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В Бурятии подтопило прибрежные районы из-за повышения уровня Байкала
В Бурятии подтопило прибрежные районы из-за повышения уровня Байкала - РИА Новости, 20.07.2021
В Бурятии подтопило прибрежные районы из-за повышения уровня Байкала
Прибрежные районы Бурятии подтопило из-за обильных осадков и повышения уровня Байкала, сообщает правительства республики. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:19
2021-07-20T10:20
байкал
кабанский район
баргузинский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. Прибрежные районы Бурятии подтопило из-за обильных осадков и повышения уровня Байкала, сообщает правительства республики."В Бурятии прибрежные районы подтопило из-за повышения уровня воды в Байкале. Обильные осадки и повышение уровня воды в озере Байкал привели к подтоплению автодорог и инфраструктуры в Кабанском и Баргузинском районах, выходу грунтовых вод в подвалах местных жителей, а также нарушению экосистемы Забайкальского нацпарка и Байкальского биосферного заповедника", - говорится в сообщении.По информации главы Кабанского района, за месяц уровень Байкала повысился на 40 сантиметров и ежедневно прибывает до 3 сантиметров. К осени это может привести к подтоплению 20 населенных пунктов из 62, расположенных в районе. Власти района сообщают, что в райцентре селе Кабанск в подвалах жителей уже выступили грунтовые воды, а уровень воды в реке Исток, которая протекает через село, вплотную приблизился к домам жителей. Из-за подтопления в Баргузинском районе подтоплено около 2,7 километра автодорог.В Байкальском государственном природном биосферном заповеднике сообщили, что уровень воды такой же, как в августе прошлого года, и значительно превышает отметку на аналогичную дату в июле прошлого года."Дальнейшее повышение уровня воды приведет к тому, что затопит полезные площади для обитания разных видов животных в прибрежной зоне озера Байкал. На территории нашего заповедника обитает водоплавающая птица, косуля, норка, лиса, барсук и много других видов животных, среда обитания которых значительно сократится", - цитирует пресс-служба правительства слова представителя заповедника Виктора Инешина.Повышение уровня воды в озере негативно сказывается и на экосистеме Забайкальского нацпарка, где обитают многие виды животных и птиц, занесенных в Красную книгу.
https://ria.ru/20210706/kuban-1740038723.html
https://ria.ru/20210712/podtopleniya-1740936886.html
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байкал
кабанский район
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байкал, кабанский район, баргузинский район, происшествия
10:19 20.07.2021 (обновлено: 10:20 20.07.2021)
 
В Бурятии подтопило прибрежные районы из-за повышения уровня Байкала

В Бурятии подтопило прибрежные районы из-за обильных осадков и повышения уровня воды в Байкале

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. Прибрежные районы Бурятии подтопило из-за обильных осадков и повышения уровня Байкала, сообщает правительства республики.
"В Бурятии прибрежные районы подтопило из-за повышения уровня воды в Байкале. Обильные осадки и повышение уровня воды в озере Байкал привели к подтоплению автодорог и инфраструктуры в Кабанском и Баргузинском районах, выходу грунтовых вод в подвалах местных жителей, а также нарушению экосистемы Забайкальского нацпарка и Байкальского биосферного заповедника", - говорится в сообщении.
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По информации главы Кабанского района, за месяц уровень Байкала повысился на 40 сантиметров и ежедневно прибывает до 3 сантиметров. К осени это может привести к подтоплению 20 населенных пунктов из 62, расположенных в районе. Власти района сообщают, что в райцентре селе Кабанск в подвалах жителей уже выступили грунтовые воды, а уровень воды в реке Исток, которая протекает через село, вплотную приблизился к домам жителей. Из-за подтопления в Баргузинском районе подтоплено около 2,7 километра автодорог.
В Байкальском государственном природном биосферном заповеднике сообщили, что уровень воды такой же, как в августе прошлого года, и значительно превышает отметку на аналогичную дату в июле прошлого года.
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"Дальнейшее повышение уровня воды приведет к тому, что затопит полезные площади для обитания разных видов животных в прибрежной зоне озера Байкал. На территории нашего заповедника обитает водоплавающая птица, косуля, норка, лиса, барсук и много других видов животных, среда обитания которых значительно сократится", - цитирует пресс-служба правительства слова представителя заповедника Виктора Инешина.
Повышение уровня воды в озере негативно сказывается и на экосистеме Забайкальского нацпарка, где обитают многие виды животных и птиц, занесенных в Красную книгу.
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