителям региона пролонгировать кредиты, если это будет необходимо, и освободиться от штрафов в случае недостижения целевых индикаторов", - приводятся в сообщении слова директора областного департамента АПК Рустама Камалетдинова.Основанием для снятия режима ЧС будет наличие 20-сантиметрового слоя влаги в пахотном слое."Введение режима ЧС не означает, что аграриям будут возвращать потери из бюджета. Действующим механизмом, который защищает сельхозпроизводителей, является страхование посевов", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210720/pozhar-1741976857.html
https://ria.ru/20210719/pozhar-1741897688.html
россия
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152994/30/1529943005_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_7f26ab58b53cc76ac55e751306dc5fef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, происшествия, курганская область
14:54 20.07.2021 (обновлено: 15:08 20.07.2021)
 
В Курганской области ввели режим ЧС

Правительство Курганской области: режим ЧС из-за засухи вводится в АПК региона с 27 июля

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКурган. Архивное фото
Курган. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Режим ЧС из-за засухи вводится в агропромышленном комплексе Курганской области с 27 июля, сообщает во вторник правительство региона.
"Режим чрезвычайной ситуации будет введен в агропромышленном комплексе Курганской области в связи с почвенной засухой. Такое решение принято на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 20 июля. Режим начнет действовать с 27 июля", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 10:06
В Николаевском районе Хабаровского края ввели режим ЧС
Из-за засухи, которая случилась в июне, в большинстве районов на полях сейчас наблюдается угнетение посевов и снижение урожайности.
"Введение режима ЧС позволит сельхозтоваропроизводителям региона пролонгировать кредиты, если это будет необходимо, и освободиться от штрафов в случае недостижения целевых индикаторов", - приводятся в сообщении слова директора областного департамента АПК Рустама Камалетдинова.
Основанием для снятия режима ЧС будет наличие 20-сантиметрового слоя влаги в пахотном слое.
"Введение режима ЧС не означает, что аграриям будут возвращать потери из бюджета. Действующим механизмом, который защищает сельхозпроизводителей, является страхование посевов", - отмечается в сообщении.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 16:42
В пяти районах Вологодской области ввели режим ЧС
 
РоссияПроисшествияКурганская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
03:58Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
03:56В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021
03:45Диетолог рассказала, что будет, если несколько дней есть только ягоды
03:42Вильфанд рассказал об опасных погодных явлениях в некоторых регионах
03:30Аналитик рассказал, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах
Лента новостейМолния