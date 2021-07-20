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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210720/belorussiya-1742080457.html
Двоих журналистов "Радио Свобода"* задержали в Белоруссии на 10 суток
Двоих журналистов "Радио Свобода"* задержали в Белоруссии на 10 суток - РИА Новости, 20.07.2021
Двоих журналистов "Радио Свобода"* задержали в Белоруссии на 10 суток
Двое журналистов белорусской службы финансируемого правительством США "Радио Свобода"* (признано в РФ иноагентом) задержаны на десять суток, сообщила во вторник РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:47
2021-07-20T17:47
протесты в белоруссии
весна
следственный комитет белоруссии
кгб белоруссии
свобода (радиостанция)
белоруссия
в мире
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МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Двое журналистов белорусской службы финансируемого правительством США "Радио Свобода"* (признано в РФ иноагентом) задержаны на десять суток, сообщила во вторник Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" 16 июля сообщил, что сотрудники правоохранительных органов провели обыск в минском офисе "Радио Свобода"*. Позже появилась информация о задержании нескольких журналистов этого СМИ."Сотрудник минского изолятора в переулке Окрестина сообщил родным, что журналисты "Свободы"* Олег Груздилович и Алесь Дащинский, которых в прошлом году лишили аккредитации МИД, задержаны до десяти дней. Информации о другой задержанной журналистке Инне Студинской нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале БАЖ.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в республике сейчас очень активно изучают работу некоммерческих и неправительственных организаций, а также СМИ, которые финансируются странами Запада. По словам Лукашенко, именно они Минску "демократию дарили, а фактически насаждали, и не демократию, а… террор".В июле по всей Белоруссии проходили обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК в пятницу заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ страны причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Для пресечения несанкционированных акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. В республике против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20210715/belorussiya-1741351729.html
https://ria.ru/20210608/ekstremizm-1736076135.html
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весна, следственный комитет белоруссии, кгб белоруссии, свобода (радиостанция), белоруссия, в мире
17:47 20.07.2021
 
Двоих журналистов "Радио Свобода"* задержали в Белоруссии на 10 суток

Ассоциация журналистов: двое сотрудников "Радио Свобода"* задержаны в Минске на десять суток

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации "Свободная Европа/Свобода" в Праге
Вывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации Свободная Европа/Свобода в Праге - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Двое журналистов белорусской службы финансируемого правительством США "Радио Свобода"* (признано в РФ иноагентом) задержаны на десять суток, сообщила во вторник Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" 16 июля сообщил, что сотрудники правоохранительных органов провели обыск в минском офисе "Радио Свобода"*. Позже появилась информация о задержании нескольких журналистов этого СМИ.
Сотрудники СК и МВД Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 11:56
Центр "Весна" в Белоруссии сообщил о задержании восьми его членов
"Сотрудник минского изолятора в переулке Окрестина сообщил родным, что журналисты "Свободы"* Олег Груздилович и Алесь Дащинский, которых в прошлом году лишили аккредитации МИД, задержаны до десяти дней. Информации о другой задержанной журналистке Инне Студинской нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале БАЖ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в республике сейчас очень активно изучают работу некоммерческих и неправительственных организаций, а также СМИ, которые финансируются странами Запада. По словам Лукашенко, именно они Минску "демократию дарили, а фактически насаждали, и не демократию, а… террор".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 02:18
Лукашенко внес в Уголовный кодекс новые статьи о борьбе с экстремизмом
В июле по всей Белоруссии проходили обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК в пятницу заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ страны причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Для пресечения несанкционированных акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. В республике против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 09:41
Правозащитники сообщили об обысках у журналистов "Белсат" в Белоруссии
 
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