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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210720/bayram-1741989066.html
Празднование Курбан-байрама в России
Празднование Курбан-байрама в России - РИА Новости, 20.07.2021
Празднование Курбан-байрама в России
Мусульмане отмечают один из главных своих праздников. Курбан-байрам в этом году проходит с ограничениями, многие лишены возможности попасть на молитву в мечеть. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:02
2021-07-20T13:02
религия и мировоззрение
религиозные праздники
россия
курбан-байрам
фото
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Мусульмане отмечают один из главных своих праздников. Курбан-байрам в этом году проходит с ограничениями, многие лишены возможности попасть на молитву в мечеть. Как начались священные для верующих дни, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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религиозные праздники, россия, курбан-байрам, фото, фото
13:02 20.07.2021
 

Празднование Курбан-байрама в России

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Мусульмане отмечают один из главных своих праздников. Курбан-байрам в этом году проходит с ограничениями, многие лишены возможности попасть на молитву в мечеть. Как начались священные для верующих дни, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам приходится на десятый день месяца зуль-хиджжа исламского лунного календаря.

Мусульмане во время праздника Курбан-Байрам в Соборной мечети Новосибирска
1 из 12

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам приходится на десятый день месяца зуль-хиджжа исламского лунного календаря.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Дата праздника каждый год меняется, в 2021-м Курбан-байрам начался 20 июля.

Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий Равиль Гайнутдин во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
2 из 12

Дата праздника каждый год меняется, в 2021-м Курбан-байрам начался 20 июля.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Торжественное богослужение в Московской соборной мечети из-за пандемии прошло без прихожан.

Верующие во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
3 из 12

Торжественное богослужение в Московской соборной мечети из-за пандемии прошло без прихожан.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В некоторых регионах были организованы онлайн-трансляции праздничных намазов.

Мусульмане во время праздника Курбан-Байрам у Соборной мечети Новосибирска
4 из 12

В некоторых регионах были организованы онлайн-трансляции праздничных намазов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Верующим рекомендовали провести праздник в кругу семьи.

Верующий во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в мечети Янъы Джами в Саках
5 из 12

Верующим рекомендовали провести праздник в кругу семьи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Праздновать день жертвоприношения начинают с раннего утра. Чуть свет мусульмане идут к утренней молитве.

Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
6 из 12

Праздновать день жертвоприношения начинают с раннего утра. Чуть свет мусульмане идут к утренней молитве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Традиционно в Курбан-байрам совершается ритуальное заклание животных.

Мусульмане во время праздника Курбан-Байрам ловят барана у Соборной мечети Новосибирска
7 из 12

Традиционно в Курбан-байрам совершается ритуальное заклание животных.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Время для жертвоприношения наступает сразу по завершении праздничной молитвы.

Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
8 из 12

Время для жертвоприношения наступает сразу по завершении праздничной молитвы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Верующих призвали соблюдать необходимые меры безопасности и не собираться большими группами.

Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам у казанской мечети Марджани
9 из 12

Верующих призвали соблюдать необходимые меры безопасности и не собираться большими группами.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Празднование Курбан-байрама длится три дня.

Верующие во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
10 из 12

Празднование Курбан-байрама длится три дня.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Мусульмане в эти дни посещают могилы предков и принимают гостей.

Мусульмане во время праздника Курбан-Байрам у Соборной мечети Новосибирска
11 из 12

Мусульмане в эти дни посещают могилы предков и принимают гостей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Близким друзьям и родственникам дарят подарки.

Празднование Курбан-Байрама в регионах России
12 из 12

Близким друзьям и родственникам дарят подарки.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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Религия и мировоззрениеРелигиозные праздникиРоссияКурбан-байрамФото
 
 
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