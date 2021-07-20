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На авиасалоне МАКС представили новый российский истребитель Checkmate
На авиасалоне МАКС представили новый российский истребитель Checkmate - РИА Новости, 20.07.2021
На авиасалоне МАКС представили новый российский истребитель Checkmate
На авиасалоне МАКС-2021 прошла презентация прототипа нового российского легкого однодвигательного тактического истребителя Checkmate. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T20:33
2021-07-20T23:02
макс-2021
юрий слюсарь
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На авиасалоне МАКС-2021 прошла презентация прототипа нового российского легкого однодвигательного тактического истребителя Checkmate. Как сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, представленный образец — не макет, он поднимется в воздух в 2023 году. Статические испытания машины закончатся меньше чем через год."Проект рекордный еще с точки зрения сроков — проекту всего чуть больше года, и только благодаря использованию — мы много об этом говорим, но на этот раз это действительно так — суперкомпьютерного моделирования, цифровым методом, а в дальнейшем — виртуальным испытанием удается делать самолеты в такой короткий срок", — добавил глава ОАК.Выбор названия самолета объяснил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.На презентации продемонстрировали компьютерную графику с вариантом применения звена Checkmate. В полете каждый истребитель выбросил из внутрифюзеляжных отсеков беспилотные летательные аппараты, выполненные в форм-факторе крылатых ракет. Дроны продолжили полет совместно с группой пилотируемых истребителей.Как рассказал Чемезов, самолет сможет выполнять групповые действия с пилотируемыми и беспилотными машинами, объединенными в одну схему."Беспилотные ведомые будут способны обмениваться информацией, мгновенно реагировать на меняющуюся боевую обстановку, автоматически распределять и выполнять задачи любой сложности", — добавил он.По словам главы "Ростеха", самолет способен эффективно уничтожать наземные и морские цели, бороться за господство в воздухе в условиях численного превосходства противника.Чемезов подчеркнул, что истребитель принадлежит к пятому поколению, машина в "малозаметной конфигурации" может нести до пяти ракет воздух — воздух и другие средства поражения. Внутренние отсеки для вооружения — самые вместительные в своем классе.Он также сообщил, что самолет получил уникальное сочетание летных характеристик, боевой эффективности при доступной цене и низкой стоимости летного часа."Максимальная боевая нагрузка составляет 7,4 тысячи килограммов, дальность полета без подвесных топливных баков — 2,9 тысячи километров. Это очень высокие показатели для условно легких однодвигательных машин", — подчеркнул глава "Ростеха".В интервью РИА Новости Чемезов уточнил, что потенциальными заказчиками машины могут выступить страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.
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макс-2021, юрий слюсарь
20:33 20.07.2021 (обновлено: 23:02 20.07.2021)
 
На авиасалоне МАКС представили новый российский истребитель Checkmate

На авиасалоне МАКС-2021 состоялась презентация нового российского истребителя Checkmate

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На авиасалоне МАКС-2021 прошла презентация прототипа нового российского легкого однодвигательного тактического истребителя Checkmate.
Как сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, представленный образец — не макет, он поднимется в воздух в 2023 году. Статические испытания машины закончатся меньше чем через год.
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"Проект рекордный еще с точки зрения сроков — проекту всего чуть больше года, и только благодаря использованию — мы много об этом говорим, но на этот раз это действительно так — суперкомпьютерного моделирования, цифровым методом, а в дальнейшем — виртуальным испытанием удается делать самолеты в такой короткий срок", — добавил глава ОАК.
Выбор названия самолета объяснил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Философия проекта нашла свое отражение в названии машины: Checkmate в переводе с английского языка означает "Шах и мат". Пользуясь шахматной терминологией, ЛТС — это легкая "конница", легкая и маневренная, способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии".

Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов
Сергей Чемезов
гендиректор госкорпорации "Ростех"
На презентации продемонстрировали компьютерную графику с вариантом применения звена Checkmate. В полете каждый истребитель выбросил из внутрифюзеляжных отсеков беспилотные летательные аппараты, выполненные в форм-факторе крылатых ракет. Дроны продолжили полет совместно с группой пилотируемых истребителей.
Как рассказал Чемезов, самолет сможет выполнять групповые действия с пилотируемыми и беспилотными машинами, объединенными в одну схему.
"Беспилотные ведомые будут способны обмениваться информацией, мгновенно реагировать на меняющуюся боевую обстановку, автоматически распределять и выполнять задачи любой сложности", — добавил он.
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По словам главы "Ростеха", самолет способен эффективно уничтожать наземные и морские цели, бороться за господство в воздухе в условиях численного превосходства противника.
Чемезов подчеркнул, что истребитель принадлежит к пятому поколению, машина в "малозаметной конфигурации" может нести до пяти ракет воздух — воздух и другие средства поражения. Внутренние отсеки для вооружения — самые вместительные в своем классе.
Он также сообщил, что самолет получил уникальное сочетание летных характеристик, боевой эффективности при доступной цене и низкой стоимости летного часа.
"Максимальная боевая нагрузка составляет 7,4 тысячи килограммов, дальность полета без подвесных топливных баков — 2,9 тысячи километров. Это очень высокие показатели для условно легких однодвигательных машин", — подчеркнул глава "Ростеха".
В интервью РИА Новости Чемезов уточнил, что потенциальными заказчиками машины могут выступить страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.
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Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.
 
МАКС-2021Юрий Слюсарь
 
 
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