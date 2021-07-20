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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210720/aviareysya-1741981443.html
На субсидированные рейсы внутри Приамурья выделили 118 миллионов рублей
На субсидированные рейсы внутри Приамурья выделили 118 миллионов рублей - РИА Новости, 20.07.2021
На субсидированные рейсы внутри Приамурья выделили 118 миллионов рублей
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что из бюджета региона выделено 118 миллионов рублей на внутренние субсидированные авиарейсы. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:50
2021-07-20T10:50
амурская область
василий орлов (губернатор)
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что из бюджета региона выделено 118 миллионов рублей на внутренние субсидированные авиарейсы."На субсидирование авиарейсов внутри Приамурья из областного бюджета выделено 118,23 миллиона рублей. Мы видим, что маршруты востребованы, самолеты заполняются. Субсидии из бюджета дают возможность держать стоимость билетов на приемлемом для людей уровне", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Губернатор Приамурья добавил, что с начала 2021 года по просьбам от районов добавлены еще два маршрута по популярным у жителей области направлениям – с марта из Зеи в Благовещенск, с мая — в Февральск с Экимчаном."Планируем дальнейшее развитие внутрирегиональной сети авиаперевозок", - отметил Орлов.Как уточняет правительство Приамурья, сейчас рейсы по внутрирегиональным субсидированным маршрутам выполняются самолетами авиаперевозчика "СиЛА" и в рамках госзаказа компанией "Амурская авиабаза".За пять лет число субсидированных авиамаршрутов увеличилось с четырех до семи. На сегодня наиболее популярными у жителей региона направлениями стали Благовещенск-Зея, Благовещенск-Тында и в Экимчан.Более 4,1 тысячи человек воспользовались субсидируемыми авиарейсами и совершили перелет внутри Приамурья с начала года, пассажиропоток увеличивается. Пять лет назад, в 2016 году, за весь год внутрирегиональной авиацией было перевезено 3 246 человек.
https://ria.ru/20210711/ikra-1740805908.html
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василий орлов (губернатор), благовещенск
10:50 20.07.2021
 
На субсидированные рейсы внутри Приамурья выделили 118 миллионов рублей

Орлов: 118 миллионов рублей выделено из бюджета на внутренние субсидированные авиарейсы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что из бюджета региона выделено 118 миллионов рублей на внутренние субсидированные авиарейсы.
"На субсидирование авиарейсов внутри Приамурья из областного бюджета выделено 118,23 миллиона рублей. Мы видим, что маршруты востребованы, самолеты заполняются. Субсидии из бюджета дают возможность держать стоимость билетов на приемлемом для людей уровне", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
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Губернатор Приамурья добавил, что с начала 2021 года по просьбам от районов добавлены еще два маршрута по популярным у жителей области направлениям – с марта из Зеи в Благовещенск, с мая — в Февральск с Экимчаном.
"Планируем дальнейшее развитие внутрирегиональной сети авиаперевозок", - отметил Орлов.
Как уточняет правительство Приамурья, сейчас рейсы по внутрирегиональным субсидированным маршрутам выполняются самолетами авиаперевозчика "СиЛА" и в рамках госзаказа компанией "Амурская авиабаза".
За пять лет число субсидированных авиамаршрутов увеличилось с четырех до семи. На сегодня наиболее популярными у жителей региона направлениями стали Благовещенск-Зея, Благовещенск-Тында и в Экимчан.
Более 4,1 тысячи человек воспользовались субсидируемыми авиарейсами и совершили перелет внутри Приамурья с начала года, пассажиропоток увеличивается. Пять лет назад, в 2016 году, за весь год внутрирегиональной авиацией было перевезено 3 246 человек.
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