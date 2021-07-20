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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210720/brattsevo-1742019772.html
Часть бывшей промзоны Братцево реорганизуют на севере Москвы
Часть бывшей промзоны Братцево реорганизуют на севере Москвы - РИА Новости, 20.07.2021
Часть бывшей промзоны Братцево реорганизуют на севере Москвы
Часть бывшей промзоны Братцево на севере Москвы реорганизуют в рамках проекта "Индустриальные кварталы", инвестиции превысят 50 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:14
2021-07-20T13:14
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Часть бывшей промзоны Братцево на севере Москвы реорганизуют в рамках проекта "Индустриальные кварталы", инвестиции превысят 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Редевелопмент участка бывшей промышленной зоны "Братцево" позволит создать более 1,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции по новому объекту превысят 50 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит более 800 миллионов рублей в год. Реализацию проекта планируется завершить в 2030 году", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что площадь промзоны, подлежащая комплексному развитию, составит 22 гектара. На этой территории рядом со станцией МЦК "Балтийская" собираются возвести 550 тысяч квадратных метров недвижимости."По проекту будет построено 90 тысяч квадратных метров жилья в рамках программы реновации. Также инвестор возведет детский сад на 325 мест и школу, рассчитанную на 750 учеников. Проектом предусмотрено строительство спортивных объектов и площадок, оборудованных для занятий спортом на свежем воздухе и зданий общественно-делового назначения", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Всего комплексное развитий территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более 7 триллионов рублей.
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александр прохоров, москва
13:14 20.07.2021
 

Часть бывшей промзоны Братцево реорганизуют на севере Москвы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖК "Невский", построенный в ходе реализации проекта реновации промзоны Братцево
ЖК Невский, построенный в ходе реализации проекта реновации промзоны Братцево - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Часть бывшей промзоны Братцево на севере Москвы реорганизуют в рамках проекта "Индустриальные кварталы", инвестиции превысят 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Редевелопмент участка бывшей промышленной зоны "Братцево" позволит создать более 1,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции по новому объекту превысят 50 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит более 800 миллионов рублей в год. Реализацию проекта планируется завершить в 2030 году", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
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Он добавил, что площадь промзоны, подлежащая комплексному развитию, составит 22 гектара. На этой территории рядом со станцией МЦК "Балтийская" собираются возвести 550 тысяч квадратных метров недвижимости.
"По проекту будет построено 90 тысяч квадратных метров жилья в рамках программы реновации. Также инвестор возведет детский сад на 325 мест и школу, рассчитанную на 750 учеников. Проектом предусмотрено строительство спортивных объектов и площадок, оборудованных для занятий спортом на свежем воздухе и зданий общественно-делового назначения", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Всего комплексное развитий территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более 7 триллионов рублей.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
 
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