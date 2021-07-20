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Безос назвал цель космического полета
Безос назвал цель космического полета - РИА Новости, 20.07.2021
Безос назвал цель космического полета
Самый богатый человек в мире Джефф Безос, который во вторник совершит космический полет на новейшем корабле New Shepard, заявил, что частично согласен с... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:01
2021-07-20T16:01
земля
blue origin
джефф безос
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Самый богатый человек в мире Джефф Безос, который во вторник совершит космический полет на новейшем корабле New Shepard, заявил, что частично согласен с мнением, что состоятельные люди должны тратить деньги для решения проблем на Земле, однако полагает, что нужно смотреть в будущее.Ранее на платформе change.org появилась петиция в поддержку того, чтобы не дать Безосу вернуться на Землю после полета в космос. На данный момент ее подписали более 160 тысяч человек."В основном они (критики) правы", - заявил Безос в ответ на вопрос журналистки телеканал CNN, что он может ответить критикам, считающим, что полеты в космос - это просто развлечение для богатых, которые должны тратить время и деньги на решение проблем на Земле."Мы должны делать и то и то. У нас много проблем здесь и сейчас на Земле, и мы должны над ними работать, но нам нужно всегда смотреть в будущее", - заявил Безос. Он добавил, что предстоящая миссия заключается в том, чтобы "проложить дорогу в космос для следующих поколений, чтобы они могли делать там удивительные вещи, которые решат проблемы здесь на Земле".Безос отправится во вторник в первый испытательный пилотируемый полет многоразового корабля New Shepard, вместе с ним мечту о космическом путешествии осуществят самый молодой и самый пожилой из когда-либо летавших в космос людей. Полет запланирован ориентировочно на 09:00 по времени Восточного побережья США (16:00 мск) со стартовой площадки на западе Техаса. Компания Blue Origin будет вести трансляцию запуска на своем сайте.На борту новейшего корабля, который, по заявлению создателей, обладает лучшим "космическим видом" из его метровых окон, в космос, помимо 57-летнего Безоса, полетят его младший брат, пожарный-доброволец Марк, 18-летний сын голландского бизнесмена Оливер Дэмен и 82-летняя Уэлли Фанк.
https://ria.ru/20210711/brenson-1740835504.html
https://ria.ru/20210623/bezos-1738169531.html
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земля, blue origin, джефф безос, космос - риа наука, сша, техас
16:01 20.07.2021
 
Безос назвал цель космического полета

Основатель Amazon Джефф Безос отправится в космический полет

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisГенеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Самый богатый человек в мире Джефф Безос, который во вторник совершит космический полет на новейшем корабле New Shepard, заявил, что частично согласен с мнением, что состоятельные люди должны тратить деньги для решения проблем на Земле, однако полагает, что нужно смотреть в будущее.
Ранее на платформе change.org появилась петиция в поддержку того, чтобы не дать Безосу вернуться на Землю после полета в космос. На данный момент ее подписали более 160 тысяч человек.
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"В основном они (критики) правы", - заявил Безос в ответ на вопрос журналистки телеканал CNN, что он может ответить критикам, считающим, что полеты в космос - это просто развлечение для богатых, которые должны тратить время и деньги на решение проблем на Земле.
"Мы должны делать и то и то. У нас много проблем здесь и сейчас на Земле, и мы должны над ними работать, но нам нужно всегда смотреть в будущее", - заявил Безос. Он добавил, что предстоящая миссия заключается в том, чтобы "проложить дорогу в космос для следующих поколений, чтобы они могли делать там удивительные вещи, которые решат проблемы здесь на Земле".
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Безос отправится во вторник в первый испытательный пилотируемый полет многоразового корабля New Shepard, вместе с ним мечту о космическом путешествии осуществят самый молодой и самый пожилой из когда-либо летавших в космос людей. Полет запланирован ориентировочно на 09:00 по времени Восточного побережья США (16:00 мск) со стартовой площадки на западе Техаса. Компания Blue Origin будет вести трансляцию запуска на своем сайте.
На борту новейшего корабля, который, по заявлению создателей, обладает лучшим "космическим видом" из его метровых окон, в космос, помимо 57-летнего Безоса, полетят его младший брат, пожарный-доброволец Марк, 18-летний сын голландского бизнесмена Оливер Дэмен и 82-летняя Уэлли Фанк.
 
ЗемляBlue OriginДжефф БезосКосмос - РИА НаукаСШАТехас
 
 
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