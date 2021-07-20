https://ria.ru/20210720/bezos-1742054178.html

Безос назвал цель космического полета

Безос назвал цель космического полета - РИА Новости, 20.07.2021

Безос назвал цель космического полета

Самый богатый человек в мире Джефф Безос, который во вторник совершит космический полет на новейшем корабле New Shepard, заявил, что частично согласен с... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:01

2021-07-20T16:01

2021-07-20T16:01

земля

blue origin

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космос - риа наука

сша

техас

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Самый богатый человек в мире Джефф Безос, который во вторник совершит космический полет на новейшем корабле New Shepard, заявил, что частично согласен с мнением, что состоятельные люди должны тратить деньги для решения проблем на Земле, однако полагает, что нужно смотреть в будущее.Ранее на платформе change.org появилась петиция в поддержку того, чтобы не дать Безосу вернуться на Землю после полета в космос. На данный момент ее подписали более 160 тысяч человек."В основном они (критики) правы", - заявил Безос в ответ на вопрос журналистки телеканал CNN, что он может ответить критикам, считающим, что полеты в космос - это просто развлечение для богатых, которые должны тратить время и деньги на решение проблем на Земле."Мы должны делать и то и то. У нас много проблем здесь и сейчас на Земле, и мы должны над ними работать, но нам нужно всегда смотреть в будущее", - заявил Безос. Он добавил, что предстоящая миссия заключается в том, чтобы "проложить дорогу в космос для следующих поколений, чтобы они могли делать там удивительные вещи, которые решат проблемы здесь на Земле".Безос отправится во вторник в первый испытательный пилотируемый полет многоразового корабля New Shepard, вместе с ним мечту о космическом путешествии осуществят самый молодой и самый пожилой из когда-либо летавших в космос людей. Полет запланирован ориентировочно на 09:00 по времени Восточного побережья США (16:00 мск) со стартовой площадки на западе Техаса. Компания Blue Origin будет вести трансляцию запуска на своем сайте.На борту новейшего корабля, который, по заявлению создателей, обладает лучшим "космическим видом" из его метровых окон, в космос, помимо 57-летнего Безоса, полетят его младший брат, пожарный-доброволец Марк, 18-летний сын голландского бизнесмена Оливер Дэмен и 82-летняя Уэлли Фанк.

https://ria.ru/20210711/brenson-1740835504.html

https://ria.ru/20210623/bezos-1738169531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, blue origin, джефф безос, космос - риа наука, сша, техас