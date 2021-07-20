https://ria.ru/20210720/boepripas-1742080637.html
Жительница Калининграда пострадала от взрыва боеприпаса времен ВОВ
Жительница Калининграда пострадала от взрыва боеприпаса времен ВОВ - РИА Новости, 20.07.2021
Жительница Калининграда пострадала от взрыва боеприпаса времен ВОВ
Шестнадцатилетняя девушка пострадала от взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Калининграде, когда вместе с родителями разожгла костер на берегу РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:48
2021-07-20T17:48
2021-07-20T17:48
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
умвд по калининградской области
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 20 июл - РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка пострадала от взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Калининграде, когда вместе с родителями разожгла костер на берегу реки Преголя, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области."В дежурную часть ОМВД России по Центральному району Калининграда поступило сообщение из больницы о том, что в приемный покой поступила 16-летняя калининградка с ранением плеча. Сотрудники полиции установили, что девушка отдыхала с родителями на берегу реки Преголя. По предварительной информации, во время горения костра произошла детонация боеприпаса времён Великой Отечественной войны, который находился под землей", - рассказали в полиции.В пресс-службе добавили, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники Росгвардии. В результате осмотра места происшествия других опасных предметов не было обнаружено. Проводится проверка.
https://ria.ru/20210720/ostanki-1742074089.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), умвд по калининградской области, калининград, происшествия
Жительница Калининграда пострадала от взрыва боеприпаса времен ВОВ
УМВД: жительница Калининграда пострадала от взрыва боеприпаса времен войны