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Шахматы. Почему сейчас это непопулярный спорт и что изменила пандемия?
Шахматы. Почему сейчас это непопулярный спорт и что изменила пандемия? - РИА Новости, 20.07.2021
Шахматы. Почему сейчас это непопулярный спорт и что изменила пандемия?
В России шахматы появились еще в IX веке, но оставались игрой привилегированных слоев населения до прихода к власти большевиков. Интерес к шахматам рос и падал. Почему в XX веке именно эта игра стала политическим инструментом? Как появилась ФИДЕ? Почему шахматы долго не признавали спортом? И как на этой игре отразилась пандемия?
2021-07-20T14:00
2021-07-20T14:00
2021-07-20T14:00
истории.doc
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Шахматы. Почему сейчас это непопулярный спорт и что изменила пандемия?
В России шахматы появились еще в IX веке, но оставались игрой привилегированных слоев населения до прихода к власти большевиков. Интерес к шахматам рос и падал. Почему в XX веке именно эта игра стала политическим инструментом? Как появилась ФИДЕ? Почему шахматы долго не признавали спортом? И как на этой игре отразилась пандемия?
audio/mpeg
Шахматы. Почему сейчас это непопулярный спорт и что изменила пандемия?
В России шахматы появились еще в IX веке, но оставались игрой привилегированных слоев населения до прихода к власти большевиков. Интерес к шахматам рос и падал. Почему в XX веке именно эта игра стала политическим инструментом? Как появилась ФИДЕ? Почему шахматы долго не признавали спортом? И как на этой игре отразилась пандемия?
audio/mpeg
20 июля 1966 года по решению Международной шахматной федерации был учрежден Международный день шахмат.Эпизод сделан при поддержке общественного движения "Общероссийский народный фронт".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________ Эпизод подготовила Алиса ХохловаЭксперт эпизода: Сергей ШиповГолоса эпизода: Наталия Шашина и Игорь КривицкийМонтаж: Андрей ТемновСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, шахматы, подкаст, ссср, игры, история, спорт
Шахматы. Почему сейчас это непопулярный спорт и что изменила пандемия?
В России шахматы появились еще в IX веке, но оставались игрой привилегированных слоев населения до прихода к власти большевиков. Интерес к шахматам рос и падал. Почему в XX веке именно эта игра стала политическим инструментом? Как появилась ФИДЕ? Почему шахматы долго не признавали спортом? И как на этой игре отразилась пандемия?