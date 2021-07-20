Празднование Курбан-байрама в России
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам приходится на десятый день месяца зуль-хиджжа исламского лунного календаря.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам приходится на десятый день месяца зуль-хиджжа исламского лунного календаря.
Дата праздника каждый год меняется, в 2021-м Курбан-байрам начался 20 июля.
Дата праздника каждый год меняется, в 2021-м Курбан-байрам начался 20 июля.
Торжественное богослужение в Московской соборной мечети из-за пандемии прошло без прихожан.
Торжественное богослужение в Московской соборной мечети из-за пандемии прошло без прихожан.
В некоторых регионах были организованы онлайн-трансляции праздничных намазов.
В некоторых регионах были организованы онлайн-трансляции праздничных намазов.
Верующим рекомендовали провести праздник в кругу семьи.
Верующим рекомендовали провести праздник в кругу семьи.
Праздновать день жертвоприношения начинают с раннего утра. Чуть свет мусульмане идут к утренней молитве.
Праздновать день жертвоприношения начинают с раннего утра. Чуть свет мусульмане идут к утренней молитве.
Традиционно в Курбан-байрам совершается ритуальное заклание животных.
Традиционно в Курбан-байрам совершается ритуальное заклание животных.
Время для жертвоприношения наступает сразу по завершении праздничной молитвы.
Время для жертвоприношения наступает сразу по завершении праздничной молитвы.
Верующих призвали соблюдать необходимые меры безопасности и не собираться большими группами.
Верующих призвали соблюдать необходимые меры безопасности и не собираться большими группами.
Празднование Курбан-байрама длится три дня.
Мусульмане в эти дни посещают могилы предков и принимают гостей.
Мусульмане в эти дни посещают могилы предков и принимают гостей.
Близким друзьям и родственникам дарят подарки.