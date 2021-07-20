https://ria.ru/20210720/bespilotnik-1742104807.html

Чемезов рассказал о взаимодействии истребителя Checkmate с беспилотниками

Чемезов рассказал о взаимодействии истребителя Checkmate с беспилотниками - РИА Новости, 21.07.2021

Чемезов рассказал о взаимодействии истребителя Checkmate с беспилотниками

Новый российский однодвигательный истребитель 5-го поколения Checkmate сможет действовать в одной группе с беспилотниками, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-20T20:29

2021-07-20T20:29

2021-07-21T04:17

макс-2021

россия

ростех

сергей чемезов

технологии

безопасность

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ЖУКОВСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Новый российский однодвигательный истребитель 5-го поколения Checkmate сможет действовать в одной группе с беспилотниками, сообщил в интервью РИА Новости на авиасалоне МАКС-2021 генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов."В ближайшем будущем самолет сможет выполнять групповые действия с пилотируемыми и беспилотными машинами, объединенными в одну систему. Беспилотные ведомые будут способны обмениваться информацией, мгновенно реагировать на меняющуюся боевую обстановку, автоматически распределять и выполнять задачи любой сложности", - рассказал Чемезов.Он пояснил, что это значительно повысит всеракурсную осведомленность комплекса, расширит боевые возможности, позволит применять новые оперативно-тактические приемы."ЛТС Checkmate – боевая система будущего. На базе единой авиационной платформы возможно создание беспилотной версии машины", - добавил Чемезов.Прототип легкого тактического истребителя Checkmate был во вторник впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет разрабатывается компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Машина ориентирована на экспортные поставки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс-2021, россия, ростех, сергей чемезов, технологии, безопасность