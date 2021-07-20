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Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов
Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов - РИА Новости, 20.07.2021
Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов
Стоимость биткоина упала ниже 30 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:24
2021-07-20T10:24
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Стоимость биткоина упала ниже 30 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.По данным биржи Binance, криптовалюта падала в цене на 6,7% — до 29,56 тысячи долларов.Портал CoinMarketCap, анализирующий данные более чем 20 бирж, в свою очередь, сообщил, что биткоин просел на 6,71% — до 29,58 тысячи долларов. В последний раз котировки этой криптовалюты опускались до таких уровней 22 июня.Снижение идет на фоне волатильности на фондовых и сырьевых рынках. Так, накануне основные фондовые индексы Европы упали на 2,5%, США — на 1-2%, нефть подешевела на 6%.
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биткоин, европа, сша, экономика
10:24 20.07.2021
 
Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов

Цена биткоина впервые с 22 июня опустилась ниже $30 тысяч

© Depositphotos / ScharfsinnМайнинг криптовалюты
Майнинг криптовалюты - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Depositphotos / Scharfsinn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Стоимость биткоина упала ниже 30 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи Binance, криптовалюта падала в цене на 6,7% — до 29,56 тысячи долларов.
Портал CoinMarketCap, анализирующий данные более чем 20 бирж, в свою очередь, сообщил, что биткоин просел на 6,71% — до 29,58 тысячи долларов.
В последний раз котировки этой криптовалюты опускались до таких уровней 22 июня.
Снижение идет на фоне волатильности на фондовых и сырьевых рынках. Так, накануне основные фондовые индексы Европы упали на 2,5%, США — на 1-2%, нефть подешевела на 6%.
Пункт обмена биткоинов в центре города Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 08:46
Эксперты рассказали о "кресте смерти" на графике биткоина
 
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