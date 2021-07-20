https://ria.ru/20210720/checkmate-1742109298.html

Чемезов рассказал об экспортном потенциале истребителя Checkmate

Чемезов рассказал об экспортном потенциале истребителя Checkmate - РИА Новости, 21.07.2021

Чемезов рассказал об экспортном потенциале истребителя Checkmate

К потенциальным заказчикам нового российского однодвигательного легкого тактического самолета (ЛТС) Checkmate относятся страны Ближнего Востока,... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-20T21:05

2021-07-20T21:05

2021-07-21T04:18

новое оружие россии

макс-2021

латинская америка

ближний восток

ростех

сергей чемезов

технологии

безопасность

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ЖУКОВСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. К потенциальным заказчикам нового российского однодвигательного легкого тактического самолета (ЛТС) Checkmate относятся страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, сообщил в интервью РИА Новости на авиасалоне МАКС-2021 генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов."Безусловно, ЛТС Checkmate обладает высоким экспортным потенциалом. В числе потенциальных заказчиков - страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки", - сказал Чемезов.По словам главы Ростеха, новый самолет способен решать весь спектр задач, стоящих перед заказчиком, эффективно уничтожать наземные и морские цели, бороться за господство в воздухе в условиях численного превосходства противника. "Сочетание высокой боевой нагрузки, современного оборудования и малой стоимости летного часа делают самолет наиболее выгодным по критерию цена - боевая эффективность", - сообщил Чемезов.Он добавил, что легкий тактический самолет Checkmate - "авиационный комплекс, оптимальный для решения большинства актуальных задач при минимальных финансовых затратах, при относительно низкой стоимости машины и летного часа, он обладает очень высокой боевой эффективностью"."Имеет радар с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет атаковать цели даже в условии сильных помех. Одновременно бортовой комплекс радиоэлектронного подавления и обороны позволяет самолету уходить от средств обнаружения и поражения", - уточнил гендиректор корпорации.Он отметил, что применение различных комплектаций истребителя Checkmate "позволяет наиболее точно отвечать потребностям практически любого потенциального заказчика". "Сегодня для ЛТС мы готовы предложить на рынок весь спектр современных систем комплекса бортового оборудования и вооружения. Каждый заказчик выберет именно то, что ему нужно", - добавил он.Прототип легкого тактического истребителя Checkmate был во вторник впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет разрабатывается компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Машина ориентирована на экспортные поставки.

латинская америка

ближний восток

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Путину показали новый истребитель "Сухого" Во время авиасалона "МАКС" Владимиру Путину показали новый истребитель. 2021-07-20T21:05 true PT0M45S

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макс-2021, латинская америка, ближний восток, ростех, сергей чемезов, технологии, безопасность