https://ria.ru/20210720/bayram-1741989066.html

Празднование Курбан-байрама в России

Празднование Курбан-байрама в России - РИА Новости, 20.07.2021

Празднование Курбан-байрама в России

Мусульмане отмечают один из главных своих праздников. Курбан-байрам в этом году проходит с ограничениями, многие лишены возможности попасть на молитву в мечеть. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:02

2021-07-20T13:02

2021-07-20T13:02

религия и мировоззрение

религиозные праздники

россия

курбан-байрам

фото

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Мусульмане отмечают один из главных своих праздников. Курбан-байрам в этом году проходит с ограничениями, многие лишены возможности попасть на молитву в мечеть. Как начались священные для верующих дни, смотрите в фотоленте Ria.ru.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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