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Суборбитальный полет Джеффа Безоса на корабле New Shepard
Суборбитальный полет Джеффа Безоса на корабле New Shepard - РИА Новости, 20.07.2021
Суборбитальный полет Джеффа Безоса на корабле New Shepard
Самый богатый человек в мире и основатель компании Blue Origin Джефф Безос совершает суборбитальный полет на корабле New Shepard. РИА Новости, 20.07.2021
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Самый богатый человек в мире и основатель компании Blue Origin Джефф Безос совершает суборбитальный полет на корабле New Shepard.
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LIVE: Первый туристический космический полет Джеффа Безоса
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видео, blue origin, джефф безос, сша, в мире
Суборбитальный полет Джеффа Безоса на корабле New Shepard
Самый богатый человек в мире и основатель компании Blue Origin Джефф Безос совершает суборбитальный полет на корабле New Shepard.
2021-07-20T14:33
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PT132M45S
14:33 20.07.2021
 

Суборбитальный полет Джеффа Безоса на корабле New Shepard

Читать ria.ru в
Самый богатый человек в мире и основатель компании Blue Origin Джефф Безос совершает суборбитальный полет на корабле New Shepard.
 
Blue OriginДжефф БезосСШАВ мире
 
 
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