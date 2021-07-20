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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210720/chechnya-1742025207.html
В Чечне малоимущим семьям раздали 15 миллионов рублей
В Чечне малоимущим семьям раздали 15 миллионов рублей - РИА Новости, 20.07.2021
В Чечне малоимущим семьям раздали 15 миллионов рублей
Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделил 15 миллионов рублей малоимущим семьям Чечни в честь празднования Курбан-байрама, сообщил... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:40
2021-07-20T13:40
религия и мировоззрение
россия
чеченская республика (чечня)
курбан-байрам
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 20 июл - РИА Новости. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделил 15 миллионов рублей малоимущим семьям Чечни в честь празднования Курбан-байрама, сообщил глава республики Рамзан Кадыров."В этот священный для мусульманской уммы день Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провел крупную благотворительную акцию. Малоимущим роздано 15 млн рублей. Также в преддверии дня Арафа и празднования Курбан-байрам фондом роздано для проведения обряда жертвоприношения более 22 тысяч голов мелкого рогатого скота", - написал Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Ранее он объявил 19-е, 20-е и 21 июля выходными днями в республике по случаю празднования Курбан-байрама.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных у мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Каждый год праздник приходится на разные даты — в 2021-м он начинается 20 июля.
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россия, чеченская республика (чечня), курбан-байрам, рамзан кадыров
13:40 20.07.2021
 
В Чечне малоимущим семьям раздали 15 миллионов рублей

Фонд Ахмата Кадырова выделил 15 миллионов рублей малоимущим семьям Чечни в честь Курбан-байрама

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВид на центральную мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном
Вид на центральную мечеть Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса Грозный сити в Грозном - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 20 июл - РИА Новости. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделил 15 миллионов рублей малоимущим семьям Чечни в честь празднования Курбан-байрама, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"В этот священный для мусульманской уммы день Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провел крупную благотворительную акцию. Малоимущим роздано 15 млн рублей. Также в преддверии дня Арафа и празднования Курбан-байрам фондом роздано для проведения обряда жертвоприношения более 22 тысяч голов мелкого рогатого скота", - написал Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее он объявил 19-е, 20-е и 21 июля выходными днями в республике по случаю празднования Курбан-байрама.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных у мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Каждый год праздник приходится на разные даты — в 2021-м он начинается 20 июля.
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Религия и мировоззрениеРоссияЧеченская республика (Чечня)Курбан-байрамРамзан Кадыров
 
 
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