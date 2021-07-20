https://ria.ru/20210720/checkmate-1742105595.html

Глава "Ростеха" объяснил смысл названия нового истребителя Checkmate

Глава "Ростеха" объяснил смысл названия нового истребителя Checkmate - РИА Новости, 21.07.2021

Глава "Ростеха" объяснил смысл названия нового истребителя Checkmate

Легкий тактический истребитель (ЛТС) Checkmate - это легкая "конница", способная совершать неожиданные ходы и решать исход всей партии, пояснил название... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-20T20:37

2021-07-20T20:37

2021-07-21T04:18

макс-2021

ростех

авиасалон макс

сергей чемезов

безопасность

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ЖУКОВСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Легкий тактический истребитель (ЛТС) Checkmate - это легкая "конница", способная совершать неожиданные ходы и решать исход всей партии, пояснил название самолета в интервью РИА Новости на авиасалоне МАКС-2021 гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.Прототип легкого тактического истребителя Checkmate был во вторник впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет разрабатывается компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Машина ориентирована на экспортные поставки.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс-2021, ростех, авиасалон макс, сергей чемезов, безопасность