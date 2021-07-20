https://ria.ru/20210720/bespilotnik-1742040115.html

Беспилотник впервые примет участие в летной программе МАКС-2021

Беспилотник впервые примет участие в летной программе МАКС-2021 - РИА Новости, 20.07.2021

Беспилотник впервые примет участие в летной программе МАКС-2021

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представил на международном авиасалоне МАКС-2021 беспилотный летательный аппарат... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:49

2021-07-20T14:49

2021-07-20T14:49

макс-2021

вертолеты россии

ростех

авиасалон макс

безопасность

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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представил на международном авиасалоне МАКС-2021 беспилотный летательный аппарат вертолетного типа БАС-200, он станет первым в истории беспилотным участником летной программы авиасалона, сообщает пресс-служба холдинга."Холдинг "Вертолеты России"... впервые представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 свой новый проект БАС-200 – беспилотный летательный аппарат вертолетного типа. Данная машина станет первым в истории беспилотным участником летной программы авиасалона", - говорится в сообщении.Максимальная взлетная масса аппарата составляет 200 килограмм. Он может развивать скорость до 160 км/ч и нести коммерческую нагрузку массой до 50 килограмм. БАС-200 способен выполнять полеты продолжительностью до 4 часов на высотах до 3900 метров. На авиасалоне также представлен наземный комплекс управления, обеспечивающий связь с беспилотником на дальности до 100 километров. Длина аппарата – 3,9 метра, высота – 1,2 метра.БАС-200 может применяться для широкого спектра авиационных работ: мониторинга местности, доставки грузов, выполнения поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ.Развитием проекта БАС-200 и проведением летных испытаний беспилотника занимается Национальный центр вертолетостроения "Миль и Камов" холдинга "Вертолеты России".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210720/istrebitel-1742031819.html

https://ria.ru/20210720/skafandr-1741981233.html

https://ria.ru/20210720/aviasalon-1741842794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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макс-2021, вертолеты россии, ростех, авиасалон макс, безопасность