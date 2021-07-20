https://ria.ru/20210720/bezos-1741965345.html
Суборбитальный полет Джеффа Безоса на корабле New Shepard
Суборбитальный полет Джеффа Безоса на корабле New Shepard - РИА Новости, 20.07.2021
Суборбитальный полет Джеффа Безоса на корабле New Shepard
Самый богатый человек в мире и основатель компании Blue Origin Джефф Безос совершает суборбитальный полет на корабле New Shepard. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:33
2021-07-20T14:33
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Самый богатый человек в мире и основатель компании Blue Origin Джефф Безос совершает суборбитальный полет на корабле New Shepard.
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96
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Первый туристический космический полет Джеффа Безоса
LIVE: Первый туристический космический полет Джеффа Безоса
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РИА Новости
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видео, blue origin, джефф безос, сша, в мире
Суборбитальный полет Джеффа Безоса на корабле New Shepard
Самый богатый человек в мире и основатель компании Blue Origin Джефф Безос совершает суборбитальный полет на корабле New Shepard.
2021-07-20T14:33
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PT132M45S
Суборбитальный полет Джеффа Безоса на корабле New Shepard
Самый богатый человек в мире и основатель компании Blue Origin Джефф Безос совершает суборбитальный полет на корабле New Shepard.