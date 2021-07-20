https://ria.ru/20210720/bochkarev-1741999901.html
Бочкарев: монолит центров самбо и бокса в Лужниках почти готов
Бочкарев: монолит центров самбо и бокса в Лужниках почти готов - РИА Новости, 20.07.2021
Бочкарев: монолит центров самбо и бокса в Лужниках почти готов
В Москве завершаются работы по возведению монолитных конструкций Международного центра самбо и центра бокса на территории олимпийского комплекса "Лужники",... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:54
2021-07-20T11:54
2021-07-20T11:54
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Москве завершаются работы по возведению монолитных конструкций Международного центра самбо и центра бокса на территории олимпийского комплекса "Лужники", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."На строительной площадке будущих центров практически завершены монолитные работы: их готовность оценивается в 92%. Также на объекте на 75% завершен монтаж металлоконструкций шестого и седьмого этажей, на четверть выполнены фасадные работы", – отметил заммэра.По словам Бочкарёва, общая строительная готовность Международного центра самбо и центра бокса составляет 32%. На объекте круглосуточно работают 1,4 тысячи человек и 18 единиц техники.На территории спорткомплекса "Лужники" с начала реконструкции построили и обновили уже 22 объекта, в том числе Большую спортивную арену, Дворец водных видов спорта, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Центры самбо и бокса разместятся симметрично друг другу и будут объединены общим фасадом, однако функционировать смогут независимо друг от друга.
https://ria.ru/20210702/gorod-1739581122.html
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости
. В Москве завершаются работы по возведению монолитных конструкций Международного центра самбо и центра бокса на территории олимпийского комплекса "Лужники", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев
.
"На строительной площадке будущих центров практически завершены монолитные работы: их готовность оценивается в 92%. Также на объекте на 75% завершен монтаж металлоконструкций шестого и седьмого этажей, на четверть выполнены фасадные работы", – отметил заммэра.
По словам Бочкарёва, общая строительная готовность Международного центра самбо и центра бокса составляет 32%. На объекте круглосуточно работают 1,4 тысячи человек и 18 единиц техники.
На территории спорткомплекса "Лужники" с начала реконструкции построили и обновили уже 22 объекта, в том числе Большую спортивную арену, Дворец водных видов спорта, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Центры самбо и бокса разместятся симметрично друг другу и будут объединены общим фасадом, однако функционировать смогут независимо друг от друга.