https://ria.ru/20210720/belorussiya-1742080457.html

Двоих журналистов "Радио Свобода"* задержали в Белоруссии на 10 суток

Двоих журналистов "Радио Свобода"* задержали в Белоруссии на 10 суток - РИА Новости, 20.07.2021

Двоих журналистов "Радио Свобода"* задержали в Белоруссии на 10 суток

Двое журналистов белорусской службы финансируемого правительством США "Радио Свобода"* (признано в РФ иноагентом) задержаны на десять суток, сообщила во вторник РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:47

2021-07-20T17:47

2021-07-20T17:47

протесты в белоруссии

весна

следственный комитет белоруссии

кгб белоруссии

свобода (радиостанция)

белоруссия

в мире

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МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Двое журналистов белорусской службы финансируемого правительством США "Радио Свобода"* (признано в РФ иноагентом) задержаны на десять суток, сообщила во вторник Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" 16 июля сообщил, что сотрудники правоохранительных органов провели обыск в минском офисе "Радио Свобода"*. Позже появилась информация о задержании нескольких журналистов этого СМИ."Сотрудник минского изолятора в переулке Окрестина сообщил родным, что журналисты "Свободы"* Олег Груздилович и Алесь Дащинский, которых в прошлом году лишили аккредитации МИД, задержаны до десяти дней. Информации о другой задержанной журналистке Инне Студинской нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале БАЖ.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в республике сейчас очень активно изучают работу некоммерческих и неправительственных организаций, а также СМИ, которые финансируются странами Запада. По словам Лукашенко, именно они Минску "демократию дарили, а фактически насаждали, и не демократию, а… террор".В июле по всей Белоруссии проходили обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК в пятницу заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ страны причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Для пресечения несанкционированных акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. В республике против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20210715/belorussiya-1741351729.html

https://ria.ru/20210608/ekstremizm-1736076135.html

https://ria.ru/20210716/belorussiya-1741481635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весна, следственный комитет белоруссии, кгб белоруссии, свобода (радиостанция), белоруссия, в мире