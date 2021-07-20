https://ria.ru/20210720/checkmate-1742088377.html

Мантуров рассказал о новейшем истребителе Checkmate

Мантуров рассказал о новейшем истребителе Checkmate - РИА Новости, 21.07.2021

Мантуров рассказал о новейшем истребителе Checkmate

Новейший легкий истребитель пятого поколения Checkmate будет готов в течение четырех лет, заявил журналистам во вторник глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-20T18:25

2021-07-20T18:25

2021-07-21T04:15

макс-2021

россия

воздушно-космические силы россии

денис мантуров

авиасалон макс

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

безопасность

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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Новейший легкий истребитель пятого поколения Checkmate будет готов в течение четырех лет, заявил журналистам во вторник глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Премьера проекта состоялась на авиаслоне МАКС-2021."С учетом максимальной унификации по авиационным средствам поражения, по компонентной базе, по агрегатам, по конструктиву самолета максимально унифицировать с Су-57 для того, чтобы удешевить, возможно, какие-то компоненты, чтобы машина (Checkmate - ред.) была дешевле Су-35. Основной рынок для нас будет - это международные поставки, но и рассчитываем, конечно же, что и наши Вооруженные силы приобретут определенный объем этой техники", - сказал он.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210720/istrebitel-1742089432.html

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макс-2021, россия, воздушно-космические силы россии, денис мантуров, авиасалон макс, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность