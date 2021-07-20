18:16 20.07.2021 (обновлено: 23:30 20.07.2021)
Путину на МАКС-2021 показали новый российский военный истребитель
Президенту Путину на МАКС-2021 показали новый российский военный истребитель
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с новым истребителем Checkmate конструкторского бюро "Сухой" на авиасалоне МАКС-2021.
Новейшая боевая машина — главная интрига выставки. Позже ее представят широкой публике. На сайте проекта отмечается, что презентация должна начаться с минуты на минуту.
Президенту рассказали, что самолет планируют выпускать в трех версиях: беспилотной, одноместной и двухместной.
"Реализованы алгоритмы интеллектуальной поддержки на основе искусственного интеллекта, которые разгружают летчиков от рутинных операций и позволяют сосредоточиться на основных задачах", — сообщил сопровождавший главу государства сотрудник КБ.
Checkmate станет первым в России легким многоцелевым истребителем пятого поколения с одним двигателем. Как рассказали источники агентства, его скорость превысит два Маха, а масса составит менее 18 тонн.
По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, самолет имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и сниженную радиолокационную заметность.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.
Вчера, 01:03Международный авиационно-космический салон МАКС