https://ria.ru/20210720/checkmate-1742105149.html

На авиасалоне МАКС представили новый российский истребитель Checkmate

На авиасалоне МАКС представили новый российский истребитель Checkmate - РИА Новости, 20.07.2021

На авиасалоне МАКС представили новый российский истребитель Checkmate

На авиасалоне МАКС-2021 прошла презентация прототипа нового российского легкого однодвигательного тактического истребителя Checkmate. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T20:33

2021-07-20T20:33

2021-07-20T23:02

макс-2021

юрий слюсарь

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На авиасалоне МАКС-2021 прошла презентация прототипа нового российского легкого однодвигательного тактического истребителя Checkmate. Как сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, представленный образец — не макет, он поднимется в воздух в 2023 году. Статические испытания машины закончатся меньше чем через год."Проект рекордный еще с точки зрения сроков — проекту всего чуть больше года, и только благодаря использованию — мы много об этом говорим, но на этот раз это действительно так — суперкомпьютерного моделирования, цифровым методом, а в дальнейшем — виртуальным испытанием удается делать самолеты в такой короткий срок", — добавил глава ОАК.Выбор названия самолета объяснил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.На презентации продемонстрировали компьютерную графику с вариантом применения звена Checkmate. В полете каждый истребитель выбросил из внутрифюзеляжных отсеков беспилотные летательные аппараты, выполненные в форм-факторе крылатых ракет. Дроны продолжили полет совместно с группой пилотируемых истребителей.Как рассказал Чемезов, самолет сможет выполнять групповые действия с пилотируемыми и беспилотными машинами, объединенными в одну схему."Беспилотные ведомые будут способны обмениваться информацией, мгновенно реагировать на меняющуюся боевую обстановку, автоматически распределять и выполнять задачи любой сложности", — добавил он.По словам главы "Ростеха", самолет способен эффективно уничтожать наземные и морские цели, бороться за господство в воздухе в условиях численного превосходства противника.Чемезов подчеркнул, что истребитель принадлежит к пятому поколению, машина в "малозаметной конфигурации" может нести до пяти ракет воздух — воздух и другие средства поражения. Внутренние отсеки для вооружения — самые вместительные в своем классе.Он также сообщил, что самолет получил уникальное сочетание летных характеристик, боевой эффективности при доступной цене и низкой стоимости летного часа."Максимальная боевая нагрузка составляет 7,4 тысячи килограммов, дальность полета без подвесных топливных баков — 2,9 тысячи километров. Это очень высокие показатели для условно легких однодвигательных машин", — подчеркнул глава "Ростеха".В интервью РИА Новости Чемезов уточнил, что потенциальными заказчиками машины могут выступить страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210720/istrebitel-1742094177.html

https://ria.ru/20210720/istrebitel-1742089432.html

https://ria.ru/20210720/maks-1742092326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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макс-2021, юрий слюсарь