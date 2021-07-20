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Глава "Ростеха" объяснил смысл названия нового истребителя Checkmate
Глава "Ростеха" объяснил смысл названия нового истребителя Checkmate - РИА Новости, 21.07.2021
Глава "Ростеха" объяснил смысл названия нового истребителя Checkmate
Легкий тактический истребитель (ЛТС) Checkmate - это легкая "конница", способная совершать неожиданные ходы и решать исход всей партии, пояснил название... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-20T20:37
2021-07-20T20:37
2021-07-21T04:18
макс-2021
ростех
авиасалон макс
сергей чемезов
безопасность
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ЖУКОВСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Легкий тактический истребитель (ЛТС) Checkmate - это легкая "конница", способная совершать неожиданные ходы и решать исход всей партии, пояснил название самолета в интервью РИА Новости на авиасалоне МАКС-2021 гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.Прототип легкого тактического истребителя Checkmate был во вторник впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет разрабатывается компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Машина ориентирована на экспортные поставки.
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макс-2021, ростех, авиасалон макс, сергей чемезов, безопасность
20:37 20.07.2021 (обновлено: 04:18 21.07.2021)
Глава "Ростеха" объяснил смысл названия нового истребителя Checkmate
Глава "Ростеха" Чемезов: название самолета Checkmate отражает его философию шахматной терминологией