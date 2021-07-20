https://ria.ru/20210720/bezos-1741965345.html

Суборбитальный полет Джеффа Безоса на корабле New Shepard

Суборбитальный полет Джеффа Безоса на корабле New Shepard - РИА Новости, 20.07.2021

Суборбитальный полет Джеффа Безоса на корабле New Shepard

Самый богатый человек в мире и основатель компании Blue Origin Джефф Безос совершает суборбитальный полет на корабле New Shepard. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:33

2021-07-20T14:33

2021-07-20T14:33

blue origin

джефф безос

сша

в мире

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Самый богатый человек в мире и основатель компании Blue Origin Джефф Безос совершает суборбитальный полет на корабле New Shepard.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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