Двоих журналистов "Радио Свобода"* задержали в Белоруссии на 10 суток
Ассоциация журналистов: двое сотрудников "Радио Свобода"* задержаны в Минске на десять суток
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации "Свободная Европа/Свобода" в Праге
Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" 16 июля сообщил, что сотрудники правоохранительных органов провели обыск в минском офисе "Радио Свобода"*. Позже появилась информация о задержании нескольких журналистов этого СМИ.
"Сотрудник минского изолятора в переулке Окрестина сообщил родным, что журналисты "Свободы"* Олег Груздилович и Алесь Дащинский, которых в прошлом году лишили аккредитации МИД, задержаны до десяти дней. Информации о другой задержанной журналистке Инне Студинской нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале БАЖ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в республике сейчас очень активно изучают работу некоммерческих и неправительственных организаций, а также СМИ, которые финансируются странами Запада. По словам Лукашенко, именно они Минску "демократию дарили, а фактически насаждали, и не демократию, а… террор".
В июле по всей Белоруссии проходили обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК в пятницу заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ страны причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Для пресечения несанкционированных акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. В республике против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
* СМИ, выполняющее функции иноагента