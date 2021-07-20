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Бочкарев: монолит центров самбо и бокса в Лужниках почти готов
Бочкарев: монолит центров самбо и бокса в Лужниках почти готов - РИА Новости, 20.07.2021
Бочкарев: монолит центров самбо и бокса в Лужниках почти готов
В Москве завершаются работы по возведению монолитных конструкций Международного центра самбо и центра бокса на территории олимпийского комплекса "Лужники",... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:54
2021-07-20T11:54
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Москве завершаются работы по возведению монолитных конструкций Международного центра самбо и центра бокса на территории олимпийского комплекса "Лужники", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."На строительной площадке будущих центров практически завершены монолитные работы: их готовность оценивается в 92%. Также на объекте на 75% завершен монтаж металлоконструкций шестого и седьмого этажей, на четверть выполнены фасадные работы", – отметил заммэра.По словам Бочкарёва, общая строительная готовность Международного центра самбо и центра бокса составляет 32%. На объекте круглосуточно работают 1,4 тысячи человек и 18 единиц техники.На территории спорткомплекса "Лужники" с начала реконструкции построили и обновили уже 22 объекта, в том числе Большую спортивную арену, Дворец водных видов спорта, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Центры самбо и бокса разместятся симметрично друг другу и будут объединены общим фасадом, однако функционировать смогут независимо друг от друга.
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
11:54 20.07.2021
 

Бочкарев: монолит центров самбо и бокса в Лужниках почти готов

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Москве завершаются работы по возведению монолитных конструкций Международного центра самбо и центра бокса на территории олимпийского комплекса "Лужники", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
"На строительной площадке будущих центров практически завершены монолитные работы: их готовность оценивается в 92%. Также на объекте на 75% завершен монтаж металлоконструкций шестого и седьмого этажей, на четверть выполнены фасадные работы", – отметил заммэра.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
2 июля, 13:30
Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о том, каким видит город через 10 лет
По словам Бочкарёва, общая строительная готовность Международного центра самбо и центра бокса составляет 32%. На объекте круглосуточно работают 1,4 тысячи человек и 18 единиц техники.
На территории спорткомплекса "Лужники" с начала реконструкции построили и обновили уже 22 объекта, в том числе Большую спортивную арену, Дворец водных видов спорта, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Центры самбо и бокса разместятся симметрично друг другу и будут объединены общим фасадом, однако функционировать смогут независимо друг от друга.
 
Стройкомплекс МосквыАндрей БочкаревМосква
 
 
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