https://ria.ru/20210720/chs-1742041572.html

В Курганской области ввели режим ЧС

В Курганской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 20.07.2021

В Курганской области ввели режим ЧС

Режим ЧС из-за засухи вводится в агропромышленном комплексе Курганской области с 27 июля, сообщает во вторник правительство региона. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:54

2021-07-20T14:54

2021-07-20T15:08

россия

происшествия

курганская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Режим ЧС из-за засухи вводится в агропромышленном комплексе Курганской области с 27 июля, сообщает во вторник правительство региона."Режим чрезвычайной ситуации будет введен в агропромышленном комплексе Курганской области в связи с почвенной засухой. Такое решение принято на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 20 июля. Режим начнет действовать с 27 июля", - говорится в сообщении.Из-за засухи, которая случилась в июне, в большинстве районов на полях сейчас наблюдается угнетение посевов и снижение урожайности."Введение режима ЧС позволит сельхозтоваропроизводителям региона пролонгировать кредиты, если это будет необходимо, и освободиться от штрафов в случае недостижения целевых индикаторов", - приводятся в сообщении слова директора областного департамента АПК Рустама Камалетдинова.Основанием для снятия режима ЧС будет наличие 20-сантиметрового слоя влаги в пахотном слое."Введение режима ЧС не означает, что аграриям будут возвращать потери из бюджета. Действующим механизмом, который защищает сельхозпроизводителей, является страхование посевов", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210720/pozhar-1741976857.html

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россия

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россия, происшествия, курганская область