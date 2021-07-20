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https://ria.ru/20210720/checkmate-1742103988.html
Глава ОАК рассказал об истребителе Checkmate
Глава ОАК рассказал об истребителе Checkmate - РИА Новости, 21.07.2021
Глава ОАК рассказал об истребителе Checkmate
Российский легкий тактический истребитель Checkmate поднимется в воздух в 2023 году, это будет именно тот прототип, который выставлен на авиасалоне МАКС-2021,... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-20T20:20
2021-07-21T04:16
макс-2021
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
юрий слюсарь
жуковский
безопасность
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Российский легкий тактический истребитель Checkmate поднимется в воздух в 2023 году, это будет именно тот прототип, который выставлен на авиасалоне МАКС-2021, сообщил журналистам во вторник гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь."Самолет полетит в 2023 году. Это образец, это не просто макет, не просто демонстратор. Вот он в воздух и поднимется", - сказал Слюсарь на презентации нового истребителя на авиасалоне МАКС.Он уточнил, что статические испытания завершат меньше чем через год."Проект рекордный ещё с точки зрения сроков - проекту всего чуть больше года, и только благодаря использованию, мы много об этом говорим, но на этот раз это действительно так, суперкомпьютерному моделированию, цифровым методом, а в дальнейшем виртуальным испытанием удается делать самолёты в такой короткий срок", - сказал Слюсарь на презентации нового истребителя на авиасалоне МАКС-2021."Безусловно, сверхзвуковой беспилотный истребитель, на наш взгляд, вызовет интерес у потенциального заказчика, в том числе нашего родного ВКС", - сказал Слюсарь журналистам.При этом он уточнил, что технического задания на новый самолет от военных у корпорации пока нет."Я надеюсь, что этот самолет как платформа со всеми своими модификациями вызовет интерес", - добавил Слюсарь.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210720/istrebitel-1742102214.html
https://ria.ru/20210720/maks-2021-1742046246.html
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макс-2021, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , жуковский, безопасность
20:20 20.07.2021 (обновлено: 04:16 21.07.2021)
 
Глава ОАК рассказал об истребителе Checkmate

Глава ОАК Слюсарь: истребитель Checkmate поднимется в воздух в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Checkmate на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Checkmate на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Российский легкий тактический истребитель Checkmate поднимется в воздух в 2023 году, это будет именно тот прототип, который выставлен на авиасалоне МАКС-2021, сообщил журналистам во вторник гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
"Самолет полетит в 2023 году. Это образец, это не просто макет, не просто демонстратор. Вот он в воздух и поднимется", - сказал Слюсарь на презентации нового истребителя на авиасалоне МАКС.
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Истребитель Checkmate сможет нести на борту группу беспилотников
Он уточнил, что статические испытания завершат меньше чем через год.
"Проект рекордный ещё с точки зрения сроков - проекту всего чуть больше года, и только благодаря использованию, мы много об этом говорим, но на этот раз это действительно так, суперкомпьютерному моделированию, цифровым методом, а в дальнейшем виртуальным испытанием удается делать самолёты в такой короткий срок", - сказал Слюсарь на презентации нового истребителя на авиасалоне МАКС-2021.
"Безусловно, сверхзвуковой беспилотный истребитель, на наш взгляд, вызовет интерес у потенциального заказчика, в том числе нашего родного ВКС", - сказал Слюсарь журналистам.
"Мы ведем переговоры в том числе с министерством обороны как с нашим потенциальным заказчиком", - сказал Слюсарь на презентации нового истребителя на авиасалоне МАКС-2021.
Новый истребитель Сухого Checkmate показали Путину - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 15:21
На МАКС рассказали, когда начнутся поставки нового истребителя Checkmate
При этом он уточнил, что технического задания на новый самолет от военных у корпорации пока нет.
"Я надеюсь, что этот самолет как платформа со всеми своими модификациями вызовет интерес", - добавил Слюсарь.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
Российский истребитель пятого поколения Checkmate
03:28Инфографика
Российский истребитель пятого поколения Checkmate
Инфографика
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МАКС-2021Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Юрий СлюсарьЖуковскийБезопасность
 
 
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