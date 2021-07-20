https://ria.ru/20210720/chekmate-1742086641.html

Путину на МАКС-2021 показали новый российский военный истребитель

Путину на МАКС-2021 показали новый российский военный истребитель - РИА Новости, 20.07.2021

Путину на МАКС-2021 показали новый российский военный истребитель

Президент России Владимир Путин ознакомился с новым истребителем Checkmate конструкторского бюро "Сухой" на авиасалоне МАКС-2021. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T18:16

2021-07-20T18:16

2021-07-20T23:30

макс-2021

россия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

сухой (холдинговая компания)

владимир путин

жуковский

технологии

безопасность

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с новым истребителем Checkmate конструкторского бюро "Сухой" на авиасалоне МАКС-2021. Новейшая боевая машина — главная интрига выставки. Позже ее представят широкой публике. На сайте проекта отмечается, что презентация должна начаться с минуты на минуту.Президенту рассказали, что самолет планируют выпускать в трех версиях: беспилотной, одноместной и двухместной."Реализованы алгоритмы интеллектуальной поддержки на основе искусственного интеллекта, которые разгружают летчиков от рутинных операций и позволяют сосредоточиться на основных задачах", — сообщил сопровождавший главу государства сотрудник КБ.Checkmate станет первым в России легким многоцелевым истребителем пятого поколения с одним двигателем. Как рассказали источники агентства, его скорость превысит два Маха, а масса составит менее 18 тонн.По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, самолет имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и сниженную радиолокационную заметность.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210720/aviasalon-1741842794.html

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жуковский

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макс-2021, россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), сухой (холдинговая компания), владимир путин, жуковский, технологии, безопасность