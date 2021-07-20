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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
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Шахматы. Почему сейчас это непопулярный спорт и что изменила пандемия?
Шахматы. Почему сейчас это непопулярный спорт и что изменила пандемия? - РИА Новости, 20.07.2021
Шахматы. Почему сейчас это непопулярный спорт и что изменила пандемия?
В России шахматы появились еще в IX веке, но оставались игрой привилегированных слоев населения до прихода к власти большевиков. Интерес к шахматам рос и падал. Почему в XX веке именно эта игра стала политическим инструментом? Как появилась ФИДЕ? Почему шахматы долго не признавали спортом? И как на этой игре отразилась пандемия?
2021-07-20T14:00
2021-07-20T14:00
истории.doc
шахматы
подкаст
ссср
игры
история
спорт
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Шахматы. Почему сейчас это непопулярный спорт и что изменила пандемия?
В России шахматы появились еще в IX веке, но оставались игрой привилегированных слоев населения до прихода к власти большевиков. Интерес к шахматам рос и падал. Почему в XX веке именно эта игра стала политическим инструментом? Как появилась ФИДЕ? Почему шахматы долго не признавали спортом? И как на этой игре отразилась пандемия?
audio/mpeg
Шахматы. Почему сейчас это непопулярный спорт и что изменила пандемия?
В России шахматы появились еще в IX веке, но оставались игрой привилегированных слоев населения до прихода к власти большевиков. Интерес к шахматам рос и падал. Почему в XX веке именно эта игра стала политическим инструментом? Как появилась ФИДЕ? Почему шахматы долго не признавали спортом? И как на этой игре отразилась пандемия?
audio/mpeg
20 июля 1966 года по решению Международной шахматной федерации был учрежден Международный день шахмат.Эпизод сделан при поддержке общественного движения "Общероссийский народный фронт".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________ Эпизод подготовила Алиса ХохловаЭксперт эпизода: Сергей ШиповГолоса эпизода: Наталия Шашина и Игорь КривицкийМонтаж: Андрей ТемновСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, шахматы, подкаст, ссср, игры, история, спорт
14:00 20.07.2021
 

Шахматы. Почему сейчас это непопулярный спорт и что изменила пандемия?

Истории.doc
Шахматы. Почему сейчас это непопулярный спорт и что изменила пандемия?
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
В России шахматы появились еще в IX веке, но оставались игрой привилегированных слоев населения до прихода к власти большевиков. Интерес к шахматам рос и падал. Почему в XX веке именно эта игра стала политическим инструментом? Как появилась ФИДЕ? Почему шахматы долго не признавали спортом? И как на этой игре отразилась пандемия?
20 июля 1966 года по решению Международной шахматной федерации был учрежден Международный день шахмат.
Эпизод сделан при поддержке общественного движения "Общероссийский народный фронт".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________

Эпизод подготовила Алиса Хохлова
Эксперт эпизода: Сергей Шипов
Голоса эпизода: Наталия Шашина и Игорь Кривицкий
Монтаж: Андрей Темнов
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