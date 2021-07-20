https://ria.ru/20210720/chess-1741868791.html

Шахматы. Почему сейчас это непопулярный спорт и что изменила пандемия?

Шахматы. Почему сейчас это непопулярный спорт и что изменила пандемия? - РИА Новости, 20.07.2021

Шахматы. Почему сейчас это непопулярный спорт и что изменила пандемия?

В России шахматы появились еще в IX веке, но оставались игрой привилегированных слоев населения до прихода к власти большевиков. Интерес к шахматам рос и падал. Почему в XX веке именно эта игра стала политическим инструментом? Как появилась ФИДЕ? Почему шахматы долго не признавали спортом? И как на этой игре отразилась пандемия?

2021-07-20T14:00

2021-07-20T14:00

2021-07-20T14:00

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Шахматы. Почему сейчас это непопулярный спорт и что изменила пандемия? В России шахматы появились еще в IX веке, но оставались игрой привилегированных слоев населения до прихода к власти большевиков. Интерес к шахматам рос и падал. Почему в XX веке именно эта игра стала политическим инструментом? Как появилась ФИДЕ? Почему шахматы долго не признавали спортом? И как на этой игре отразилась пандемия? audio/mpeg

Шахматы. Почему сейчас это непопулярный спорт и что изменила пандемия? В России шахматы появились еще в IX веке, но оставались игрой привилегированных слоев населения до прихода к власти большевиков. Интерес к шахматам рос и падал. Почему в XX веке именно эта игра стала политическим инструментом? Как появилась ФИДЕ? Почему шахматы долго не признавали спортом? И как на этой игре отразилась пандемия? audio/mpeg

20 июля 1966 года по решению Международной шахматной федерации был учрежден Международный день шахмат.Эпизод сделан при поддержке общественного движения "Общероссийский народный фронт".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________ Эпизод подготовила Алиса ХохловаЭксперт эпизода: Сергей ШиповГолоса эпизода: Наталия Шашина и Игорь КривицкийМонтаж: Андрей ТемновСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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