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Мантуров рассказал о новейшем истребителе Checkmate
Мантуров рассказал о новейшем истребителе Checkmate - РИА Новости, 21.07.2021
Мантуров рассказал о новейшем истребителе Checkmate
Новейший легкий истребитель пятого поколения Checkmate будет готов в течение четырех лет, заявил журналистам во вторник глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-20T18:25
2021-07-21T04:15
макс-2021
россия
воздушно-космические силы россии
денис мантуров
авиасалон макс
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
безопасность
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Новейший легкий истребитель пятого поколения Checkmate будет готов в течение четырех лет, заявил журналистам во вторник глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Премьера проекта состоялась на авиаслоне МАКС-2021."С учетом максимальной унификации по авиационным средствам поражения, по компонентной базе, по агрегатам, по конструктиву самолета максимально унифицировать с Су-57 для того, чтобы удешевить, возможно, какие-то компоненты, чтобы машина (Checkmate - ред.) была дешевле Су-35. Основной рынок для нас будет - это международные поставки, но и рассчитываем, конечно же, что и наши Вооруженные силы приобретут определенный объем этой техники", - сказал он.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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макс-2021, россия, воздушно-космические силы россии, денис мантуров, авиасалон макс, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность
18:25 20.07.2021 (обновлено: 04:15 21.07.2021)
 
Мантуров рассказал о новейшем истребителе Checkmate

Глава Минпромторга Мантуров: легкий истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate
Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Новейший легкий истребитель пятого поколения Checkmate будет готов в течение четырех лет, заявил журналистам во вторник глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Премьера проекта состоялась на авиаслоне МАКС-2021.
"Основной такой сегодня новинкой, которая должна выйти в ближайшие четыре года, - это новый однодвигательный истребитель. Вы знаете, что у нас уже давно такой машины не выпускалось, и мы должны вернуться в ту когорту стран, которая сегодня продает на международном рынке аналогичную технику", - сказал Мантуров на авиасалоне.
"С учетом максимальной унификации по авиационным средствам поражения, по компонентной базе, по агрегатам, по конструктиву самолета максимально унифицировать с Су-57 для того, чтобы удешевить, возможно, какие-то компоненты, чтобы машина (Checkmate - ред.) была дешевле Су-35. Основной рынок для нас будет - это международные поставки, но и рассчитываем, конечно же, что и наши Вооруженные силы приобретут определенный объем этой техники", - сказал он.
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Российский истребитель пятого поколения Checkmate
03:28Инфографика
Российский истребитель пятого поколения Checkmate
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МАКС-2021РоссияВоздушно-космические силы РоссииДенис МантуровАвиасалон МАКСМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Безопасность
 
 
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